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Структура фонда Baring Vostok инвестировала в торговую платформу основателя «Вкусвилла»

Кипрская BV Investments Holding Ltd стала приобрела 5% ООО «Тилси», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Первая структура принадлежит инвестфонду Baring Vostok, узнала газета в кипрском реестре. А «Тилси» — это проект основателя сети магазинов «Вкусвилл» Андрея Кривенко, который владеет 85% проекта совместно со своими партнерами через фонд TealTech Capital.

«Тилси» представляет собой торговую платформу, которая соединяет магазины с производителями продукции с коротким сроком годности. Самым крупным клиентом платформы является «Перекресток», который пользуется ей для поставок продукции в 90 супермаркетов сети в Москве и для нужд собственного интернет-магазина.

В Baring Vostok, TealTech Capital и «Тилси» комментировали сделку. Для Baring Vostok инвестиция в «Тилси» — не первый опыт работы с Андреем Кривенко: фондам принадлежит 12,16% «Вкусвилла», напоминает газета.

«Вкусвилл» – один из самых быстрорастущих российских ритейлеров. Компания ежегодно открывает 150–250 магазинов. Сейчас, по данным компании, у нее примерно 800 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Калуге, Владимире и т. д. По оценке аналитиков Infoline, выручка «Вкусвилла» за 2018 г. составила 54,6 млрд руб.