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«Коммерсантъ»: Сечин попросил ускорить выплату компенсации от «Транснефти» из-за «Дружбы»

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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения в нефтепроводе «Дружба». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. По их данным, письмо было написано в конце мая.

Как указал в письме Сечин, рассказали собеседники издания, белорусский Мозырский НПЗ хочет от «Роснефти» компенсации потерь от поставок загрязненной нефти в апреле на $155 млн. Претензии выразил и польский переработчик Orlen — в $0,45 млн за недопоставку нефти в апреле. Эти претензии перенаправили в «Транснефть», но та, подчеркнул Сечин в письме, не подтвердила, что готова их удовлетворить.

Главный исполнительный директор «Роснефти» также указал на то, что и сама компания пострадала, сократив добычу в мае на 0,5 млн тонн из-за «одностороннего отказа» «Транснефти» принимать сырье в систему, сообщили источники «Коммерсанта». Если урегулирование претензий не будет ускорено со стороны «Транснефти», нефтяные компании понесут потери, выразил мнение Сечин, — в частности, из-за снижения премии на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, потери рынков сбыта, а также недополученным доходам бюджета от экспортных поставок.

«Транснефть» пообещала компенсировать потери от ситуации с загрязнением нефти, напомнил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Мы доверяем компании как добросовестному контрагенту, и у нас нет причин в них сомневаться»,— подчеркнул он. 

Советник руководителя «Транснефти» Игорь Демин заявил, что компания пока не получала обоснованных требований по компенсации убытков. Этот вопрос, указал он, обсуждался на встрече с потребителями нефти 3 июня, и «конечные потребители проинформировали о том, что приложат максимальные усилия к сокращению сроков определения размера компенсация и их документального подтверждеия». По словам Демина, есть общее понимание, что «речь идет о неделях и месяцах, но никаких не днях или годах». «И конечно, недопустимы попытки заработать на компенсациях. Это как кладбищенский бизнес — делать деньги на несчастье», — подчеркнул он. 

На уровне правительства решений по компенсации не принималось, сообщил представитель Дмитрия Козака Илья Джус. 

В начале июня на годовом собрании акционеров «Роснефти» Сечин высказался об инциденте с «Дружбой», отметив, в частности, что «Транснефть» обещала компенсировать все убытки нефтяной компании и ее партнеров. «Мы им [»Транснефти»] верим в этом смысле и надеемся, что так и произойдет», — подчеркнул Сечин.

19 апреля загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе» попала на белорусский НПЗ в Мозыре. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу».

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WSJ: убитый сводный брат лидера КНДР был информатором ЦРУ

Ведомости
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Сводный брат руководителя КНДР Ким Чен Ына, убитый в 2017 г. Ким Чен Нам, был информатором ЦРУ, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, между Ким Чен Намом и ЦРУ «была связь». Он несколько раз встречался с представителями спецслужбы США, рассказал собеседник агентства.

Как отметили в разговоре с WSJ несколько бывших чиновников США, сводный брат Ким Чен Ына жил за пределами КНДР в течение многих лет и не имел власти в Пхеньяне, поэтому вряд ли мог сообщить детали о ситуации в этой стране.

ЦРУ отказалось давать комментарий газете.

Ким Чен Нам проживал за пределами КНДР после того, как в 2001 г. попытался въехать в Японию по поддельному паспорту. Он был убит в феврале 2017 г. в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии. Малайзийские власти заявили, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом VX. По делу задержали гражданку Индонезии Сити Айсиа и гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Первую оправдали, а вторую приговорили к трем годам и четырем месяца лишения свободы. 

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AliExpress начнет доставлять в России недорогие заказы с помощью самолетов

Ведомости
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AliExpress (входит в Alibaba Group) начнет доставлять недорогие товары в города-миллионники и европейскую часть России с помощью самолетов. Об этом сообщил «Коммерсанту» представитель компании.

По его словам, с середины июня самолеты будут задействованы в доставке товаров до 150 руб. Раньше подобные посылки отправлялись из распределительного центра во Владивостоке только железнодорожным транспортом.

Это позволит сократить сроки доставки небольших посылок, отметил представитель AliExpress: экономия для крупных городов может составить до двух недель. На конечной стоимости для покупателей это не отразится, подчеркнул гендиректор AliExpress в России Лю Вэй.

В пресс-службе «Почты России» заявили, что доставка на самолетах недорогих товаров с AliExpress собственными силами предприятия или на пассажирских рейсах не означает полный отказ от наземной доставки. Это еще одна опция в дополнение к железнодорожным перевозкам, подчеркнула пресс-служба.

Политика
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Адвокат: на изъятых в квартире Голунова предметах не нашли его отпечатков

Ведомости
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Эксперты не нашли отпечатков пальцев журналиста «Медузы» Ивана Голунова на предметах, которые были изъяты в его квартире во время обыска. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин, передает ТАСС.

Ранее пресс-служба главного управления МВД по Москве сообщила, что на упаковках с наркотиками в рамках дела против Голунова найдены образцы ДНК нескольких человек.

