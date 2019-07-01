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Счетная палата отказалась проверять полеты самолетов «Роснефти» на курорты

Ведомости
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Счетная палата отказалась проверить полеты главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина на курорты на служебном самолете. Об этом говорится в ответе аудитора Счетной палаты Валерия Богомолова на обращение Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко».

В письме также уточняется, что в текущем году не предусмотрено проведение проверки в отношении госкомпании. Однако Счетная палата приняла к сведению переданную информацию и при необходимости использует ее «при проведении запланированных контрольных мероприятий».

В середине июня Reuters опубликовало расследование, согласно которому, корпоративные самолеты «Роснефти» с января 2015 г. по май 2019 г. совершали рейсы на элитные курорты в то время, когда там якобы отдыхал Сечин или люди из его окружения. Агентство проанализировало 290 рейсов в отчетном периоде и выяснило, что из них 96 пришлись на праздничные или выходные дни.

«Роснефть» на запрос Reuters сообщила, что компания работает с партнерами по всему миру, административные расходы производятся в соответствии с корпоративными стандартами. В кодексе деловой и корпоративной этики госкомпании утверждается, что ее сотрудники не могут использовать имущество и активы «Роснефти» для личных нужд.

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Бизнес
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«Транснефть» возобновила прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в полном объеме

Ведомости
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«Транснефть» возобновила прокачку по нефтепроводу «Дружба» в полном объеме потребителям трубной нефти в рамках заявок, заявил представитель транспортной компании. По его словам, прокачка по трубе в порты осуществляется в остаточном объеме.

Ранее вице-президент компании Сергей Андронов заявлял, что прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» должна быть восстановлена 1 июля, когда нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет вытеснена из системы, передавал ТАСС. В частности, он предупреждал, что это приведет к некоторому снижению отгрузок через порты.

Российская нефть Urals, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре впервые 19 апреля. Страны ЕС прекратили ее прокачку. «Транснефть» Загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти, отмечали в «Транснефти».

Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу». По оценкам Минэнерго, общий ущерб от загрязнения хлорорганикой российской нефти составил около $100 млн.

В конце июня на одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой. Это произошло из-за раскачки дренажных емкостей на белорусской нефтеперекачивающей станции Кобрин, объяснили в «Транснефти».  В «Белнефтехиме» отмечали, что обе ветки трубопровода «Дружба» будут полностью очищены от загрязненной российской нефти только к середине августа. 

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Технологии
Новости

МТС рассматривает переход с Нью-Йоркской на Лондонскую биржу

Ведомости
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Выход на Лондонскую биржу (LSE) может стать для МТС одной из альтернатив листинга на бирже Нью-Йорка, пишет «Интерфакс» со ссылкой на обзор «Ренессанс капитала».

«Решения по делистингу ADR (американских депозитарных расписок) с американской биржи пока не принято. МТС рассматривает различные варианты, включая листинг GDR (глобальных депозитарных расписок) на LSE», – говорится в обзоре. «Интерфакс» уточняет, что авторы обзора ссылаются на слова топ-менеджеров МТС – встреча с ними прошла на прошлой неделе.

Идея изначально не принадлежит МТС, менеджменту оператора ее предложили инвесторы в качестве «переходной», и сейчас она обсуждается как одна из возможных, уточнил «Интерфаксу» аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович (это же он подтвердил «Ведомостям»).

МТС продолжает диалог с инвесторами и внешними консультантами, рассматривая различные варианты возможных шагов и рассчитывает представить свое видение к началу осени, заявил представитель оператора. МТС по-прежнему видит стратегические преимущества в увеличении объемов торгов акциями на Московской бирже, отметил он. Сообщения о том, что МТС обсудит с инвесторами значимость листинга на Нью-Йоркской бирже и распределение акций в свободном обращении, появились в феврале 2019 г.

«В существующих экономических и геополитических условиях листинг в Нью-Йорке сейчас не дает нам каких-то дополнительных преимуществ с точки зрения капитализации нашего телекомактива», – объяснял президент АФК «Система» Андрей Дубовсков в интервью «Ведомостям» в мае 2019 г. С учетом косвенного владения МТС принадлежит АФК «Система» на 55,64%. Чуть менее 37% капитала МТС представлено в виде ADR и около 8% – в виде обыкновенных акций, торгующихся на Московской бирже.

