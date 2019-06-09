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WSJ узнала о возможном появлении в США гигантской оборонной компании

Две крупные американские компании военно-промышленного комплекса – Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. По данным издания, о сделке может быть объявлено в ближайшие дни. В случае слияния капитализация объединенной компании может составить $166 млрд.

Как рассказали источники издания, речь идет об объединении на паритетной основе. Предполагается, что гендиректор United Technologies Грег Хейс возглавит объединенную компанию, а гендиректор Raytheon Томас Кеннеди станет председателем совета директоров конгломерата.

По данным Forbes, капитализация Raytheon в 2019 г. достигла $51,1 млрд. Эта компания была основана в 1922 г., в ней работают 67 000 человек. Raytheon занимает 304-е место в списке крупнейших мировых компаний по версии журнала и 89-е место – в списке публичных компаний США по итогам 2018 г.

Капитализация United Technologies значительно больше – она составляет $118,1 млрд. По числу сотрудников она более чем в три раза превосходит Raytheon – в United Technologies работают 240 000 человек. В списке крупнейших мировых компаний она занимает 78-е место, в списке компаний США – 34-е.