«Вкусвилл» тестирует новый формат магазина – киоск в парке
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В начале мая «Вкусвилл» открыл киоск в московском Саду им. Баумана. Площадь павильона – 8 кв. м, в его ассортименте – около 80 видов товаров: соки, вода, лимонады, снеки, выпечка, мороженое, кофе, чай и др., рассказал представитель «Вкусвилла». Обсуждается установка еще в нескольких парках, в том числе в Подмосковье. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает инвестиции в открытие одной такой точки в 1,5 млн руб.
Ритейлер начал экспериментировать с форматами с прошлого года. Он открыл мини-«Вкусвилл» с ассортиментом из 700 наименований против 1600 в стандартном магазине. Также компания открывает магазины самообслуживания в офисах – холодильники с едой и устройством для оплаты. А в мае этого года ритейлер начал продажи через экспресс-окно в двух своих супермаркетах – около метро «Медведково» и в здании Белорусского вокзала. Через окно продается ограниченный ассортимент: молочная продукция, напитки, выпечка, сказано на сайте ритейлера.
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