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Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), став самым высокооплачиваемым спортсменом организации. Об этом рассказал его менеджер Али Абдель-Азиз, чьи слова приводит портал MMA Fighting.

По словам менеджера, это были самые легкие переговоры в его жизни, а заключенную с UFC сделку можно считать одной из крупнейших в истории чемпионата. «Мы очень рады, так как о нас позаботились, ведь лучших условий и пожелать было нельзя», – заявил Абдель-Азиз. Он отметил, что Нурмагомедову удалось стать самым высокооплачиваемым бойцом UFC по нескольким причинам. Во-первых, он никогда не проигрывал. «Его даже никогда не бросали на настил, он доминировал в каждом раунде против почти каждого соперника», – сказал менеджер. Во-вторых, спортсмен никогда не употреблял допинг, подчеркнул Абдель-Азиз.

Известно, что новый контракт рассчитан на несколько поединков, другие подробности договора не разглашаются. Один из боев состоится 7 сентября, соперником российского спортсмена станет американец Дастин Порье.

Нурмагомедов завоевал пояс чемпиона в легком весе 7 апреля 2018 г., победив решением судей американца Эла Яквинту и став первым россиянином – чемпионом UFC. Всего в активе спортсмена 27 боев, во всех из которых он одержал победы.

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