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Арктическая горная компания оспорит штраф на 600 млн рублей

Ведомости
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Арктическая горная компания, принадлежащая бизнесменам Дмитрию Босову и Александру Исаеву, оспорит решение суда о взыскании с их компании 600,5 млн руб. за причинение вреда недрам, говорится в сообщении компании.

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к Арктической горной компании. Решение суда было вынесено 30 мая, мотивировочную часть и постановление стороны процесса получили 6 июня.

«Решение суда не вступило в законную силу. Арктическая горная компания готовит подачу апелляционной жалобы в установленный срок, так как не согласна с выводом суда о причинении вреда недрам (спор по этому вопросу ведется с ведомством более двух лет)», – говорится в заявлении компании.

«До окончания рассмотрения дела в вышестоящих инстанциях любые выводы о причинении вреда недрам являются преждевременными и не соответствующими действительности», – отмечается в сообщении.

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Финансы
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Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» компании Аветисяна

Ведомости
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Арбитражный суд Амурской области обязал кипрскую структуру инвестфонда Baring Vostok  Evison — немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций банка «Восточный» и передать их «Финвижн» Артема Аветисяна (также акционер «Восточного»)заявил «Ведомостям» адвокат Майкла Калви Дмитрий Савочкин. Это означает, что вскоре Аветисян и близкие к нему миноритарии банка получат фактический контроль над «Восточным». Заседание суда проходило в закрытом режиме. 

Представитель «Финвижн» заявил, что компания удовлетворена решением суда, поскольку опционные акции «уже давно должны были быть переданы компании по закону» и по решению суда от 17 мая. «После того, как "Финвижн" выиграла суд по опционный акциям (17 мая), наши оппоненты стали раскручивать новую стратегию — искусственно ухудшать финансовое положение банка в целях создания необходимости проведения дополнительной эмиссии», — отметил собеседник. В Baring Vostok заявили, что требования «Финвижн» не соответствуют действительности. «Публикуемый норматив достаточного базового капитала снижался до критических уровней еще в марте и апреле, что говорит о срочной необходимости дополнительной эмиссии в банке», — подчеркнул представитель инвестфонда. Он добавил, что суд отказался выслушать аргументы ответчика и представителей банка «Восточный» и «превратил недействующий опцион в действующее обязательство». Baring Vostok пообещал подать апелляцию на это решение. 

Суд 17 мая обязал Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 г. и продать «Финвижн» 9,99% акций банка «Восточный». 28 мая «Финвижн» попросила суд обязать Evison исполнить это решение немедленно. Компания Аветисяна объяснила ходатайство тем, что Evison «недобросовестно использует размещение дополнительных акций банка «Восточный», чтобы уменьшить долю опционных акций с 9,99% до 6,16%. 

В 2017 г. Evison отказалась исполнять опцион от 2016 г., заключенный перед объединением «Юниаструм банка» и «Восточного», объяснив это тем, что перед объединением из «Юниаструм банка» были выведены все активы. Савочкин в суде заявлял, что в опционе прописывалось, что «Финвижн» и аффилированные с ней лица не будут препятствовать урегулированию задолженности «Первого коллекторского бюро» перед «Восточным», которая оценивалась в 2,5 млрд руб. В феврале прошло года долг был урегулирован. В тот же день соглашение об опционе было продлено до 31 марта 2018 г., пояснял Савочкин. За три дня до истечения срока действия опциона «Финвижн» пыталась связаться с Evison и сообщить, что хочет выкупить 9,99% акций «Восточного». Но этого компании не удалось сделать.

В феврале акционер банка «Восточный» (4,82%) Шерзод Юсупов написал заявление в Федеральную службу безопасности (ФСБ) о хищении 2,5 млрд руб. из банка. Заявление Юсупова стало началом так называемого дела Baring Vostok, по которому суд ранее арестовал четырех топ-менеджеров фонда во главе с его основателем Майклом Калви. Им были предъявлена обвинения в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Все они свою вину не признают.

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Финансы
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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Ведомости
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Индекс Мосбиржи во вторник, 11 июня, впервые в истории преодолел отметку в 2750 пунктов. На открытии торгов индекс снижался следом за котировками Сбербанка (вес обыкновенных акций в индексе достигает 15,04%), но затем отыграл потери. К 12.55 мск индекс вырос до 2759,57 п. – новый рекорд.

