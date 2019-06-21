Бизнес

Новости

«Русснефть» может увеличить добычу до 9 млн тонн в год

Если ограничения на добычу, наложенные по сделке ОПЕК+, будут сняты, то «Русснефть» может увеличить добычу до 9 млн т, заявил совладелец компании Михаил Гуцериев. В прошлом году добыча была на уровне 7,6 млн т, а в 2019 г. компания намерена увеличить добычу на 3% за счет производства в Азербайджане.

«При том что мы снижаем добычу из-за соглашения ОПЕК, практически идем ниже уровня того, что могли бы, запасы у нас огромные. В любой момент, когда снимут ограничения, мы можем резко нарастить добычу до 9 млн т. И соответственно, я думаю, что вырастет EBITDA и все остальные показатели», – сказал Гуцериев.

По его словам, компания наиболее выгодна для инвестиций, так как при малой добыче ей удалось добиться высокой маржинальности по EBITDA – больше 27%.

По итогам 2018 г. компания получила 48 млрд руб. EBITDA. По итогам этого года показатель будет чуть ниже: 55–60 млрд руб. Гуцериев добавил, что в 2018 г. «Русснефть» на 40% снизила расходы на основных месторождениях.