Бизнес

Новости

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек выдачи багажа в «Шереметьево»

Сотрудники Генпрокуратуры и Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводят проверку в связи с систематическими задержками выдачи багажа в аэропорту «Шереметьево», сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже проводила проверку из-за проблем с обработкой багажа в «Шереметьево», которые начались в конце мая. Ведомство установило, что в аэропорту была некачественно спланирована работа по обработке большого объема багажа.

По итогам проверки руководству авиакомпаний «Аэрофлот» и «Северный ветер», а также аэропорта «Шереметьево» были внесены представления об устранении нарушений закона. Кроме того, прокуратура возбудила 18 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

Однако 29 и 30 июня в «Шереметьево» снова возникли сложности с обработкой багажа. Представитель аэропорта пояснил, что из-за плохой погоды часть рейсов прибыла в «Шереметьево» с опозданием и запланированные пассажирами трансферные стыковки не состоялись. Это привело к скоплению порядка 1500 единиц багажа.