Индекс РТС во вторник тоже растет: впервые с 2014 г. он поднялся выше уровня в 1340 п. К 12.55 мск индекс РТС достиг 1346,35 п.

Сильнее всего дорожали бумаги «Норильского никеля» (+3,21%), UC Rusal (+3,13%), ВТБ (+3%), «Новатэка» (+2,77%) и X5 Retail Group (+2,44%).

Укрепляется и рубль: к 12.58 мск доллар и евро на Московской бирже подешевели на 27 коп. – до 64,51 руб. и 73 руб. соответственно.

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Политика
Новости

В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»

Ведомости
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В столице задержан подозреваемый в разгроме редакции издания «Сноб» на Берсеневской набережной, им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья, передает «Интерфакс».

Отмечается, что молодой человек украл из редакции ноутбук, принадлежавший одному из сотрудников. Полиция оценила материальный ущерб от его действий в 90 000 руб.

Ранее главный редактор издания Ксения Чудинова сообщила, что в ночь на 10 июня неизвестный ворвался в офис, где работает «Сноб». Он разбил технику, стеклянные перегородки и мебель, редакция была вынуждена ждать проведения следственных действий на месте происшествия. Из-за этого некоторые сотрудники «Сноба» временно работали в офисе телеканала «Дождь». Позже Чудинова в беседе с ТАСС оценила ущерб для офиса в 2 млн руб.

Первый номер журнала «Сноб» вышел в свет в октябре 2008 г. До 2017 г. он входил в медиагруппу «Живи!», которая принадлежала группе «Онэксим» Михаила Прохорова. Затем «Онэксим» продал 100% ООО «Сноб медиа» генеральному директору «Сноб медиа» Марине Геворкян.

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РБК узнал о готовящейся отставке девяти сенаторов

Ведомости
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В сентябре после региональных выборов Совет Федерации могут покинуть не менее девяти сенаторов, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, в верхней палате парламента после выборов будут основания для смены 31 сенатора, но некоторые будут переназначаться на новые сроки.

Издание указывает, что из Совета Федерации уйдут председатель комитета по обороне Виктор Озеров (Хабаровский край), член комитета по природопользованию Ильдус Ахметзянов (Татарстан), член комитета по обороне Оксана Бурико (Республика Тыва) и сенатор от Брянской области Екатерина Лахова. Эти сенаторы не стали участвовать в праймериз «Единой России», что является частью кампании по выдвижению в региональные парламенты, членов которых впоследствии делегируют в Совет Федерации. Также покинуть верхнюю палату парламента может представитель госсобрания Республики Марий Эл Наталия Дементьева, председатель комитета по науке Зинаида Драгункина (сенатор от Москвы) и член комитета по международным делам, сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева.

Источники издания сообщили, что врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в случае победы на выборах не станет выдвигать сенатором от региона Елену Перминову, а губернатор Челябинской области Алексей Текслер отзовет из верхней палаты парламента Ирину Гехт. Из всех перечисленных сенаторов только Гехт официально подтвердила уход в отставку осенью.

Всего на единый день голосования, 8 сентября, запланированы выборы руководителей 16 российских регионов. По закону каждый из кандидатов на пост главы региона может выдвинуть три кандидатуры своих представителей в Совфеде. Интересы каждого субъекта Федерации в верхней палате парламента представляют двое сенаторов – один выдвигается исполнительной властью региона, второго делегирует региональный парламент.

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Бизнес
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Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты

Ведомости
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Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания. Об этом говорится в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте по правам человека (СПЧ). Вместо этого служба предлагает использовать их, например, в качестве источников биоэнергетики.

Ведомство рассматривает также возможность запрета на использование пластиковых пакетов для розничной торговли. Служба планирует сделать обязательным многократное использование «отдельных видов тары и упаковки».

В августе 2014 г. президент России Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», которым запретил ввозить в страну продукты из некоторых стран. Указ стал ответом на международные санкции против России в связи с ситуацией на Украине. На основании этого документа российское правительство ввело запрет на импорт сельскохозяйственной продукции, а также мяса крупного рогатого скота, свинины, мяса птицы и продуктов из него, рыбы. Через год Путин подписал указ об уничтожении такой продукции при попытке провоза ее в Россию.

