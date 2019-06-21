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В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор

Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского назначил гендиректором компании Игоря Корытько. Об этом сообщается в пресс-релизе ТМК.

Александр Ширяев, который занимал пост гендиректора до этого, продолжит работу в компании в качестве члена совета директоров. Он возглавлял компанию с 2008 г.

Корытько родился в 1974 г. Начал работать в ТМК в августе 2018 г. и был назначен ответственным за вопросы цифровой трансформации бизнеса. До прихода в эту компанию работал на руководящих позициях в «Мечеле» и его дочерних предприятиях, а также на металлургическом заводе «Петросталь».

Решение соответствует происходящей в компании трансформации бизнеса, пояснила «Ведомостям» пресс-служба ТМК. Эта трансформация связана с внедрением цифровых технологий, расширением уникальных научно-технологических компетенций, разработкой инновационных решений и услуг, пояснили в компании.

ТМК – крупнейший российский производитель труб. Пумпянский (46-е место в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes, состояние оценивается в $2,2 млрд) контролирует 65% компании. В свободном обращении находится 34,9% акций, миноритарный пакет в 5,3% принадлежит «Роснано».