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Бизнес
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Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100

Ведомости
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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. У ассоциации возникли вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством. «Не должны быть такие последствия с электрообеспечением, приведшие к нештатной ситуации на борту», – отмечается в письме.

Входящие в АЭВТ авиакомпании просят также проверить прочностные характеристики конструкции кессона крыла и шасси, поскольку разрушение шасси не должно нарушать целостность топливных систем. Кроме того, участники ассоциации просят Минтранс перепроверить систему управления полетом и силовой установкой самолета, а также защиту салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей.

Обеспокоенность АЭВТ связана с трагедией в аэропорту «Шереметьево», которая произошла 5 мая, указывается в письме. ЧП произошло во время полета SSJ100 из Москвы в Мурманск после того, как, по словам пилота, в самолет ударила молния. После нескольких кругов в небе над Московской областью лайнер запросил аварийную посадку, во время которой он трижды ударился о полосу и загорелся. На борту находилось 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В катастрофе погиб 41 человек, 10 пострадали.

В АЭВТ, по данным ассоциации, входит более 20 авиакомпаний. Среди них – «Сибирь», «Ямал», «Якутия». Члены АЭВТ эксплуатируют 19 воздушных судов SSJ100. Например, 15 таких машин есть в парке авиакомпании «Ямал», четыре – у «Якутии. «Аэрофлот» не является членом ассоциации. В Минтрансе заявили, что письмо АЭВТ пока не получали.

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Экономика
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Правительство запретило госучреждениям закупать импортное вино

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Запрет коснется виноградных вин, игристых, ликерных и фруктовых. Он не распространяется на импортные вина, обращающиеся в коммерческом секторе.

Мера введена для развития отечественного виноградарства и виноделия, отмечается в документе. Изменения вступят в силу с 1 июля 2019 г.

В 2016 г. правительство уже запретило госучреждениям закупать некоторые продукты иностранного производства. Среди них – рыба, мясо, соль, сахар и молочная продукция.

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Бизнес
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Второй миллиардер Гонконга уходит с руководящего поста в Henderson Land Development

Ведомости
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Занимающий вторую строчку в списке самых богатых бизнесменов Гонконга, руководитель девелоперской компании Henderson Land Development Ли Чжаоцзи заявил о своей отставке с поста председателя правления и управляющего директора. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление 91-летнего магната.

Управление компанией, которую Чжаоцзи основал 46 лет назад, перейдет его сыновьям. Питер Ли Ка Кит и Мартин Ли Ка Шинг будут совместно контролировать бизнес компании – в Гонконге и на материковой части Китая.

Henderson Land была одним из разработчиков Международного финансового центра, второго по высоте небоскреба в Гонконге. Также компания создала более 100 жилых проектов и построила роскошный небоскреб на Conduit Road. Уходящий от дел магнат положительно оценивает перспективы рынка недвижимости в Гонконге, особенно жилья. Наблюдающийся здесь спрос определяется, по его словам, низкими процентными ставками и тесными связями с материковым Китаем.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Ли Чжаоцзи оценивается в $25 млрд. Он уступает лишь Ли Кашингу ($29,2 млрд), ушедшему с руководящего поста в CK Hutchison Holdings Ltd в 2018 г. Этот конгломерат занимается недвижимостью, логистикой, розничной торговлей, инфраструктурой, энергетикой, телекоммуникациями и финансами. Управление в компании миллиардер передал своему старшему сыну Виктору. 

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Финансы
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«Коммерсантъ» узнал о требованиях Сбербанка по подключению к Системе быстрых платежей

Ведомости
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Сбербанк обсуждает с ЦБ условия, на которых готов присоединиться к Системе быстрых платежей (СБП). Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к сторонам переговоров источники, Сбербанк настаивает на особой тарификации услуг за такие переводы. «За каждый отправленный или полученный платеж банк хочет получать 1% от его суммы помимо комиссии, которую будет взимать сама система», – уточнил один из собеседников. Это меньше, чем Сбербанк взимает сейчас при переводах на карты сторонних банков (1,5%), но больше уровня социальных тарифов, на которые рассчитывал регулятор.

