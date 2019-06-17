Новости
Бизнес
Новости

Алкогольный холдинг Рустама Тарико сменил гендиректора по России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Второй производитель водки в мире – группа компаний Roust Рустама Тарико – объявил о смене гендиректора «Руст Россия». Компанию возглавит Алексей Гулевич, отмечается в сообщении холдинга. В новой должности Гулевич будет подчиняться гендиректору Roust («Руст») Павлу Меркулю и отвечать за все аспекты консолидированного бизнеса группы в России. «Гулевич будет осуществлять стратегическое планирование и операционное управление компанией, включая продажи, маркетинг, финансы, HR, контроль производства и снабжения, юридическое сопровождение бизнеса», – уточняется в пресс-релизе.

У Гулевича большой опыт работы в сфере продаж и маркетинга товаров, говорится в сообщении. С 1999 по 2017 г. он работал в Coca-Cola HBC и белорусском подразделении Heineken на различных должностях. В 2017 г. Гулевич устроился в «Руст Россия» на должность вице-президента по продажам. Гулевич окончил Витебский государственный технологический университет по специальности «Технология машиностроения», позже получил степень Executive MBA в Baltic Management Institute в Вильнюсе.

Roust является вторым по величине производителем водки в мире. Группе принадлежат такие водочные бренды, как «Русский стандарт», «Зубровка», «Зеленая марка», «Парламент», «Талка», «Журавли», «Ямская» и «Урожай», а также итальянские вина и вермуты Gancia и слабоалкогольные напитки Bravo Premium. Основным владельцем холдинга является Рустам Тарико. По итогам 2018 г. рост продаж российского подразделения Roust составил 32%.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Политика
Новости

Парламент Киргизии выдвинул обвинения против бывшего президента Атамбаева

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Парламент Киргизии выдвинул обвинения против бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщает Кыргызское телеграфное агентство со ссылкой на замначальника следственного управления Государственного комитета национальной безопасности республики (ГКНБ) Сагынбека Самидина уулу. По его словам, Атамбаева могут лишить статуса неприкосновенности.

«В рамках уголовного дела по модернизации ТЭЦ Бишкека дело по Атамбаеву выделено в отдельное производство. Он обвиняется в коррупции. Факт зарегистрирован в ЕРПП (Единый реестр преступлений и проступков – «Ведомости») и материалы дела отправлены в генпрокуратуру», – пояснил Самидин уулу на заседании комиссии по лишению статуса неприкосновенности Атамбаева. Комиссия должна вынести свое заключение по статусу Атамбаева через 7 дней. После этого будет решаться вопрос о предъявлении обвинений экс-президенту республики.

Как отмечает агентство, ранее по этому делу были предъявлены обвинения бывшим премьерам Жанторо Сатыбалдиеву и Сапару Исакову, депутату Осмонбеку Артыкбаеву, экс-руководителю «Нацэнергохолдинга» Айбеку Калиеву, бывшему главе ОАО «Электрические станции» Салайдину Авазову и его заместителю Жолдошбеку Назарову, а также исполнительному директору проекта по модернизации ТЭЦ Темирлану Бримкулову. По информации ТАСС, Атамбаев имеет отношение к незаконному освобождению из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, который был уличен в незаконных махинациях с земельными участками, сокрытии доходов, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконным поставкам для нее угля.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 г. Он был первым президентом, добровольно покинувшим должность после первого срока. Бывший президент два года назад инициировал выдвижение на пост президента кандидатуры нынешнего руководителя страны Сооронбая Жээнбекова. Весной 2018 г. Атамбаев уже заявлял о наличии серьезных разногласий с Жээнбековым.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Суд вдвое сократил срок ареста соратнику Навального Леониду Волкову

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мосгорсуд вдвое сократил срок административного ареста бывшему руководителю штаба Алексея Навального Леониду Волкову, написал в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Леониду Волкову в Мосгорсуде сократили срок ареста до 8 суток. Выходит завтра в 6:10! Ура!» – сообщил Жданов.

Тверской районный суд 10 июня признал Волкова виновным в нарушении правил организации митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Санкт-Петербурге и арестовал его на 15 суток. До этого в мае Волков был арестован на 20 суток за ведение трансляции с этого митинга.