В конце лета 2018 г. Россельхознадзор сообщил, что за три года уничтожил более 26 000 т санкционной продовольственной продукции из других стран. Больше всего среди них оказалось овощей и фруктов, животноводческой и молочной продукции.

Как Россельхознадзор уничтожает продукты

Политика
Новости

Защита обжаловала домашний арест Голунова

Ведомости
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Защита корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, обжаловала его домашний арест. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Защита просит суд апелляционной инстанции отменить решение Никулинского суда как незаконное и необоснованное. Дата рассмотрения жалобы Мосгорсудом пока неизвестна.

Голунов был задержан 6 июня. Полицейские заявили, что обнаружили у него наркотики. Журналист утверждает, что их ему подбросили. Голунов считает, что его преследуют в связи с его профессиональной деятельностью.

Никулинский суд Москвы 8 июня отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова накануне сказала «Медузе», что, по ее мнению, журналиста можно было отпустить под подписку о невыезде.

«Мы Иван Голунов». Кто присоединился к акции в защиту журналиста

Финансы
Новости

Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России

Ведомости
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Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора. Издание ознакомилось с презентацией, представленной в начале июня на встрече с представителями ЦБ и финансовым омбудсменом.

Цель исследования – оценить, насколько тяжело россиянам обслуживать взятые кредиты. Эксперты опросили 4013 человек в 16 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Исследование проходило в 2018–2019 гг. Финальную версию доклада Всемирный банк представит к осени, уточнил представитель организации.

В ходе исследования выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, 10% пришлось или реструктурировать, или продлевать кредит, или же они получили от банка отказ в выдаче кредита. 14% сообщили о проблемах с выплатой процентов. Больше четверти тратят на выплату долгов, повседневные траты и оплату ЖКХ больше 75% совокупных доходов семьи. Не испытывают трудностей с обслуживанием кредитов менее половины заемщиков – 41%.

Тяжелее других приходится россиянам, которые заняли одновременно и в банке, и в микрофинансовых организациях (МФО). Почти половина таких заемщиков признались, что вынуждены для выплаты долга экономить на питании. Среди банковских заемщиков и тех, кто кредитуется только в МФО, их доля меньше, но она все равно превышает 30%.

Бизнес
Новости

В порту Махачкалы на танкере с нефтепродуктами произошел взрыв

Ведомости
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В Махачкалинском морском торговом порту произошел взрыв газовоздушной смеси в машинном отделении танкера с нефтепродуктами, в результате трое моряков погибли, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Еще трое моряков госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

В материале отмечается, что танкер является российским судном и может принадлежать «Волжскому пароходству». Позже в компании подтвердили, что судно принадлежало им, и добавили, что готовы оказывать следствию помощь в выяснении причин взрыва. По информации компании, взрыв произошел около 4.30 мск во время выгрузки сырой нефти из танкера. На борту в тот момент находилось 12 членов экипажа.

Как отмечает пресс-служба Южного следственного управления СК РФ, по факту взрыва возбуждено уголовное дело, следователи предполагают причинение смерти по неосторожности. Криминалисты Южного следственного управления на транспорте работают на месте происшествия, но причина возгорания судна пока не установлена.

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин в свою очередь уточнил, что акватория порта Махачкалы закрыта после пожара в танкере, перевалка нефти остановлена, но угрозы возгорания груза нет.

Бизнес
Новости

Четверо новых фигурантов дела о загрязнении «Дружбы» отправлены под домашний арест

Ведомости
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Самарский районный суд поместил под домашний арест четверых новых фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба», передает «Интерфакс». Под домашний арест помещены Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков и Роман Якушев.

«Суд избрал в отношении их меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 30 июня», – сказал представитель суда. По его словам, все четверо являются подозреваемыми по статье о самовольном подключении к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведении их в негодность. Их должности и места работы не уточняются.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти Urals из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти из России вбросом хлорорганических соединений. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и очистят «Дружбу». После проверки качества транспортировка нефти в направлении Польши и Германии была возобновлена 9 июня.

