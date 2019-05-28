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Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов

Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК. По информации издания, автопроизводители пожаловались на случаи мошенничества с участием судов. Авторы коллективных жалоб и партнер коллегии адвокатов «Титаренко, Руссков, Улымов» Максим Титаренко, представляющий интересы автоконцернов, рассказали, что мошенничество осуществляется «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.

По мнению автоконцернов, районные суды Краснодара в случае возврата машины взыскивают с производителей стоимость, в несколько раз превышающую первоначальную цену на автомобиль. Истцы в течение 15 дней после покупки нового автомобиля подают в суд иск с жалобами на дефекты. Интересы владельцев машин представляет местная организация «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края», отмечает РБК. Судебные экспертизы, которые проводят одни и те же специалисты, выявляют якобы имеющийся производственный дефект. По утверждению автоконцернов, сам истец не приходит и не предоставляет на проверку качества купленный автомобиль. В итоге суды удовлетворяют исковые требования.

«Подобную схему мы наблюдаем с 2016 г., за эти годы уже выработался алгоритм, в том числе по формулировкам исковых заявлений и процессуальному поведению в судах», – рассказала РБК руководитель юридического отдела Hyundai Наталья Моисеева. В пресс-службе Kia изданию подтвердили, что в сотрудничестве с другими концернами подписали обращение к госорганам с просьбой провести проверку. По словам Титаренко, ущерб компаний за несколько лет оценивается в сотни миллионов рублей. РБК направил запрос о комментарии в Генпрокуратуру, центр общественных связей ФСБ и в Высшую квалификационную коллегию судей.