Акция против пенсионной реформы проходила в нескольких российских городах 9 сентября – в единый день голосования. В большинстве городов она была не согласована. По данным «ОВД-инфо», во время акций протеста по всей стране полицейские задержали более 1000 человек.

Акции против повышения пенсионного возраста в российских городах

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Медведев поручил Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с информацией о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

Медведев отметил, что в сообщениях, в которых говорится о росте цен на бензин, упоминается «Газпром нефть». Если речь идет о «просто всплеске» цен, то «это одна ситуация», а если же это «какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения», констатировал премьер. Эти решения, которые нужно принять в случае необходимости, в правительстве неоднократно обсуждали, подчеркнул председатель правительства.

«Сегодня вечером у меня будут все нефтяные компании, – ответил на это Козак, – в том числе обсудим и эту историю». Медведев попросил вице-премьера доложить ему итоги проверки.

О том, что бензин дорожает в таких регионах, как Забайкальский край, Тува, Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области, а также Алтайский и Красноярский края, сообщило 17 июня сибирское издание «Тайга.инфо». В частности, оно отмечало, что литр Аи-95 подорожал на новосибирских заправках «Газпром нефти» в июне с 43,90 до 44,55 руб.

Также СМИ, в том числе ТАСС, писали 17 июня о росте цен на бензин со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Согласно им средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России за период с 10 по 14 июня 2019 г. выросли на 11 и 10 коп. – до уровня в 42,33 и 45,5 руб. за литр соответственно. В Дальневосточном федеральном округе, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes, цены на Аи-92 и Аи-95 выросли на 74 и 67 коп. – до 45,84 и 47,51 руб. за литр соответственно.

Новости СМИ2
Технологии
Новости

Instagram придумал новый способ восстановления взломанного аккаунта

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Instagram начал тестировать новый способ восстановления аккаунта, который поможет пользователям соцсети вернуть доступ к своей странице, даже если к ней получили доступ мошенники, узнал портал Engadget.

Сейчас для восстановления учетной записи пользователям приходится ждать письма на указанную электронную почту и следовать его инструкциям или напрямую обращаться в службу поддержки Instagram.

Новый способ восстановления аккаунта предполагает, что в подобной ситуации само приложение поможет пользователю вернуть доступ к странице, запросив у него различные сведения. Это может быть адрес электронной почты или телефон, на которые был зарегистрирован аккаунт, приводит пример Engadget. Затем пользователю на адрес электронной почты или номер телефона, введенные при регистрации, придет шестизначный код восстановления доступа к странице. Его комбинацию нельзя будет ввести с другого устройства – именно этой уязвимостью сейчас часто пользуются мошенники, чтобы украсть аккаунт, отмечает Engadget.

По мнению разработчиков, такие меры помогут оригинальным владельцам восстановить доступ к своим учетным записям, даже если мошенники сменили имя пользователя и его контактные данные. Для этого Instagram введет систему временной заморозки имени аккаунта – после смены имени пользователя, будь то добровольное решение владельца или результат взлома, в течение некоторого времени никто не сможет занять старое имя аккаунта.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Политика
Новости

Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр экономического развития Максим Орешкин опубликовал на своей странице в Instagram фото с Михаилом Бабичем, который ранее был назначен его заместителем. «Усиливаем министерство тяжелой артиллерией!» – написал министр.

О назначении Бабича замминистра экономического развития стало известно в понедельник, 17 июня. Соответствующее распоряжение премьер Дмитрий Медведев подписал 15 июня.

В министерстве Бабич будет курировать взаимодействие с СНГ и вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Бабич «во многом будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы».

Бабич с августа 2018 г. по апрель 2019 г. был послом Белоруссии. До этого он более шести лет занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе.

Бизнес
Новости

Автопроизводители просят возобновить компенсацию импортных пошлин на комплектующие

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российские автопроизводители с декабря 2018 г. не получают госсубсидии для компенсации таможенных пошлин на импортные комплектующие, хотя в федеральном бюджете на 2019 г. деньги для этого заложены – более 18 млрд руб. Об этом говорится в письме премьеру Дмитрию Медведеву от 11 июня, подписанном руководителями ГАЗа, «АвтоВАЗа», «Камаза» и российских «дочек» Nissan, Reanault, Hyundai, группы Volkswagen. «Ведомости» ознакомились с копией письма. Об этом же написала и газета «Коммерсантъ».