В январе прошлого года минфин США включил основного совладельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова (наряду с другими российскими миллиардерами из списка Forbes) в список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых США считают близкими к руководству России (никаких ограничений включение в этот список не предусматривает). В июне прошлого года члены конгресса США попросили Белый дом рассмотреть возможность включить в санкционный список Евтушенкова, «Систему» и МТС.

Представитель АФК «Система» отказался от комментариев.

Политика
Новости

В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения

Ведомости
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Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Виталия Мутко, который возглавляет комиссию по ликвидации последствий наводнения в регионе.

Местонахождение еще девяти человек не установлено, добавил вице-премьер. Пострадал 751 житель региона, из них 153 госпитализированы.

Ранее ТАСС и «Интерфакс» сообщили со ссылкой на источники о гибели семерых человек в результате наводнения. По информации агентств, еще девять считаются пропавшими без вести.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Оно затронуло почти 50 населенных пунктов. Более 1200 домов были уничтожены, около 4000 строений подтоплено. 29 июня регион посетил президент Владимир Путин. Он провел совещание по поводу наводнения и поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим.

Паводки в Иркутской области. Фотографии

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Бизнес
Новости

Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев пригрозил наказывать нефтяные компании за рост цен на топливо в отсутствие ценовых соглашений, передает ТАСС. «Людям важны цены как на бензоколонке, так и цены, которые есть в авиакассах», – заявил Медведев на совещании с вице-премьерами. Он попросил курирующего топливно-энергетический сектор вице-премьера Дмитрия Козака последить за происходящим на рынке. «Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить кому-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится», – пообещал Медведев.

По словам премьера, экономические механизмы регуляции цен «хороши сами по себе». Медведев рассчитывает на действие сдерживающих факторов. Он также надеется, что компании, поставляющие нефтепродукты, услышат его. «Что касается так называемого обратного акциза на керосин и поручения президента, нужно как можно скорее вносить этот законопроект», – добавил Медведев.

С 1 июля прекратилось действие соглашения между Федеральной антимонопольной службой, Минэнерго и крупнейшими нефтяными компаниями. Как отметил Медведев, существовавшая договоренность позволила «избежать необоснованного повышения цен», однако теперь многих волнует вопрос о том, что будет с ценами на топливо в будущем. Соглашение было временной мерой, пояснил Медведев. По его словам, должны работать экономические механизмы, такие как механизм возвратного акциза на переработанную нефть, частичная компенсация разницы между экспортными и внутренними ценами.

В конце прошлого года правительство и нефтяные компании заключили соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В рамках соглашения действовал демпфирующий механизм: правительство частично возмещало компаниям недополученную прибыль при поставках на внутренний рынок, если экспортные цены были выше условных внутренних цен. Помимо этого сейчас государство компенсирует нефтяным компаниям 60% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизельного топлива для сдерживания роста цен. В 2020 г. формула компенсации изменится: нефтяникам будут возвращать 68 и 65% этой разницы.

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Политика
Новости

Полицейский погиб в Чечне в результате нападения на КПП

Ведомости
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В Чечне на контрольно-заградительный пункт в Ачхой-Мартановском районе совершено нападение, сообщает ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Примерно в 14.00 мск неизвестный подошел к сотруднику МВД, нанес ему ножевое ранение, затем бросил гранату. Напавший был ликвидирован.

От полученного ранения сотрудник МВД скончался по дороге в госпиталь. По данным «Интерфакса», он был командирован в Чечню из Кузбасса. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личность напавшего пока не установлена.

Это не первое нападение на полицейских в Чечне, которое привело к жертвам. В августе 2018 г. сразу в нескольких районах республики произошло несколько нападений на полицейских. Тогда двое неизвестных с ножами попытались проникнуть на территорию отдела МВД по Шалинскому району Чечни, ранив сотрудников. Одновременно в Грозном произошло еще два нападения. В первом случае при перестрелке на улицах города погиб сотрудник правоохранительных органов. Во втором случае автомобиль без номеров попытался прорваться через городское КПП без досмотра, произошел взрыв, сотрудник МВД был ранен.

