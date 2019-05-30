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Boeing прогнозирует сложности с поставками 737 MAX даже после сертификации

Концерн Boeing может испытывать трудности с поставками своих самолетов 737 MAX даже после того как авиарегулятор сертифицирует его оборудование. Об этом заявил гендиректор компании Деннис Мюленбург на конференции для инвесторов в Нью-Йорке. «Нам придется адаптировать наши планы», приводит его слова The Wall Street Journal.

Многие покупатели рассчитывали начать эксплуатацию новых лайнеров к началу летнего сезона. Однако после двух катастроф самолетов этой модели регулятор принял решение о приостановке полетов. Они могут возобновиться не ранее августа, предупредил 29 мая директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк. Если это произойдет, клиенты Boeing могут отложить приобретение самолетов на более поздний срок, допустил Мюленбург. При этом он отметил, что некоторые покупатели хотели бы получить самолеты раньше намеченного срока.

Ранее собеседники WSJ допускали, что самолеты Boeing 737 Max вернутся в эксплуатацию позже, чем ожидалось из-за решения властей США проверить предыдущие модели лайнеров семейства 737. В апреле компания сократила планы по производству 737 Max с 52 до 42 самолетов в месяц с 52.

Приостановка полетов Boeing 737 MAX произошла после двух катастроф с участием этой модели менее чем за пять месяцев. 29 октября 2018 г. в Индонезии разбился самолета аваикомпании Lion Air, все находившиеся на борту 189 человек погибли. 10 марта аналогичная катастрофа произошла в Эфиопии с самолетом Ethiopian Airlines, ее жертвами стали 157 человек. Предварительные данные расследования выявили схожесть причин обоих крушений. Boeing признал, что в самолетах мог произойти сбой в системе MCAS и обновил программное обеспечение 737 Max.