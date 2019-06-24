Lamoda откроет пункты выдачи заказов в «Пятерочках»
Онлайн-ритейлер Lamoda откроет пункты выдачи заказов в магазинах «Пятерочка» (входит в X5). Соответствующее соглашение компания заключила с дочерней структурой X5 Retail Group – «Х5 Омни», говорится в сообщении X5.
В рамках пилотного проекта стороны договорились до конца года открыть 50 пунктов выдачи Lamoda в «магазинах у дома» «Пятерочка». «Если тест будет признан успешным, Lamoda планирует открыть до 500 пунктов выдачи заказов в «Пятерочках» до конца 2020 г.», – отмечается в сообщении. Помимо этого сотрудничество предусматривает выдачу заказов клиентам через сеть пунктов выдачи и касс самих магазинов «Пятерочка», включая партнерские и аптечные пункты выдачи заказов.
Сейчас у Х5 заключены аналогичные соглашения о намерениях по открытию 2000 пунктов выдачи заказов Ozon и 1400 пунктов с несколькими аптечными операторами. Другие онлайн-магазины и маркетплейсы, являющиеся партнерами «X5 Омни», в будущем смогут также через пункты Lamoda выдавать покупки своим клиентам.
На сегодняшний день X5 Retail Group – крупнейший российский ритейлер по объему выручки. В прошлом году выручка компании увеличилась на 18,3% и составила 1,53 трлн руб. На конец марта, по данным ритейлера, торговая сеть включала в себя более 14 700 магазинов, в том числе почти 14 000 «магазинов у дома» «Пятерочка», 771 супермаркет «Перекресток» и 91 гипермаркет «Карусель». В 2017 г. X5 Retail Group запустила собственный онлайн-магазин супермаркета «Перекресток» в Москве, в 2018 г. – в Санкт-Петербурге. С прошлого года ритейлер начал устанавливать постаматы в своих магазинах.