Банк России запустил СБП в начале года, сейчас к ней подключены 14 банков. В январе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что подключение к системе должно стать обязательным для системно значимых банков, в том числе и Сбербанка, соответствующие поправки приняты Госдумой в первом чтении и могут быть окончательно одобрены до конца весенней сессии. Пока система не взимает комиссий. Предполагается, что с 1 января 2020 г. банк-отправитель и банк-получатель будут платить 0,5–3 руб. в зависимости от суммы перевода. В недавнем интервью изданию президент Сбербанка Герман Греф назвал подключение к СБП «принудительным счастьем».

В Сбербанке не стали обсуждать переговоры с ЦБ, регулятор также не прокомментировал детали. При этом в Центробанке уточнили, что «тарифная модель системы была разработана и поддержана банковским сообществом», а рассматривать подключение отдельных банков на особых условиях в ЦБ не готовы. Тем не менее на рынке переводов с карты на карту Сбербанк занимает более 90% и регулятор вынужден прислушаться к его позиции.

Если договориться с ЦБ не удастся, Сбербанк сможет выполнить требование о подключении к системе лишь формально, поясняет собеседник издания. «Банк может прописать настолько сложный сценарий перевода, что неподкованный пользователь не разберется, как воспользоваться системой», – считает он. Обосновать такой подход можно технологическими особенностями банковской системы безопасности.

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Политика
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Один ребенок погиб, 12 ранены в результате нападения неизвестного с ножом в Японии

Ведомости
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В японском городе Кавасаки под Токио мужчина с ножом напал на группу учеников начальных классов частной школы Каритас, когда они ждали школьный автобус, передает агентство Kyodo. Первоначально полиция сообщала, что в результате 13 учениц 6–7 лет и трое сопровождавших их взрослых пострадали. Отмечалось, что у одного ребенка и одного взрослого нет признаков жизни. Позже полиция подтвердила гибель девочки, сообщила телекомпания NHK.

Нападавшим оказался мужчина 40–50 лет. После нападения на детей он сам ранил себя ножом в шею. Какое-то время он находился в критическом состоянии, но позже умер, не приходя в сознание.

Инцидент произошел примерно в 7.45 утра по местному времени на станции Ноборито. На месте преступления полиция обнаружила два ножа. Сейчас следователи пытаются установить личность подозреваемого.

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Финансы
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Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях

Ведомости
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Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Опрос был проведен в апреле, в нем приняли участие 1500 человек старше 18 лет, проживающие в городах и в сельской местности в различных регионах.

Около 17% опрошенных заявили, что ни на чем не экономят. Авторы исследования указывают, что тренд по увеличению количества россиян, которые не экономят, прервался. Отмечается, что в 2016 г. об отсутствии необходимости экономить средства заявляли 11%, в 2017 г. – 18%, а в 2018 г. – 24% респондентов.

В предыдущие годы основной статьей экономии была еда, но в этом году россияне чаще сокращали траты на путешествия – об этом сообщили 29% (годом ранее этот показатель составлял только 12%). Около 24% сообщили, что им приходилось экономить на еде (17% годом ранее). Третье место по уровню экономии занимают расходы на одежду и обувь: если годом ранее на них экономили 9% россиян, то по результатам опроса 2019 г. – 23%. При этом отмечается, что доля россиян, экономящих на развлечениях, выросла до 22% с 6%, на деликатесах – до 20% с 6%, на алкоголе и сигаретах – до 13% с 5%, на посещении ресторанов – до 15% с 4%.

Бизнес
Новости

Китай прекратил закупку нефти у Ирана из-за американских санкций

Ведомости
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Китай прекратил закупки нефти у Ирана после вступления в силу санкций США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранской нефтяной отрасли.

США в 2018 г. в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и ввели санкции против Тегерана. До 2 мая 2019 г. ряду стран были даны исключения, т. е. США обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Белый дом отказался продлевать действие исключений, надеясь тем самым свести к нулю экспорт иранской нефти.

Китай наряду с Индией, Турцией, Южной Кореей и Японией полностью прекратил прямые закупки иранской нефти после того, как США озвучили намерение не продлевать действие исключений по санкциям, утверждают источники издания. Как отметил член экономической комиссии парламента Ирана Рахима Заре, эти пять стран, а также Тайвань, Греция и Италия приобретали за март этого года 1,6 млн баррелей нефти ежедневно.

