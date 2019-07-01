Новости
Бизнес
Новости

Суд обязал семью владельцев «Трансаэро» вернуть 60 млн рублей дивидендов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга отменил решение Арбитражного суда Ленинградской области о признании законной выплаты дивидендов в размере около 60 млн руб. за 2013 г. основным акционерам «Трансаэро» Ольге и Александру Плешаковым, а также миноритариям. Копия решения размещена в картотеке судебных дел.

«Взыскать в конкурсную массу ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» с Плешаковой Ольги Александровны – 23 512 587 руб., с Плешакова Александра Петровича – 23 300 996 руб. 80 коп., с Анодиной Татьяны Григорьевны – 3 835 279 руб., с Плешаковой Натальи Александровны – 4 474 476 руб. 60 коп., с Плешаковой Татьяны Александровны – 4 474 476 руб. 60 коп.», – говорится в резолютивной части постановления суда. Суд также постановил взыскать с ответчиков в доход государства госпошлину за рассмотрение заявления. При этом суд отказался по ходатайству конкурсного управляющего Алексея Белокопыта взыскать с ответчиков еще 21,6 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда можно обжаловать в Арбитражном суде Северо-Западного округа в течение месяца.

В 2015 г. «Трансаэро» из-за финансовых проблем прекратила полеты. Долги компании на тот момент превышали 250 млрд руб. В сентябре 2017 г. авиакомпанию признали банкротом.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Финансы
Новости

Из Черногории экстрадирован обвиняемый в растрате глава банка «Тройка»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель правления банка «Тройка» Сергей Ильин экстрадирован из Черногории в Россию, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Ему вменяется хищение чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК).

По версии следствия, в августе — сентябре 2009 г. соучастники Ильина изготовили комплекты подложных документов на получение фиктивными организациями кредитов в «Тройке» и передали их сотрудникам кредитного отдела банка. Ильин же, используя свое служебное положение, одобрил выдачу кредитов. На основании заключенных кредитных договоров со счета банка на счета подконтрольных членам организованной группы организаций перечислены денежные средства на общую сумму 52,5 млн руб. На тот период Ильин, вместе с женой и сыном он владел контрольным пакетом акций банка.

Центробанк обнаружил проблемы к «Тройки» в 2010 г., введя в октябре временную администрацию. Затем регулятор отозвал лицензию в связи с достаточностью капитала ниже 2% и снижением размера собственных средств ниже минимального значения.

Поскольку Ильин скрылся от следствия, он был объявлен международный розыск. В октябре 2018 г. НЦБ Интерпола Черногории сообщил о его задержании на территории своего государства. 

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Суд арестовал Навального на 10 суток за участие в марше в поддержку Голунова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Хорошевский районный суд Москвы арестовал на 10 суток оппозиционного политика Алексея Навального за участие в марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Акция проходила 12 июня, в День России, в центре Москвы. Навального задержали на марше и составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Навальный свою вину не признал. «В качестве доказательств моего нарушения полицейские предоставляют рапорт, что я перекрывал улицу, по которой я даже не шел, и фотографии, на которых меня даже нет», — написал политик в Twitter. Он предположил, что у такого решения суда был «политический мотив».

Ранее Навальный заявлял о том, что ему вменяют организацию несогласованного шествия. Об этом он написал в Twitter после задержания. Тогда же он предположил, что его хотят изолировать на время, когда будут приниматься решения о допуске кандидатов на выборы в Мосгордуму. Несколько сторонников Навального объявили о своем выдвижении, среди них – юрист ФБК Любовь Соболь.

В прошлом году Навальный был арестован за акцию «Забастовка избирателей» на 30 суток. Сразу после выхода из спецприемника его задержали, а после арестовали на 20 суток за другую акцию – против повышения пенсионного возраста.

Марш в поддержку Голунова прошел 12 июня. Акция не была согласована властями Москвы. По данным «ОВД-инфо», всего было задержано 549 человек.

Все административные аресты Алексея Навального

Политика
Новости

ЦИК заявил об административном давлении на избиркомы Петербурга

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась в Следственный комитет (СКР) и Генпрокуратуру с просьбой взять под контроль изучение материалов, переданных в правоохранительные органы городской избирательной комиссией, рассказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Примерно в 10% комиссий были обнаружены «достаточно сильные отклонения от общепринятых норм и даже федеральных законов», отметил Булаев. По мнению Булаева, нарушающие закон комиссии действовали не самостоятельно, они явно находятся под воздействием административного ресурса.