В 2018 г. по условиям вступления России в ВТО режим промсборки был прекращен. Льготные ставки были аннулированы осенью 2018 г. Вместо этого власти стали компенсировать подписантам соглашений о промсборке расходы по ввозу автокомпонентов через субсидии. Но принятое постановление правительства было рассчитано только на два месяца 2018 г. (октябрь и ноябрь), а выделенных денег и вовсе хватило только на один, следует из письма. При этом было компенсировано не 100% расходов, как ожидалось, а только 85%. На 2019 г. постановление продлено не было.

Автоконцерны, подписавшие коллективное письмо, подсчитали: с декабря 2018 г. они не получили в общей сложности 5,9 млрд руб. компенсаций. Субсидии были учтены в бизнес-планах компаний. Автоконцерны попросили Медведева дать поручение о полном возмещении пошлин, причем с декабря 2018 г. А также распространить действие программы господдержки на тех, с кем подписаны специальные инвестконтракты, если те выполнили условия соглашений о промсборке. Иначе, предупреждают авторы письма, автопроизводители, принявшие в рамках инвестконтрактов «масштабные обязательства по инвестициям в локализацию» (выпуск двигателей, коробок передач, систем управления автомобилей и проч.), окажутся в неравных условиях с теми, у кого еще не истек срок действия соглашений о промсборке (последние из них завершатся в 2020 г.). Ведь промсборщики будут получать компенсацию, а держатели инвестконтрактов – нет, поясняют авторы письма.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка под Пензой

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка в Пензенской области, где из-за массовой драки местных жителей с цыганами погиб человек, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация», – отметил Песков. Отвечая на вопрос о возможном иностранном вмешательстве в ситуацию, Песков заявил, что о причинах произошедшего в Чемодановке могут говорить только представители правоохранительных органов.

В селе Чемодановка 13 июня произошла массовая драка местных жителей и цыган. Несколько человек пострадали, один погиб. Жители на следующий день устроили массовый сход и требовали привлечь к ответственности виновных. На сходе присутствовал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он высказал мнение, что происходящее в селе Чемодановка – результат влияния США, направленного на дестабилизацию обстановки в российских регионах. Он призывал жителей верить только официальным лицам и обещал проверить всех приезжих, которые могут повлиять на общественную безопасность.

Расследование уголовного дела по данному факту передано в Главное управление СК России. Все участники конфликта установлены, 15 человек задержаны. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комков взял на личный контроль ситуацию в Чемодановке и поручил губернатору Белозерцеву разработать решения для улучшения социально-экономической ситуации, а также докладывать ежедневно о ходе расследования инцидента.

Политика
Новости

Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Существуют разные методики, существует определенная, говоря рыночным языком, волатильность. Конечно, судить по неделе или даже по месяцу о падении или росте рейтинга не совсем правильно. Нужно все-таки судить о рейтинге в более длительной перспективе», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, комментируя сообщения о новом снижении рейтинга главы государства. «А что касается методик и каких-то таких, еженедельных колебаний, то лучше за комментарием обращаться к социологам», – добавил он.

По его словам, все, что можно было сказать по поводу рейтингов президента, Кремль уже сказал, «каких-то новых элементов» нет.

В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину. По данным ВЦИОМа, на неделе с 20 по 26 мая уровень доверия составил 30,5% – это новый минимум с 2006 г. (более ранних данных на сайте ВЦИОМа нет). Прошлое минимальное значение было зафиксировано за неделю до этого – 31,7%.

Политика
Новости

Песков опроверг возможность встречи Путина с Мэй на G20

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг возможность проведения на саммите G20 в Японии встречи главы государства Владимира Путина с британским премьером Терезой Мэй, уходящей в отставку.

«Пока никакой информации на этот счет нет, и я не могу это как-то прокомментировать», – сказал Песков. Представитель Кремля напомнил, что ранее у Путина была встреча с представителями британского бизнеса. В ходе этой встречи речь шла «об абсурдности ситуации, когда отношения находятся в таком свернутом характере». «Главное, что это противоречит интересам этого самого бизнеса – и российского, и британского», – пояснил Песков.

