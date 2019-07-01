Бизнес

Новости

Счетная палата отказалась проверять полеты самолетов «Роснефти» на курорты

Счетная палата отказалась проверить полеты главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина на курорты на служебном самолете. Об этом говорится в ответе аудитора Счетной палаты Валерия Богомолова на обращение Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко».

В письме также уточняется, что в текущем году не предусмотрено проведение проверки в отношении госкомпании. Однако Счетная палата приняла к сведению переданную информацию и при необходимости использует ее «при проведении запланированных контрольных мероприятий».

В середине июня Reuters опубликовало расследование, согласно которому, корпоративные самолеты «Роснефти» с января 2015 г. по май 2019 г. совершали рейсы на элитные курорты в то время, когда там якобы отдыхал Сечин или люди из его окружения. Агентство проанализировало 290 рейсов в отчетном периоде и выяснило, что из них 96 пришлись на праздничные или выходные дни.

«Роснефть» на запрос Reuters сообщила, что компания работает с партнерами по всему миру, административные расходы производятся в соответствии с корпоративными стандартами. В кодексе деловой и корпоративной этики госкомпании утверждается, что ее сотрудники не могут использовать имущество и активы «Роснефти» для личных нужд.