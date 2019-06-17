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Алкогольный холдинг Рустама Тарико сменил гендиректора по России

Второй производитель водки в мире – группа компаний Roust Рустама Тарико – объявил о смене гендиректора «Руст Россия». Компанию возглавит Алексей Гулевич, отмечается в сообщении холдинга. В новой должности Гулевич будет подчиняться гендиректору Roust («Руст») Павлу Меркулю и отвечать за все аспекты консолидированного бизнеса группы в России. «Гулевич будет осуществлять стратегическое планирование и операционное управление компанией, включая продажи, маркетинг, финансы, HR, контроль производства и снабжения, юридическое сопровождение бизнеса», – уточняется в пресс-релизе.

У Гулевича большой опыт работы в сфере продаж и маркетинга товаров, говорится в сообщении. С 1999 по 2017 г. он работал в Coca-Cola HBC и белорусском подразделении Heineken на различных должностях. В 2017 г. Гулевич устроился в «Руст Россия» на должность вице-президента по продажам. Гулевич окончил Витебский государственный технологический университет по специальности «Технология машиностроения», позже получил степень Executive MBA в Baltic Management Institute в Вильнюсе.

Roust является вторым по величине производителем водки в мире. Группе принадлежат такие водочные бренды, как «Русский стандарт», «Зубровка», «Зеленая марка», «Парламент», «Талка», «Журавли», «Ямская» и «Урожай», а также итальянские вина и вермуты Gancia и слабоалкогольные напитки Bravo Premium. Основным владельцем холдинга является Рустам Тарико. По итогам 2018 г. рост продаж российского подразделения Roust составил 32%.