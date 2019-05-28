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Второй миллиардер Гонконга уходит с руководящего поста в Henderson Land Development

Занимающий вторую строчку в списке самых богатых бизнесменов Гонконга, руководитель девелоперской компании Henderson Land Development Ли Чжаоцзи заявил о своей отставке с поста председателя правления и управляющего директора. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление 91-летнего магната.

Управление компанией, которую Чжаоцзи основал 46 лет назад, перейдет его сыновьям. Питер Ли Ка Кит и Мартин Ли Ка Шинг будут совместно контролировать бизнес компании – в Гонконге и на материковой части Китая.

Henderson Land была одним из разработчиков Международного финансового центра, второго по высоте небоскреба в Гонконге. Также компания создала более 100 жилых проектов и построила роскошный небоскреб на Conduit Road. Уходящий от дел магнат положительно оценивает перспективы рынка недвижимости в Гонконге, особенно жилья. Наблюдающийся здесь спрос определяется, по его словам, низкими процентными ставками и тесными связями с материковым Китаем.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Ли Чжаоцзи оценивается в $25 млрд. Он уступает лишь Ли Кашингу ($29,2 млрд), ушедшему с руководящего поста в CK Hutchison Holdings Ltd в 2018 г. Этот конгломерат занимается недвижимостью, логистикой, розничной торговлей, инфраструктурой, энергетикой, телекоммуникациями и финансами. Управление в компании миллиардер передал своему старшему сыну Виктору.