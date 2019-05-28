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Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. У ассоциации возникли вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством. «Не должны быть такие последствия с электрообеспечением, приведшие к нештатной ситуации на борту», – отмечается в письме.

Входящие в АЭВТ авиакомпании просят также проверить прочностные характеристики конструкции кессона крыла и шасси, поскольку разрушение шасси не должно нарушать целостность топливных систем. Кроме того, участники ассоциации просят Минтранс перепроверить систему управления полетом и силовой установкой самолета, а также защиту салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей.

Обеспокоенность АЭВТ связана с трагедией в аэропорту «Шереметьево», которая произошла 5 мая, указывается в письме. ЧП произошло во время полета SSJ100 из Москвы в Мурманск после того, как, по словам пилота, в самолет ударила молния. После нескольких кругов в небе над Московской областью лайнер запросил аварийную посадку, во время которой он трижды ударился о полосу и загорелся. На борту находилось 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В катастрофе погиб 41 человек, 10 пострадали.

В АЭВТ, по данным ассоциации, входит более 20 авиакомпаний. Среди них – «Сибирь», «Ямал», «Якутия». Члены АЭВТ эксплуатируют 19 воздушных судов SSJ100. Например, 15 таких машин есть в парке авиакомпании «Ямал», четыре – у «Якутии. «Аэрофлот» не является членом ассоциации. В Минтрансе заявили, что письмо АЭВТ пока не получали.