В России по факту мошенничества с поставками нефти было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет России сообщал, что фигурантами дела являются шесть человек, из них четверо арестованы: гендиректор компании «Нефтеперевалка» (владеет узлом учета, через который в систему попала загрязненная нефть) Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, а также гендиректор компании «Петронефть актив» Владимир Жоголев и замдиректора компании «Магистраль» Сергей Баландин. Двое других подозреваемых арестованы заочно. Это бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко и основатель группы компаний «Петронефть» Роман Трушев. Их объявили в международный розыск.

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Политика
Новости

WP: США направили Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа

Ведомости
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Минюст США направил в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском ведомстве.

Согласно заключенному между США и Великобританией договору об экстрадиции, соответствующий запрос должен быть направлен в течение двух месяцев со дня ареста основателя WikiLeaks. Ассанж был арестован 11 апреля в эквадорском посольстве Великобритании. Этот документ также запрещает США обвинять его в других преступлениях, кроме тех, что указаны в запросе об экстрадиции, если только он не совершит их после возможной выдачи.

В начале июня руководитель британского МИДа Джереми Хант сообщил, что не будет мешать экстрадиции в США основателя WikiLeaks. Газета Politico отмечала, что американский минюст не собирается предъявлять обвинения Ассанжу в публикации некоторых документов ЦРУ особой важности. Такое решение было принято из-за доступа к засекреченным материалам и ограничения сроков выдвижения обвинений в рамках законодательства США, поясняло издание.

В апреле Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища в своем посольстве в Лондоне, где он жил с 2012 г. Сразу после этого его задержала полиция Великобритании по требованию властей США о его экстрадиции. В США основателя WikiLeaks могут приговорить к 170 годам лишения свободы.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

Бизнес
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«Коммерсантъ»: Сечин попросил ускорить выплату компенсации от «Транснефти» из-за «Дружбы»

Ведомости
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения в нефтепроводе «Дружба». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. По их данным, письмо было написано в конце мая.

Как указал в письме Сечин, рассказали собеседники издания, белорусский Мозырский НПЗ хочет от «Роснефти» компенсации потерь от поставок загрязненной нефти в апреле на $155 млн. Претензии выразил и польский переработчик Orlen – в $0,45 млн за недопоставку нефти в апреле. Эти претензии перенаправили в «Транснефть», но та, подчеркнул Сечин в письме, не подтвердила, что готова их удовлетворить.

Главный исполнительный директор «Роснефти» также указал на то, что и сама компания пострадала, сократив добычу в мае на 0,5 млн т из-за «одностороннего отказа» «Транснефти» принимать сырье в систему, сообщили источники «Коммерсанта». По их данным, в письме Сечин также выразил мнение, что если урегулирование претензий не будет ускорено со стороны «Транснефти», нефтяные компании понесут потери, выразил мнение Сечин. В частности, из-за снижения премии на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, потерей рынков сбыта, а также недополученными доходами бюджета от экспортных поставок.

«Транснефть» пообещала компенсировать потери от ситуации с загрязнением нефти, напомнил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Мы доверяем компании как добросовестному контрагенту, и у нас нет причин в них сомневаться», – подчеркнул он.

Советник руководителя «Транснефти» Игорь Демин заявил, что компания пока не получала обоснованных требований по компенсации убытков. Этот вопрос, указал он, обсуждался на встрече с потребителями нефти 3 июня, и «конечные потребители проинформировали о том, что приложат максимальные усилия к сокращению сроков определения размера компенсации и их документального подтверждения». По словам Демина, есть общее понимание, что «речь идет о неделях и месяцах, но никаких не днях или годах». «И конечно, недопустимы попытки заработать на компенсациях. Это как кладбищенский бизнес – делать деньги на несчастье», – подчеркнул он.

На уровне правительства решений по компенсации не принималось, сообщил представитель Дмитрия Козака Илья Джус. 

В начале июня на годовом собрании акционеров «Роснефти» Сечин высказался об инциденте с «Дружбой», отметив, в частности, что «Транснефть» обещала компенсировать все убытки нефтяной компании и ее партнеров. «Мы им [«Транснефти»] верим в этом смысле и надеемся, что так и произойдет», – подчеркнул Сечин.

19 апреля загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе» попала на белорусский НПЗ в Мозыре. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу».

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