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Суд признал банкротом «Цимлянские вина»

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ОАО «Цимлянские вина» и открыл в отношении предприятия конкурсное производство сроком до 21 ноября 2019 г. Соответствующее решение суда размещено в картотеке арбитражных дел.

Конкурсным управляющим назначен Антон Клочков из саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Меркурий». Он должен подготовить отчет о результатах процедуры до 21 ноября.

В июле прошлого года Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в «Цимлянских винах» по заявлению ООО «Ростовский комбинат шампанских вин». В феврале этого года суд принял решение ввести внешнее управление.

В феврале этого года суд также ввел по иску ВТБ процедуру наблюдения в ООО «Лоза Приморья», принадлежащем Юлии Шоршовой, которая, в свою очередь, владеет 51% акций ОАО «Цимлянские вина». В декабре 2018 г. суд по заявлению Сбербанка ввел процедуру наблюдения в ООО «Винсовхоз Цимлянский», а в январе 2019 г. – в ООО «Южно-Цимлянское». Оба предприятия входят в состав ОАО «Цимлянские вина» и были поручителями перед Сбербанком. В феврале этого года суд также ввел наблюдение в отношении ООО «Торговый дом «Цимлянские вина». Иск подал ВТБ, рассмотрение отчета временного управляющего о результатах процедуры наблюдения назначено на 31 июля.

«Цимлянские вина» производили более 60 наименований алкогольной продукции. По данным «СПАРК-Интерфакса», предприятию принадлежит ООО «Винсовхоз Цимлянский», 50% в ООО «Южно-Цимлянское». Еще 50% в «Южно-Цимлянском» принадлежит ЗАО «Южное».