При этом источник издания указывает, что Иран еще не потерял надежду на возобновление продаж нефти в Китай. Частный иранский трейдер сообщил газете, что ведет переговоры о продаже до 2 млн баррелей китайскому мини-НПЗ, однако решение еще не одобрено правительствами Китая и Ирана.

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Бизнес
Новости

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию

Ведомости
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Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции Унеча, сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны. Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 23 мая 2019 г. и действует до 1 октября 2019 г.

Загрязненную хлоридами российскую нефть начали транспортировать из Белоруссии 24 мая в направлении российской диспетчерской станции Унеча. По информации белорусского концерна «Белнефтехим», вытеснить удалось уже более 80 000 т загрязненной нефти.

Согласно документу, тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» в Белоруссии, по маршруту линейная производственная диспетчерская станция Мозырь – Унеча (Высокое) составляют 70,44 российского рубля за 1 т нетто (без налога на добавленную стоимость), нефтеперекачивающая станция Кобрин (граница Белоруссии и Польши) – Унеча (Высокое) – 330,53 российского рубля.

В конце апреля «Белнефтехим» заявил о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье обнаружили высокое содержание органических хлоридов. Российская компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти из России вбросом хлорорганических соединений. В России по факту мошенничества с поставками нефти было возбуждено уголовное дело.

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Политика
Новости

Экономисты предсказали шансы Трампа на переизбрание в 2020 году

Ведомости
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Экономисты подсчитали, что действующий президент США Дональд Трамп имеет высокие шансы на переизбрание в 2020 г., пишет газета The New York Times.

Издание отмечает, что эксперты использовали для подсчетов экономическую модель, которая использовалась, чтобы предсказать шансы Барака Обамы на избрание в 2008 г. и переизбрание в 2012 г. Модель разработал экономист Рэй Фэйр, она основывается на нескольких показателях, в том числе темпах роста внутреннего валового продукта и инфляции. 

Бывший советник министра финансов в администрации Обамы Стивен Раттнер также считает высокими шансы Трампа на переизбрание. Аналогичного мнения придерживаются главный экономист Moody's Analytics Марк Занди и директор по инвестициям TrendMacrolytics Дональд Лускин.

Согласно модели, Дональд Трамп в 2016 г. должен был получить 54,1% голосов, но получил 48,8%. «Я совершенно уверен, что этот разрыв был обусловлен в целом неблагоприятным рейтингом личных качеств мистера Трампа», — отметил Раттнер. На данный момент опросы общественного мнения указывают, что американцы отдают предпочтение демократам, особенно популярен бывший вице-президенту Джо Байдену. Поэтому Трампу необходимо преодолеть негативное отношение значительного количества избирателей, чтобы прогноз экономистов сбылся, указывает издание.

Очередные выборы президента США пройдут в 2020 г., Трамп заявил о намерении принять в них участие. Он также назвал сенатора Берни Сандерса и Байдена своими основными конкурентами.

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Политика
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Беглов за год заработал больше своего предшественника на посту губернатора Санкт-Петербурга

Ведомости
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2018 г. заработал 6,1 млн руб., следует из декларации на сайте городского правительства.

Он владеет квартирой площадью 150 кв. м, тремя земельными участками общей площадью 3100 кв.м, и половиной жилого дома площадью 120 кв.м. В декларации указано, что дом является разрушенным. Также в пользовании у Беглова находится квартира площадью 106 кв.м. Его жена в 2018 г. заработала около 4,4 млн руб. В ее собственности находятся жилой дом, четыре квартиры, гараж и машиноместо, а также половина жилого дома площадью 242 кв.м. и трех земельных участках общей площадью 2700 кв.м. Жена врио губернатора владеет также автомобилем Mercedes-Benz E300.

Предшественник Беглова на посту губернатора Георгий Полтавченко в 2017 г. заработал около 5,5 млн руб., его жена — 263 500 руб. В собственности Полтавченко было пять участков общей площадью 3 000 кв.м, жилой дом площадью 385 кв. м а в пользовании — квартира площадью 210 кв. м. Автомобилей или другого транспорта у них не было.