Голунова задержали 6 июня, а 8 июня отправили под домашний арест. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса). По версии МВД, после задержания у него нашли метилэфедрон, а при обыске в квартире — 5 кг кокаина.

Журналист вину не признает и заявляет, что наркотики ему подбросили. По его словам, при задержании его избили. МВД называет эту информацию не соответствующей действительности.

Генпрокуратура истребовала у полиции дело Голунова, рассказал 10 июня Бадамшин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что расследование дела против журналиста вызвало большой резонанс, поэтому в Кремле очень внимательно наблюдают за ходом работы следователей.

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Политика
Новости

Полиция обнаружила ДНК нескольких человек на пакетах с наркотиками по делу Голунова

Ведомости
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Образцы ДНК нескольких человек были найдены на пакетах с наркотиками в рамках расследования дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Москве. «На данный момент можно сказать, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек. Отдельно отметим, что речь идет о [образцах] ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками», – сказал собеседник агентства.

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. МВД утверждает, что после задержания у Голунова был обнаружен метилэфедрон, а при обыске в квартире полицейские якобы нашли более 5 г кокаина. Корреспондент вину не признал и заявил, что эти вещества ему подбросили. Он рассказал, что при задержании его избили. МВД опровергает эту информацию.

Никулинский суд Москвы 8 июня отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина проинформировали о деле Голунова и тех данных, что были опубликованы на сайте МВД, а также о поправках. По словам Пескова, расследование дела против журналиста вызвало большой резонанс, поэтому в Кремле очень внимательно наблюдают за ходом работы следователей.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста

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Бизнес
Новости

«Яндекс» запустил в Москве онлайн-магазин с бесплатной доставкой

Ведомости
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«Яндекс» запустил в московском районе Хамовники онлайн-магазин с бесплатной доставкой. Об этом сообщил менеджер международных проектов компании Илья Красильщик в Facebook.

Проект называется «Яндекс.Лавка». «Пока что это эксперимент. Мы хотим построить идеальный продуктовый у дома», — подчеркнул Красильщик. По его словам, в рамках проекта товары будут храниться в собственном магазине. Их будут доставлять курьеры партнеров «Яндекс.Еды» «максимум за 15 минут», подчеркнул Красильщик.

Он отметил, что магазин открыт «для жителей Хамовников, живущих с внешней стороны Садового кольца». Для того, чтобы сделать заказ, необходимо установить приложение «Яндекс.Еда» и ввести адрес. «Если ваш дом в зоне доставки, вы увидите нас в первом же экране», — сообщил Красильщик.

Политика
Новости

Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полиции

Ведомости
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Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина. С какой именно целью истребованы материалы, неизвестно.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил телеканалу «Дождь», что дело Голунова передано из полиции в Следственный комитет. СК эту информацию опроверг, а заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева в эфире «Эха Москвы» заявила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по этому делу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина проинформировали о деле Голунова и тех данных, что были опубликованы на сайте МВД, а также о поправках. По словам Пескова, расследование дела против Голунова вызвало большой резонанс, поэтому в Кремле очень внимательно наблюдают за ходом работы следователей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Голунова 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. МВД утверждало, что после задержания у журналиста обнаружили метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Голунов свою вину не признает. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с расследованием, которое он готовил.

Никулинский суд Москвы 8 июня в качестве меры пресечения избрал для журналиста домашний арест до 7 августа.

«Мы Иван Голунов». Кто еще присоединился к акции в защиту журналиста

Политика
Новости

Борис Джонсон попал в шорт-лист кандидатов на пост британского премьера

Ведомости
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Десять британских политиков включились в борьбу за пост лидера консервативной партии Великобритании и пост премьер-министра страны, заявила представитель Комитета 1922 парламентской фракции тори Шерил Гиллан, передает BBC. По ее словам, в шорт-лист кандидатов вошли бывший мэр Лондона Борис Джонсон, министр природных ресурсов Майкл Гоув, глава МИД Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт, министр внутренних дел Саджид Джавид и министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.

Также в список кандидатов попали бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви и экс-представитель минфина при палате общин Марк Харпер.

Хант, Рааб, Хэнкок и Гоув уже начали свои избирательные кампании, не дожидаясь официального объявления итогового списка кандидатов, передает BBC. Главным фаворитом гонки является Джонсон, пишет Reuters. По данным агентства, Джонсон лидирует у букмекеров, а также, согласно опросам, является самым популярным политиком среди 160 000 членов партии.

Премьер Великобритании Тереза Мэй уведомила консервативную партию о своей отставке 7 июня. О предстоящем уходе Мэй объявила 24 мая. Она сказала, что сделала все возможное для Brexit, но не смогла добиться выхода страны из ЕС на ранее одобренных условиях.

Политика
Новости

Вертолет врезался в здание в центре Нью-Йорка

Ведомости
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Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает пожарный департамент города на своей странице в Twitter. Один человек погиб, пишет CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

Это произошло на Седьмой авеню на Манхэттене, отмечается в сообщении пожарной службы. Полиция Нью-Йорка уточняет, что вертолет совершил жесткую посадку на крыше здания. Возникший при посадке пожар был потушен.

