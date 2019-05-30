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«Аэрофлот» заплатит до 4,6 млрд рублей за техобслуживание SSJ100

«Аэрофлот» объявил конкурс на услуги технического обслуживания принадлежащих ему самолетов Sukhoi Superjet 100, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Маркетинг». Услуги должны оказываться в период с 2019 по 2023 г. Максимальная сумма, которую авиакомпания готова за них заплатить, – 4,6 млрд руб.

Согласно материалам конкурса, речь идет о базовом техническом обслуживании лайнеров, которое включает в себя ремонт поврежденных конструкций, устранение отложенных дефектов, замену компонентов с истекшим сроком службы, двигателей, вспомогательных силовых установок, а также мойку и покраску самолетов.

Ранее в мае «Аэрофлот» признал несостоявшимся конкурс на услуги технического обслуживания и ремонта SSJ100. Заявки тогда подали производитель лайнеров АО «Гражданские самолеты Сухого» и его «дочка» – ООО «Рапарт сервисез». Обе заявки были отклонены, поскольку компании превысили максимальную стоимость закупки ($124 млн).

Сейчас у «Аэрофлота» 49 самолетов SSJ100 (до трагедии в «Шереметьево» 5 мая было 50), в 2019–2025 гг. авиакомпания планирует приобрести еще 100 таких лайнеров.

Вечером 5 мая SSJ100 «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в «Шереметьево». По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»