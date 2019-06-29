Новак назвал соглашение ОПЕК+ ключевым фактором стабильности на рынке нефти
В условиях неопределенности на мировом рынке нефти скоординированные действия производителей являются ключевым фактором для обеспечения стабильности, заявил министр энергетики России Александр Новак. Таким образом он прокомментировал итоги переговоров президента Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.
То, что Москва и Эр-Рияд договорились о продлении соглашения ОПЕК+, в очередной раз подтверждает стремление стран обеспечить стабильность мирового нефтяного рынка, отметил Новак.
Ранее Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии в Осаке были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По словам президента, при продлении соглашения речь будет идти о сокращении добычи нефти в объеме, согласованном ранее. Срок, на который будут продлены договоренности, пока обсуждается, это могут быть шесть или девять месяцев.
Срок действия текущего соглашения о сокращении добычи нефти истекает в конце июня. Страны ОПЕК+ будут принимать решение о судьбе сделки на ближайшие месяцы на встрече в Вене 1–2 июля.