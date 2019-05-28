Выходец из «Ленты» назначен директором по управлению розничной сети «Магнита»
Ритейлер «Магнит» разделил операционный блок на два подразделения – по управлению розничной сетью и по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам, говорится в сообщении компании. Директором по управлению розничной сетью «Магнит» назначен Руслан Исмаилов, который ранее работал в торговых сетях «Лента» и Metro Cash & Carry.
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова пояснила, что новая операционная структура должна повысить эффективность «ключевых бизнес-процессов» в реализации стратегии ритейлера. «Мы рады приветствовать Руслана Исмаилова и уверены, что его серьезный опыт в операционном менеджменте и глубокое знание отрасли послужат дальнейшим успехам торговой сети», – отметила она.
Директора по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам «Магнит» назовет позже. В сообщении уточняется, что Артем Смоленский, ранее занимавший пост заместителя гендиректора – операционного директора «Магнита», покидает компанию по личным обстоятельствам. Как и Наумова, Смоленский – выходец из X5 Retail Group, главного конкурента «Магнита». Оба перешли на новую работу весной 2018 г. В Х5 Наумова была гендиректором сети магазинов «у дома» «Пятерочка», Смоленский также работал в «Пятерочке», где занимал различные руководящие должности.
«Магнит» – крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. В 2013–2016 гг. компания была первой и по размеру выручки, но в конце 2016 г. уступила лидерство X5 Retail Group.