«Эти нарушения в работе комиссий, на наш взгляд, складываются не из-за того, что люди не могут или не хотят, а из-за того, что на них оказывается достаточно сильное административное давление со стороны глав муниципальных образований и, возможно, глав районов», – сообщил Булаев. Однако он не стал уточнять, кто именно является источником такого давления, это задача следственных органов, настаивает зампред ЦИК. По его словам, сейчас поступило уже более 200 жалоб на организацию муниципальных выборов в Санкт-Петербурге.

ЦИК пока не планирует добиваться отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, хотя такой вопрос прорабатывался, заявил Булаев. По его словам, все необходимые полномочия для обращения в суд с такой инициативой имеются и у ЦИК, и у городской комиссии Санкт-Петербурга. Однако принятые меры позволяют говорить о том, что в настоящий момент зарегистрироваться в качестве кандидатов смогли все желающие.

Ранее участники муниципальной кампании в Санкт-Петербурге неоднократно жаловались на муниципальные избиркомы, которые скрывали информацию о назначенных выборах, а также чинили всяческие препятствия для подачи документов.

Как сообщила в понедельник на совещании в ЦИК зампредседателя городской избирательной комиссии Алла Егорова, в пяти муниципальных округах (МО) продлены сроки приема документов. Полномочия двух муниципальных комиссий – МО Саперный и МО Сампсониевский – переданы территориальным избирательным комиссиям. Кроме того, избиркомы обязали рассмотреть документы кандидатов, которые в последний день приема попали в помещение избиркома района Полюстрово, но так и не смогли подать их на регистрацию.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

РБК: оператор «Платона» претендует на обслуживание всех дорожных камер

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совместное предприятие Игоря Ротенберга и «Ростеха» – «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС) – может стать единственным исполнителем работ по установке и обслуживанию камер для фиксации нарушений правил дорожного движения. Соответствующее предложение замминистра транспорта Алексей Семенов в конце июня направил вице-премьеру Максиму Акимову. С документом ознакомился РБК, его подлинность изданию подтвердил источник в правительстве.

Семенов отмечает, что система «Платон», оператором которой является РТИТС, имеет разветвленную телекоммуникационную, навигационно-информационную и придорожную инфраструктуру, которая необходима для создания эффективной системы фиксации нарушений ПДД. Систем, сравнимых с «Платоном» по мощности и охвату, нет, считают в Минтрансе.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что другое предприятие «Ростеха», созданное совместно с «Глонасс», – «Глонасс БДД» претендует на то, чтобы стать единственной компанией, которая занимается обслуживанием дорожных камер. По информации газеты, проект соответствующего постановления готовит Минкомсвязи.

Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер. По его мнению, это поставит под вопрос существование целого рынка.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

«Транснефть» возобновила прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в полном объеме

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Транснефть» возобновила прокачку по нефтепроводу «Дружба» в полном объеме потребителям трубной нефти в рамках заявок, заявил представитель транспортной компании. По его словам, прокачка по трубе в порты осуществляется в остаточном объеме.

Ранее вице-президент компании Сергей Андронов заявлял, что прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» должна быть восстановлена 1 июля, когда нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет вытеснена из системы, передавал ТАСС. В частности, он предупреждал, что это приведет к некоторому снижению отгрузок через порты.

Российская нефть Urals, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре впервые 19 апреля. Страны ЕС прекратили ее прокачку. Загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти, отмечали в «Транснефти».

Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу». По оценкам Минэнерго, общий ущерб от загрязнения хлорорганикой российской нефти составил около $100 млн.

В конце июня на одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой. Это произошло из-за раскачки дренажных емкостей на белорусской нефтеперекачивающей станции Кобрин, объяснили в «Транснефти». В «Белнефтехиме» отмечали, что обе ветки трубопровода «Дружба» будут полностью очищены от загрязненной российской нефти только к середине августа.

Технологии
Новости

МТС рассматривает переход с Нью-Йоркской на Лондонскую биржу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Выход на Лондонскую биржу (LSE) может стать для МТС одной из альтернатив листинга на бирже Нью-Йорка, пишет «Интерфакс» со ссылкой на обзор «Ренессанс капитала».

«Решения по делистингу ADR (американских депозитарных расписок) с американской биржи пока не принято. МТС рассматривает различные варианты, включая листинг GDR (глобальных депозитарных расписок) на LSE», – говорится в обзоре. «Интерфакс» уточняет, что авторы обзора ссылаются на слова топ-менеджеров МТС – встреча с ними прошла на прошлой неделе.

Идея изначально не принадлежит МТС, менеджменту оператора ее предложили инвесторы в качестве «переходной», и сейчас она обсуждается как одна из возможных, уточнил «Интерфаксу» аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович (это же он подтвердил «Ведомостям»).

