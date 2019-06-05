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МЧС сообщило об идеальном состоянии трети торговых центров в России

В России 30% торговых центров после массовых внеплановых проверок, инициированных после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, приведены в идеальное противопожарное состояние, передает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева. По его словам, у остальных торговых центров удовлетворительный уровень противопожарного состояния. На сегодняшний день из-за грубейших нарушений закрытыми остаются 90 торговых центров (менее 1%).

Во время проверок были выявлены десятки тысяч нарушений требований пожарной безопасности, в частности схожие с теми, что были зафиксированы и в ТЦ «Зимняя вишня». Речь идет о захламленных эвакуационных выходах, неработающей системе противопожарной защиты (оповещение, дымоудаление и автоматическое пожаротушение). Проверки торговых центров проходили с марта по июль 2018 г.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 г. Жертвами пожара стали 60 человек, в том числе 37 детей. Следствие считает, что пожар возник в результате замыкания электропроводки на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детская комната. По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел. Обвиняемыми по делу проходят семь человек – гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и ее сотрудник Александр Никитин, сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор компании – собственника ТЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев и гендиректор Юлия Богданова.