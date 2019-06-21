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Режиссер Андрей Кончаловский стал соинвестором одной из крупнейших аптечных сетей

Режиссер Андрей Кончаловский стал соинвестором сети аптек «Планета здоровья». Об этом говорится в сообщении его продюсерского центра, пишет РБК.

В нем отмечается, что Кончаловский и владелец бренда Александр Броварец решили объединить усилия в продвижении бренда и консолидировать использующие его компании. Представитель Кончаловского не уточнил, идет ли речь о консолидации на базе одной из существующих компаний или о создании новой.

Кончаловский в разговоре с РБК рассказал, что только станет акционером сети. Он получит «не менее 20%» в компании, уточнил он. Размер инвестиций в проект режиссер не назвал, отметив, что у него «не так много денег» и что это «может быть около $2 млн».

Намерение инвестировать в сеть Кончаловский объяснил «давними деловыми отношениями» с Броварцем. Последний был сопродюсером таких фильмов режиссера, как «Глянец» (2007) и «Рай» (2016).

Кончаловский и его жена Юлия Высоцкая уже более 15 лет развивают бренд «Едим дома». Как отметил режиссер, если объединить аптеки с продуктами, «может получиться интересная синергия». «Когда мне сказали, что есть такая возможность и такое желание, я согласился, потому что это может помочь в развитии наших продуктов», – отметил он. В сообщении продюсерского центра уточняется, что стратегическая цель партнерства – создание сети, в ассортимент которой будут входить не только медицинские препараты, но и товары для красоты, здоровья, спорта.

«Планета здоровья» входит по итогам 2018 г. в десятку крупнейших российских аптечных сетей, свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group. Сеть с годовым оборотом 35,7 млрд руб. занимала 2,9% коммерческого рынка лекарств.