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Политика
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Депутат удалил видео о протестах в Екатеринбурге по требованию Роскомнадзора

Ведомости
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Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора удалил с YouTube-канала видео, посвященное протестам в Екатеринбурге. Депутат планирует оспорить решение в суде, об этом он написал на своей странице «В контакте». По его словам, основанием для удаления ролика стало решение Генпрокуратуры, обнаружившей в комментариях под ним «призывы к экстремистской деятельности».

Бондаренко записал новое видео, в котором рассказал, что 14 мая он опубликовал ролик о столкновении полицейских с участниками протестов из-за строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге. Роскомнадзор потребовал от Youtube удалить это видео.

Роскомнадзор указал на закон об информации, предусматривающий блокировку страниц, где озвучиваются призывы к массовым беспорядкам или участию в несогласованных акциях, а также содержится недостоверная информация. В связи с требованием Роскомнадзора видеохостинг попросил Бондаренко удалить ролик самостоятельно, в противном случае его YouTube-канал мог бы быть заблокирован. Депутат решил выполнить требование регулятора и удалил видео.

Как пишет Бондаренко, в данный момент по поводу случившегося направлено несколько депутатских запросов, в том числе от депутата Госдумы от КПРФ Ольги Алимовой. В ближайшее время Бондаренко намерен подготовить заявление в суд, оспаривающее решение Генпрокуратуры. Роскомнадзор будет привлечен к делу как третья сторона.

Власти Екатеринбурга хотели построить новый храм на месте сквера в центре города. Однако многим местным жителям такой выбор места не понравился, поэтому с 13 мая в городе проходили массовые протестные акции. В итоге 16 мая в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, он предложил опросить горожан по поводу места строительства. Мэрия Екатеринбурга заморозила строительство храма на время проведения опроса. Позже Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты своего опроса, согласно которым 74% жителей Екатеринбурга считают сквер неудачным местом для возведения храма. Администрация города объявила сбор предложений по возможным новым площадкам для храма.

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«Мегафон» может не выплатить дивиденды второй год подряд

Ведомости
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Совет директоров «Мегафона» рекомендовал не платить дивиденды по результатам 2018 финансового года, говорится в сообщении оператора. Дивиденды за 2017 г. оператор также не выплачивал (что стало первой невыплатой в публичной истории), а в конце 2017 г. отказывался от выплаты промежуточных дивидендов.

Согласно принятой в мае 2017 г. стратегии, дивиденды «Мегафона» составляют 70% свободного денежного потока, если его чистый долг меньше двух годовых показателей OIBDA.

В 2018 г. свободный денежный поток «Мегафона» составил 4,9 млрд руб., соотношение чистого долга и OIBDA – 2,4, говорилось в одном из сообщений оператора. Исходя из величины свободного денежного потока, дивиденды «Мегафона» за год могли составить 3,4 млрд руб., подсчитали «Ведомости». В 2019 г. «Мегафон» нацелен на снижение долговой нагрузки, для чего может использоваться прибыль 2018 г., сообщил представитель «Мегафона». Согласно отчетности оператора, к концу 2018 г. его долг достигал 294 млрд руб.

Годом ранее дивиденды оператора могли бы составить около 24,6 млрд руб. Оператор намеревался увеличить капитальные затраты, вложившись в исполнение «закона Яровой», цифровые проекты, расширение сети и непрерывность бизнеса. За 2018 г. компания инвестировала достаточно много средств в инфраструктуру и в выполнение требований законодательства, включая инвестиции на подготовку к 5G, а также выкуп акций, что по экономической сути равносильно выплате дивидендов, объяснил предложение совета директоров представитель «Мегафона».

В 2018 г. «Мегафон» провел делистинг с Лондонской фондовой биржи, а заодно выкупил часть акций, обращавшихся на Московской бирже. Совет директоров «Мегафона» прошлым летом решил, что сохранение статуса публичной компании «не является больше приоритетом». Публичность мешает компании проводить сделки с повышенным профилем риска, реализовывать экспериментальные партнерства, активнее сотрудничать с госкорпорациями.

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