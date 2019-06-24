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Большой театр изменит схему продажи билетов после замечаний Счетной палаты

Большой театр после рекомендаций Счетной палаты с 1 сентября сократит на 30,3% бронь билетов., сообщила РБК пресс-служба ведомства.

В мае Счетная палата выявила недостатки в том, как распространяются билеты на спектакли Большого театра, проходящие на исторической сцене. По данным ведомства, в первую очередь в продажу поступают билеты на менее востребованные места. Их можно купить по паспорту и невозможно перепродать. Треть всех билетов, то есть 328 штук, причем на самые лучшие места, забронированы ведомствами и министерствами, а также самим театром и его спонсорами. Даже на популярные спектакли бронь не выбирается на 30%, а без учета брони театра – на 60%, утверждает Счетная палата. Оставшуюся часть билетов театр передает в свободную продажу, и купить их можно уже без паспорта. Такой метод создает риски попадания билетов к спекулянтам, считает ведомство.

Как сообщила Счетная палата 24 июня, ей поступило письмо гендиректора Большого театра Владимира Урина, в котором говорится, что количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов увеличено на 100 штук – до 960. В текущем сезоне объем поступающих в первую волну билетов составляет 860 штук. Большой театр, таким образом, учел рекомендации Счетной палаты «по специфическому вопросу продажи билетов, который волнует граждан», отметил аудитор Михаил Мень.

Урин подтвердил, что направил письмо в Счетную палату и что механизм продажи билетов будет изменен. Он назвал замечание ведомства о том, что бронь не выбирается полностью, верным: «Были приведены цифры, с которыми спорить бессмысленно».