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«Яндекс.Такси» может предложить пользователям заказ вертолетов

Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон переговоров. В них также участвуют представители правительства Москвы и поставщик технических решений для воздушного движения «Фирма НИТА».

В «Яндекс.Такси» обсуждение идеи подтвердили. В компании уточнили, что в августе планируют подписать с перечисленными компаниями соглашение о сотрудничестве «в области продвижения концепции городской аэромобильности». Это должно произойти в рамках Международного авиакосмического салона. Переговоры о создании системы городского воздушного транспорта подтвердил и директор по сервису и послепродажному обслуживанию входящего в «Вертолеты России» ООО «ВР-Технологии» Илья Михальченко.

Изначально заказать аэротакси через «Яндекс.Такси» можно будет от МКАДа, к вертолетной площадке пассажира будет доставлять автомобиль, рассказал собеседник. Позже, как ожидается, что заказ вертолетов будет возможен от Садового кольца. В проекте планируется задействовать разрабатываемый сейчас вертолет VRT500, а эксплуатантом может стать независимая компания, уточнил Михальченко.

Услуги аэротакси в Москве сейчас предлагают несколько компаний. Примерная стоимость часа полета на модели Robinson R66 в компании Heliport Moscow составляет 46 000 руб., отмечается на ее сайте. Взлет и посадка аэротакси могут производиться только в определенных местах, которых мало, а на возможность полета влияет и погода, предупреждает представитель сервиса такси «Максим» Павел Стенников.