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S7 не стала комментировать отчет Германии о крушении самолета с Филевой

В S7 Group следят за ходом расследования катастрофы самолета Epic в Германии, в которой погибла совладелица компании Наталия Филева, однако пока оно продолжается, комментировать что-то рано, говорится в сообщении S7 Group.

Авиакатастрофа произошла 31 марта при заходе лайнера на посадку в аэропорту Эгельсбаха под Франкфуртом-на-Майне. На борту шестиместного самолета кроме Филевой был ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун. Все они погибли. Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного судна, повлекшем по неосторожности гибель людей.

Ранее немецкое Федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета. В документе содержатся показания диспетчеров, свидетелей катастрофы и данные радаров. По данным BFU, за посадкой самолета следили трое сотрудников аэропортовых служб, которые находились в диспетчерской вышке в аэропорту Эгельсбаха. Они увидели самолет, направляющийся к ВПП по диагонали. Диспетчеры дали пилоту указание сделать левосторонний разворот.

Два свидетеля посадки видели, как лайнер пытался совершить левосторонний разворот. В тот момент его крен, по их словам, достиг 30–45 градусов. На половине разворота самолет сделал «нырок» носом, ушел в вертикальное падение и врезался в землю. В BFU уточнили, что полное расследование крушения самолета займет около года.

Погибла совладелица S7 Наталия Филева