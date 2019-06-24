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Автобусные перевозчики попросили через арбитраж заблокировать BlaBlaCar в России

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской компании ООО «Транс лайн», занимающейся автобусными перевозками, о блокировке сервиса BlaBlaCar в России. Об этом свидетельствует определение в картотеке арбитражный дел, обратил внимание «Коммерсантъ».

Истец, согласно определению, требует запретить информацию, размещенную на сайте и в приложении BlaBlaCar. Кроме того, ООО «Транс лайн» просит запретить работу российского представительства BlaBlaCar – ООО «Компьюто рус».

Третьими лицами по иску проходят еще восемь компаний и индивидуальных предпринимателей, а также Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков. Предварительное заседание пройдет 1 августа.

Представитель BlaBlaCar сообщил «Коммерсанту», что сервису известно об иске. Он напомнил, что Таганский районный суд Москвы ранее возвратил этому же истцу иск к BlaBlaCar, а Мосгорсуд впоследствии отказался принять иск.

«Транс лайн» считает, что BlaBlaCar допускает работу нелегальных перевозчиков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на иск.

BlaBlaCar основан во Франции в 2006 г. В России, где он работает с 2014 г., у него, по его собственным данным, около 20 млн пользователей. На рынок регулярных автобусных перевозок BlaBlaCar вышел в 2019 г. Как утверждает представитель сервиса, у него были сложности из-за претензий региональных властей, но в настоящее время вопросов к нему нет. Партнерами BlaBlaCar, по собственным данным, стали более 400 автобусных компаний и 10 автовокзалов.