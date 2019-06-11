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Минфин назвал сроки создания реестра пивоваров

Минфин собирается летом внести в правительство законопроект о введении реестра пивоваров. Этот механизм должен заработать с 2020 г., рассказал ТАСС руководитель департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.

По словам Сазанова, существует значительная разница между реестром пивоваров и лицензированием производства. «Реестр пивоваров своей целью имеет то, что мы должны просто видеть всех производителей, потому что именно производители уплачивают акциз», – пояснил он. По его словам, если Росалкогольрегулирование (РАР) выявит у производителей нарушения или обход счетчиков ЕГАИС, то такие компании будут исключаться из реестра.

При этом Минфин не собирается контролировать технологию производства и ГОСТы, по которым производится пиво. По словам Сазанова, ведомство хочет видеть, что все производимое пиво проводится по счетчикам и декларируется, а следовательно, акциз уплачивается в полном объеме. В реестр будут включены все без исключения производители пива. Сейчас о наличии оборудования они информируют РАР. «Соответственно, те, кто проинформировал РАР, автоматом попадают в реестр», – заключил он.

В апреле депутаты Госдумы разработали законопроект по созданию реестра производителей пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Создание такого реестра может стать альтернативой лицензированию, применяемому в отношении крепкого алкоголя и вина.