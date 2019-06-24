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Оператор киосков DC Daily запустил франшизу

Оператор киосков по продаже готовой еды DC Daily запустил франшизу. Об этом свидетельствуют данные сайта Frashiza.ru, обратил внимание «Коммерсантъ».

Инвесторам достаточно подобрать площадку, оплатить 220 000 руб. за автомат и внести на депозит 30 000 руб., рассказал газете основатель компании Илья Филимонов. Срок окупаемости, по его словам, – до восьми месяцев.

Паушального взноса (одноразового платежа франчайзеру за вход на рынок) нет, роялти – 10% от недельного дохода, аренда места под автомат может стоить до 10 000 руб. в месяц, отметил Филимонов. Операционным управлением будет заниматься DC Daily самостоятельно.

Пока DC Daily предлагает франшизу в Москве и Подмосковье, подчеркнул Филимонов, в ближайшее время планируется запуск и в Санкт-Петербурге и других городах. Всего DC Daily планирует открыть с помощью партнеров 5000 киосков в течение двух лет, в месяц – до 300 точек.

DC Daily – партнер принадлежащего Mail.ru Group Delivery Club. Он управляет, по собственным данным, более чем 300 киосками в Московском регионе. Ассортимент в киосках – до 90 готовых блюд, в частности салаты, паста, блины, напитки. Средний чек – 300 руб. Финансовые показатели компания не раскрывает. ООО «ДК Дейли» контролируется кипрской Papriqua Holding Ltd., свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.