В мае того же года четверо боевиков пытались захватить в заложники прихожан церкви Архангела Михаила в центре Грозного. Ответственность за это взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Политика
Новости

Прокуратура нашла нарушения в работе МЧС в связи с наводнением в Иркутской области

Ведомости
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Прокуратура выявила нарушения в работе МЧС и местного самоуправления в некоторых районах Иркутской области в связи с наводнением, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Речь идет о нарушениях в части неисполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении. Однако какие именно нарушения были допущены, не уточняется. Прокуратура внесла представления об их устранении. Кроме того, были объявлены предостережения в целях защиты прав на летний отдых детей, проживающих на затопленной территории.

В Иркутской области на прошлой неделе из-за сильных дождей началось наводнение. Оно затронуло почти 50 населенных пунктов. Более 1200 домов были уничтожены, около 4000 строений подтоплено.

По данным МЧС, в результате наводнения погибли пять человек, двое считаются пропавшими без вести. СМИ со ссылкой на источники сообщили о семи погибших и девяти пропавших без вести. Пострадали 353 человека, из них 32 ребенка.

Паводки в Иркутской области. Фотографии

Финансы
Новости

Баффетт пожертвует акции своей инвесткомпании на благотворительность

Ведомости
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Американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт пожертвует на благотворительность акции своей инвесткомпании Berkshire Hathaway на общую сумму $3,6 млрд, говорится в сообщении фонда. Речь идет о более чем 11 000 акций класса «А», которые будут конвертированы в более чем 16,8 млн акций класса «В». Все они перейдут пяти благотворительным фондам, которые в совокупности получат 45% акций Berkshire Hathaway. До сих пор Баффетт еще ни разу не жертвовал на благотворительность акции своей инвесткомпании.

Среди организаций, выбранных Баффеттом, есть фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды Гейтс, который занимается проблемами здравоохранения, образования и бедности, а также фонд Сьюзен Томсон Баффетт (назван в честь покойной жена миллиардера), который предоставляет образовательные гранты студентам. Также в число фондов вошли Sherwood Foundation, занимающийся вопросами социальной справедливости, фонд Говарда Баффетта, который оказывает помощь беднейшим слоям населения Земли, и фонд NoVo, который специализируется на вопросах равноправия женщин.

Баффетт – один из крупнейших в мире инвесторов и председатель Berkshire Hathaway Inc. По оценке Forbes, его совокупное состояние в 2019 г. составляло $82,5 млрд. Баффетт занял третью строчку глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно обновляет издание, уступив основателю Amazon Джеффу Безосу и основателю Microsoft Биллу Гейтсу.

Финансы
Новости

Минфин заявил о необходимости жестко ограничивать потребкредитование

Ведомости
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Ситуация на рынке потребительского кредитования напряженная, его нужно жестко ограничивать. Об этом журналистам заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.

По словам замминистра, на рынке потребкредитования есть признаки пузыря. Долговая нагрузка населения находится на критическом уровне. ЦБ работает над этой проблемой, отметил Моисеев, но необходимо проверить, достаточно или нет.

Представители правительства и ЦБ все чаще обращают внимание на проблему высоких темпов роста потребкредитования. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что это оказывает негативное влияние на реальные располагаемые доходы населения.

Проблема потребкредитования вызвала споры между Минэкономразвития и ЦБ. На Петербургском международном экономическом форуме министр экономического развития Максим Орешкин назвал неконтролируемый рост потребкредитования одним из основных рисков для российской экономики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ответила ему, что ситуация не является критической и не несет рисков для экономики страны. Позже ЦБ и Минэкономразвития поспорили о вкладе потребкредитования в рост российской экономики.

Для охлаждения рынка потребкредитования ЦБ повышает надбавки к коэффициентам риска в зависимости от стоимости кредита. С 1 октября регулятор будет устанавливать надбавки еще и в зависимости от долговой нагрузки заемщика. В мае первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин признал, что пока меры регулятора не привели к заметному сокращению годовых темпов роста потребкредитования.

