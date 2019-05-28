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Китай прекратил закупку нефти у Ирана из-за американских санкций

Китай прекратил закупки нефти у Ирана после вступления в силу санкций США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранской нефтяной отрасли.

США в 2018 г. в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и ввели санкции против Тегерана. До 2 мая 2019 г. ряду стран были даны исключения, то есть США обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Белый дом отказался продлевать действие исключений, надеясь тем самым свести к нулю экспорт иранской нефти.

Китай наряду Индией, Турцией, Южной Кореей и Японией полностью прекратил прямые закупки иранской нефти после того, как США озвучили намерение не продлевать действие исключений по санкциям, утверждают источники издания. Как отметил член экономической комиссии парламента Ирана Рахима Заре, эти пять стран, а также Тайвань, Греция и Италия, приобретали за март этого года 1,6 млн баррелей нефти ежедневно.

При этом источник издания указывает, что Иран еще не потерял надежду на возобновление продаж нефти в Китай. Частный иранский трейдер сообщил газете, что ведет переговоры о продаже до 2 млн баррелей китайскому мини-НПЗ, однако решение еще не одобрено правительством Китая и Ирана.