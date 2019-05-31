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Аэропорт «Домодедово» впервые за много лет получил убыток

Аэропорт «Домодедово» закончил 2018 г. с убытком в 833 млн руб., следует из отчетности по МСФО. В 2017 г. он получил прибыль в размере 9,3 млрд руб. Убыток за 2018 г. – бумажный, поскольку аэропорт потерял 7 млрд руб. на курсовых разницах, следует из отчетности.

«Домодедово» получило убыток впервые как минимум за семь лет: в 2012–2017 гг. оно было прибыльным, отчетности за более ранний период на сайте аэропорта нет.

Операционная прибыль «Домодедово» в прошлом году не изменилась и составила 10,5 млрд руб., а выручка выросла на 5,6% до 42,9 млрд руб. «С учетом повышения конкуренции на рынке аэропортовых услуг Московского региона позитивная динамика доходов свидетельствует об устойчивости бизнеса группы», – сказал представитель аэропорта.

Показатель EBITDA «Домодедово» по итогам прошлого года составил 14,8 млрд руб., что на 1,3% выше уровня 2017 г. Рентабельность группы по показателю EBITDA сохраняется на высоком уровне и составила 35%, добавил собеседник.