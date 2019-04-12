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«Азбука вкуса» начнет поставлять готовую еду в магазины Prisma

«Азбука вкуса» в апреле начнет поставлять готовую продукцию со своей фабрики-кухни в Санкт-Петербурге в магазины финской сети Prisma, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российском ритейлере. Представитель «Азбуки вкуса» Андрей Голубков подтвердил газете информацию о поставках. Для сети это первое подобное партнерство, отметил он. На первом этапе в магазинах Prisma будет представлено около 20 наименований кулинарии от «Азбуки вкуса», в том числе салаты, гарниры, мясные и рыбные блюда. До конца текущего месяца ассортимент планируется увеличить до 61 наименования, включая роллы, сэндвичи, каши. Планируемые объемы поставок партнеры не стали комментировать, заявив, что нацелены на долгосрочное сотрудничество.

По словам Голубкова, петербургская фабрика-кухня сети производит до 20 т готовой еды. Но, так как производство налаживалось с учетом расширения сети в будущем, существует потенциал для работы с внешними заказами, пояснил он. Для «Азбуки вкуса» ключевым моментом является расширение рынка сбыта и популяризация продукции, уточнил Голубков. В «Азбуке вкуса» рассчитывают, что динамика продаж в магазинах Prisma будет аналогична показателю собственных точек, где категория растет более чем на 35% в год. Цены на готовую еду в партнерских магазинах будут такими же, как и в точках «Азбуки вкуса».

Prisma — одна из крупнейших розничных сетей в Финляндии. Всего под этим брендом работают 60 гипермаркетов. Финская сеть входит в S Group, которая развивает также магазины Sale, S-market, Alepa. В России Prisma управляет двумя гипермаркетами и 11 супермаркетами в Санкт-Петербурге. В «Азбуку вкуса» сейчас входит свыше 100 супермаркетов и более 50 магазинов АВ Daily. Большая часть из них расположена в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге работает 12 магазинов сети.