Ранее The Guardian сообщила, что Мэй намерена на саммите G20 встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Эта встреча может стать первой встречей высокого уровня после отравления в Солсбери Юлии и Сергея Скрипалей.

В начале июня Мэй объявила об уходе в отставку с поста премьера Великобритании, она также перестанет быть лидером консервативной партии из-за разногласий с британским парламентом об условиях Brexit. Сейчас Мэй исполняет обязанности лидера партии и премьера до избрания преемника. Первый раунд голосования уже прошел. В гонке за посты лидера консерваторов и премьера большинство голосов получил бывший министр иностранных дел Борис Джонсон.

«Враждебное государство». Цитаты Терезы Мэй о России

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Совет директоров «АвтоВАЗа» возглавил топ-менеджер Renault

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«АвтоВАЗ» на годовом собрании акционеров избрал новый совет директоров, его председателем стал старший вице-президент Renault Николя Мор, говорится в сообщении компании. Сергей Скворцов, который с июня 2016 г. возглавлял совет директоров «АвтоВАЗа», стал заместителем Мора.

Мор начинал карьеру в The Boston Consulting Group и производителе автокомплектующих Valeo. Затем работал в автопоставщиках Bertrand Faure (1993–1996 гг.) и Faurecia (1996–2000 гг.). В октябре 2000 г. стал директором по закупкам комплектующих и аксессуаров Renault и сменил ряд руководящих должностей в компании. В январе 2014 г. он стал управляющим директором Renault в Румынии и руководителем румынской марки Dacia, также принадлежащей Renault. В 2016 г. Мор стал президентом «АвтоВАЗа».

Под руководством Мора «АвтоВАЗ» увеличил продажи и долю рынка и впервые с 2012 г. показал прибыль. В 2018 г. Мор ушел на повышение – стал старшим вице-президентом Renault.

В 2018 г. «АвтоВАЗ» получил 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее, говорилось в отчете компании по МСФО. Выручка выросла более чем на четверть – до 283,1 млрд руб. Выйти в прибыль «АвтоВАЗу» помогли его главные акционеры, выкупив акции, а также конвертировав долги в бумаги компании на общую сумму более 100 млрд руб. В конце 2018 г. после выкупа акций у миноритариев у «АвтоВАЗа» осталось два владельца – Renault и «Ростех».

Выбор редактора
Технологии
Новости

Гендиректор Huawei прогнозирует потерю $30 млрд из-за торговой войны с США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Китайская компания Huawei снизит производственные мощности из-за ограничений США, в результате выручка в ближайшие два года может сократиться на $30 млрд относительно прогнозов, сообщил в эфире Центрального телевидения Китая основатель и гендиректор компании Жэнь Чжэнфэй.

«Таким образом, выручка от продаж в этом и следующем годах составит около $100 млрд», – сказал Жэнь Чжэнфэй в эфире Центрального телевидения КНР. Он подчеркнул, что ограничительные меры наносят ущерб не только китайскому бизнесу, но и интересам США. При этом гендиректор Huawei выразил уверенность, что бизнес снова начнет набирать обороты после 2020 г.

Выручка Huawei в 2018 г. составила 721,2 млрд юаней ($104,16 млрд), что на 19,5% выше показателя предыдущего года.

В мае США обвинили Huawei в шпионаже в пользу Пекина и краже интеллектуальной собственности у американских компаний. Президент Дональд Трамп подписал указ о введении в США чрезвычайного положения для обеспечения безопасности коммуникационной инфраструктуры, фактически закрыв для Huawei американский рынок.

Также министерство торговли США внесло Huawei в черный список, теперь ей нельзя будет покупать комплектующие у американских компаний без специального разрешения. Кроме того, Вашингтон пытается убедить европейские страны отказаться от использования оборудования Huawei в своих 5G-сетях. Во время визита в Великобританию Трамп обещал в противном случае ограничить обмен разведданными. На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг ограничений США против Huawei, которую пытаются «бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка», может называться первой технологической войной.

Читать ещё
Preloader more
Фото