Бизнес

Новости

«Аэрофлот» увеличил расходы на топливо почти на 30%

Расходы группы «Аэрофлот» на топливо увеличились на 9,7 млрд руб., или на 28,4%, сообщается в ее пресс-релизе о финансовых результатах по МСФО по итогам I квартала 2019 г.

Это объясняется, в частности, ростом стоимости топлива на 10,2% в рублях по сравнению с I кварталом 2018 г., отмечает «Аэрофлот». Более высокую стоимость керосина в отчетном периоде — вопреки снижению нефти Brent на 5,4% — группа объясняет ослаблением курса рубля против доллара на 16,3%.

Рост расходов на топливо оказал наиболее существенное влияние на затраты в I квартале 2019 г., подчеркивает «Аэрофлот».

Чистый убыток «Аэрофлота» вырос на 51,2% — до 15,75 млрд руб. Показатель EBITDA составил 21,3 млрд руб. Выручка группы выросла на 23,3%, до 138 млрд руб.