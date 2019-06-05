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В России зафиксировали падение производства заменителей сыра

В России за период с января по апрель до 157 900 т увеличилось производство сыров. Об этом сообщается в обзоре Минсельхоза со ссылкой на данные Росстата, обратил внимание РБК. Как отмечает министерство, это на 10% больше, чем за аналогичный период в 2018 г.

Производство сырных продуктов – «молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра», – в этот же период упало. Падение составило 7,6% до 57 300 т.

В обзоре Минсельхоза также говорится, что в России «отмечается рост объемов производства различных видов сыров, творога, йогуртов и иных видов продукции, чему способствует постепенное изменение потребительских предпочтений». Министерство не ответило на запрос РБК.

По словам Артема Белова, исполнительного директора Национального союза производителей молока (Союзмолоко), производство сырных продуктов снизилось впервые за пять лет. Доля сырных продуктов в рационе россиян, отметил Белов, до 2014 г. была небольшой. С введением Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции ЕС и США начался активный рост производства сырных продуктов, которые стоят дешевле, чем сыры, говорит он.

Представитель Россельхознадзора утверждает, что производство сырных продуктов снизилось, в частности, из-за неминуемого вхождения молочной продукции в систему электронной сертификации «Меркурий». Белов подтверждает, что внедрение «Меркурия» могло сыграть роль: эта система может изменить ситуацию с некорректной маркировкой.