На борту вертолета был один человек, передает CBS News. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что инцидент не связан с терроризмом. По предварительной информации, у вертолета возникли проблемы, и ему пришлось совершить посадку.

В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что собирают информацию об инциденте. Президент США Дональд Трамп проинформирован о случившемся, сообщили в Белом доме.

Политика
Новости

Минюст США предоставит конгрессу документы расследования спецпрокурора Мюллера

Ведомости
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После нескольких недель переговоров министерство юстиции США согласилось предоставить конгрессу ключевые доказательства, которые собрал спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках расследования влияния России на выборы США и возможного сговора между предвыборным штабом президента Дональда Трампа и Москвой, пишет The New York Times.

«Эти документы позволят нам выполнить наши конституционные обязанности и решить, как реагировать на обвинения, выдвинутые против президента специальным адвокатом», – цитирует газета представителя комитета Джерролда Надлера. По его словам, все члены комитета – демократы и республиканцы – смогут лично с ним ознакомиться.

В докладе по итогам расследования, который ранее был представлен конгрессу, приводились примеры, как Трамп пытался мешать расследованию, заявил Мюллер на пресс-конференции, посвященной его отставке. О попытках Трампа повлиять на расследование говорил и генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр. Он упомянул 10 эпизодов, которые могли быть истолкованы как попытки президента США Дональда Трампа помешать правосудию

В 2017 г. в США началось расследование возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и вмешательства в выборы в США 2016 г. Оно стартовало по инициативе конгресса после того, как спецслужбы США пришли к такому выводу, и длилось два года. В апреле 2019 г. американские власти опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Мюллера, расследовавшего это дело. Мюллер пришел к выводу, что сговора между штабом американского президента Дональда Трампа и Россией не было. В то же время, по мнению спецпрокурора, Россия пыталась влиять на выборы в США, действуя в социальных сетях и путем взлома почтовых серверов демократической партии.

Кремль обвинения в сговоре с Трампом и вмешательстве в выборы отрицал. В апреле 2019 г. президент России Владимир Путин так прокомментировал итоги доклада Мюллера: «Я вам говорил – ничего не найдут».

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Новости

У проекта Aurus сменился руководитель

Ведомости
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Генеральным директором компании «Аурус», дистрибутора люксовых автомобилей Aurus, с 1 июня 2019 г. назначен Адиль Ширинов, сообщил представитель Минпромторга. Он сменил на этом посту Герхарда Хильгерта, возглавлявшего компанию с 2018 г. Хильгерт продолжит работу в компании в статусе советника гендиректора «Ауруса».

Автомобили Aurus разработаны государственным институтом НАМИ (он контролирует компанию «Аурус») в рамках проекта «Единая модульная платформа», который обошелся бюджету более чем в 12 млрд руб. Первые машины в 2018 г. получил гараж президента – Владимир Путин использует Aurus в том числе в зарубежных поездках. Розничные продажи начнутся в 2020 г.

Ширинов «является одним из лучших специалистов в автомобильной отрасли России, а его профессиональный опыт и знания позволят вывести новый российский бренд Aurus на новый этап развития», объясняет представитель Минпромторга назначение. По его словам, в задачи Ширинова входит подготовка продаж и послепродажного обслуживания, организация серийного производства автомобилей Aurus на мощностях автомобильного завода в Елабуге (Татарстан), который с 1 июля станет базой для обновленного совместного предприятия Ford Sollers.

Сейчас автомобили Aurus в разных кузовах (лимузины, седаны и проч.) выпускаются мелкими партиями на площадке НАМИ. Мощность – около 200 шт. в год. В Елабуге с 2021 г. планируется производить до 5000 автомобилей в год.

Параллельно Ширинов остается гендиректором СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода, принадлежащего «Соллерсу» Вадима Швецова. В российской компании также произошли изменения: гендиректором «Соллерса» вместо Швецова стал Николай Соболев. Ранее он занимал пост первого заместителя гендиректора.

Политика
Новости

Экс-руководителя волгоградского СК задержали по делу о покушении на губернатора

Ведомости
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Бывшего руководителя волгоградского управления Следственного комитета задержали по делу о покушении на губернатора Волгоградской области, сообщается на сайте СК.

Задержание осуществляли сотрудники СК и ФСБ. Имя задержанного в сообщении не называется. Официальный представитель СК Светлана Петренко уточнила «РИА Новости», что речь идет о Михаиле Музраеве. Он возглавлял региональное управление СК с мая 2011 г. по декабрь 2018 г.

По информации следствия, Музраев причастен к попытке поджога дома губернатора региона Андрея Бочарова, которая была совершена в ноябре 2016 г. Организатором покушения был назван лидер ОПГ Евгений Ремезов. В конце мая его задержала ФСБ.

В 2003 г. Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16 500 кв. м на главном муниципальном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду. Бочаров добивался возвращения в муниципальную собственность этих объектов, и Ремезов поручил членам ОПГ его убить, считают в СК.

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