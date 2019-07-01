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Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов

Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам. Аналогичные проекты развивали Mail.ru Group и «Яндекс».

Законопроект запрещает использование наличных для оплаты подобных сервисов и ограничивает число рейсов и пассажиров. Так, в сутки водитель сможет совершить не более двух поездок, организованных через агрегатор, и перевезти не более пяти попутчиков. Кроме того, водитель, предоставляющий услуги карпулинга, должен иметь водительские права категории В и стаж от двух лет. За нарушения правил агрегаторам и перевозчикам будет грозить блокировка.

Правительство также определит допустимый размер платы за такие поездки с учетом цены топлива, смазочных материалов и проезда по платным автодорогам, отмечает газета.

Минтранс направил подготовленный документ членам соответствующей рабочей группы. Его рассмотрение продлится до 25 июля. Представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспортную отрасль, подтвердил газете разработку законопроекта, отметив, что в правительство документ пока внесен не был. Как указывает «Коммерсантъ», в случае принятия поправок может серьезно пострадать сегмент регулярных автобусных перевозок сервисов карпулинга.