Технологии
Новости

Правительство разрешило «Мосфильму» потратить прибыль на развитие

Ведомости
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ФГУП «Кинокоцерн «Мосфильм» получил от правительства льготу по выплате части чистой прибыли в федеральный бюджет, следует из соответствующего распоряжения правительства, подписанного в конце июня («Ведомости» ознакомились с копией документа). Сейчас ФГУП обязан перечислять в бюджет 25% своей чистой прибыли. Но в конце 2017 г. на совете по культуре и искусству при президенте России гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров убедил Владимира Путина, что студии жизненно необходимо тратить деньги на развитие. Президент в начале 2018 г. поручил правительству уменьшить часть прибыли, которую студия будет перечислять государству.

Как следует из распоряжения, по итогам 2018 г. «Мосфильм» перечислит в бюджет только те деньги, что останутся у студии после выплаты всех налогов, обязательных платежей и также расходов на утвержденную программу развития предприятия, но не менее 5% чистой прибыли. Представитель правительства подтвердил «Ведомостям», что такое распоряжение подписано.

В 2017 г. выручка «Мосфильма» составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль – 110 млн руб., следует из «СПАРК-Интерфакса», данные за 2018 г. не опубликованы. Как уточнил представитель Минкульта («Мосфильм» – подведомственный ФГУП министерства), чистая прибыль студии в 2018 г. составила 107,2 млн руб. Таким образом, если «Мосфильм» перечислит в бюджет не 25%, а только 5% чистой прибыли, то сэкономит больше 20 млн руб.

Представитель «Мосфильма» не смог прокомментировать ситуацию и раскрыть стоимость программы развития студии.

Студия «Мосфильм» была основана в начале 1920-х гг., с тех пор в ее павильонах сняли более 2500 фильмов. Это главная площадка для съемки фильмов и сериалов в России и одна из крупнейших киностудий в Европе, она занимает территорию больше 30 га. За последние два года здесь был построен 16-й съемочный павильон, хранилище кинореквизита и модернизирована студия звукозаписи, сообщал «Мосфильм».

Бизнес
Новости

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек выдачи багажа в «Шереметьево»

Ведомости
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Сотрудники Генпрокуратуры и Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводят проверку в связи с систематическими задержками выдачи багажа в аэропорту «Шереметьево», сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже проводила проверку из-за проблем с обработкой багажа в «Шереметьево», которые начались в конце мая. Ведомство установило, что в аэропорту была некачественно спланирована работа по обработке большого объема багажа.

По итогам проверки руководству авиакомпаний «Аэрофлот» и «Северный ветер», а также аэропорта «Шереметьево» были внесены представления об устранении нарушений закона. Кроме того, прокуратура возбудила 18 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

Однако 29 и 30 июня в «Шереметьево» снова возникли сложности с обработкой багажа. Представитель аэропорта пояснил, что из-за плохой погоды часть рейсов прибыла в «Шереметьево» с опозданием и запланированные пассажирами трансферные стыковки не состоялись. Это привело к скоплению порядка 1500 единиц багажа.

Политика
Новости

Песков отказался комментировать перестановки в силовых структурах

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил «Ведомостям», что ему пока не известно о назначении бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова на должность замминистра обороны, о чем сообщили несколько СМИ. «Пока я никаких официальных бумаг или указа на этот счет не видел. Если бы он был подписан, мы бы тогда выпустили его. Пока же мы не выпускали ничего», – сказал Песков. Ранее министр обороны Сергей Шойгу на форуме «Армия-2019» отказался отвечать на этот вопрос, переадресовав его Евкурову.

Песков также не обладает информацией о том, что первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов подал в отставку. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил «Коммерсантъ» – по информации издания, это произошло после перераспределения служебных полномочий среди заместителей директора Росгвардии Виктора Золотова и попытки Меликова вступиться за увольняемого замдиректора ведомства Сергея Милейко.

По данным газеты, Меликов обладал «самыми широкими полномочиями по сравнению с остальными замами». Но согласно приказу директора Росгвардии в его ведении остались лишь войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы».

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