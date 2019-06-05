Бизнес

Новости

Гендиректор «Шереметьево» объяснил проблемы с выдачей багажа

Задержки с выдачей багажа пассажирам в московском аэропорту «Шереметьево» вызваны изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков, заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко. «Мы переделывали технологию. Нам нужны другие люди и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить», – объяснил он (цитата по ТАСС).

Василенко опроверг массовые увольнения грузчиков из структур аэропорта. Руководитель аэропорта подчеркнул, что сейчас аэропорт работает «спокойно» и в штатном режиме. «Я вам абсолютно честно скажу, что мы локализовали проблему», – заключил он.

С 1 июня пользователи социальных сетей стали жаловаться на задержки выдачи багажа в «Шереметьево». В некоторых сообщениях говорилось, что ждать багаж приходилось больше часа. Пресс-служба аэропорта подтвердила проблемы с выдачей багажа, объяснив их пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Система обработки и транспортировки багажа работала в штатном режиме, подчеркивали в «Шереметьево».

В то же время сотрудники трех авиакомпаний, летающих в этот аэропорт, говорили «Ведомостям», что аэропорт испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку ситуации в «Шереметьево». В частности, она проверяет, соблюдаются ли права пассажиров в случае задержек.