МТС продолжает диалог с инвесторами и внешними консультантами, рассматривая различные варианты возможных шагов, и рассчитывает представить свое видение к началу осени, заявил представитель оператора. МТС по-прежнему видит стратегические преимущества в увеличении объемов торгов акциями на Московской бирже, отметил он. Сообщения о том, что МТС обсудит с инвесторами значимость листинга на Нью-Йоркской бирже и распределение акций в свободном обращении, появились в феврале 2019 г.

«В существующих экономических и геополитических условиях листинг в Нью-Йорке сейчас не дает нам каких-то дополнительных преимуществ с точки зрения капитализации нашего телекомактива», – объяснял президент АФК «Система» Андрей Дубовсков в интервью «Ведомостям» в мае 2019 г. С учетом косвенного владения МТС принадлежит АФК «Система» на 55,64%. Чуть менее 37% капитала МТС представлено в виде ADR и около 8% – в виде обыкновенных акций, торгующихся на Московской бирже.

В январе прошлого года минфин США включил основного совладельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова (наряду с другими российскими миллиардерами из списка Forbes) в список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых США считают близкими к руководству России (никаких ограничений включение в этот список не предусматривает). В июне прошлого года члены конгресса США попросили Белый дом рассмотреть возможность включить в санкционный список Евтушенкова, «Систему» и МТС.

Представитель АФК «Система» отказался от комментариев.

Политика
Новости

В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Виталия Мутко, который возглавляет комиссию по ликвидации последствий наводнения в регионе.

Местонахождение еще девяти человек не установлено, добавил вице-премьер. Пострадал 751 житель региона, из них 153 госпитализированы.

Ранее ТАСС и «Интерфакс» сообщили со ссылкой на источники о гибели семерых человек в результате наводнения. По информации агентств, еще девять считаются пропавшими без вести.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Оно затронуло почти 50 населенных пунктов. Более 1200 домов были уничтожены, около 4000 строений подтоплено. 29 июня регион посетил президент Владимир Путин. Он провел совещание по поводу наводнения и поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим.

Паводки в Иркутской области. Фотографии

Бизнес
Новости

Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер Дмитрий Медведев пригрозил наказывать нефтяные компании за рост цен на топливо в отсутствие ценовых соглашений, передает ТАСС. «Людям важны цены как на бензоколонке, так и цены, которые есть в авиакассах», – заявил Медведев на совещании с вице-премьерами. Он попросил курирующего топливно-энергетический сектор вице-премьера Дмитрия Козака последить за происходящим на рынке. «Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить кому-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится», – пообещал Медведев.

По словам премьера, экономические механизмы регуляции цен «хороши сами по себе». Медведев рассчитывает на действие сдерживающих факторов. Он также надеется, что компании, поставляющие нефтепродукты, услышат его. «Что касается так называемого обратного акциза на керосин и поручения президента, нужно как можно скорее вносить этот законопроект», – добавил Медведев.

С 1 июля прекратилось действие соглашения между Федеральной антимонопольной службой, Минэнерго и крупнейшими нефтяными компаниями. Как отметил Медведев, существовавшая договоренность позволила «избежать необоснованного повышения цен», однако теперь многих волнует вопрос о том, что будет с ценами на топливо в будущем. Соглашение было временной мерой, пояснил Медведев. По его словам, должны работать экономические механизмы, такие как механизм возвратного акциза на переработанную нефть, частичная компенсация разницы между экспортными и внутренними ценами.

В конце прошлого года правительство и нефтяные компании заключили соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В рамках соглашения действовал демпфирующий механизм: правительство частично возмещало компаниям недополученную прибыль при поставках на внутренний рынок, если экспортные цены были выше условных внутренних цен. Помимо этого сейчас государство компенсирует нефтяным компаниям 60% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизельного топлива для сдерживания роста цен. В 2020 г. формула компенсации изменится: нефтяникам будут возвращать 68 и 65% этой разницы.

Выбор редактора
Политика
Новости

Полицейский погиб в Чечне в результате нападения на КПП

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Чечне на контрольно-заградительный пункт в Ачхой-Мартановском районе совершено нападение, сообщает ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Примерно в 14.00 мск неизвестный подошел к сотруднику МВД, нанес ему ножевое ранение, затем бросил гранату. Напавший был ликвидирован.

От полученного ранения сотрудник МВД скончался по дороге в госпиталь. По данным «Интерфакса», он был командирован в Чечню из Кузбасса. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личность напавшего пока не установлена.

Это не первое нападение на полицейских в Чечне, которое привело к жертвам. В августе 2018 г. сразу в нескольких районах республики произошло несколько нападений на полицейских. Тогда двое неизвестных с ножами попытались проникнуть на территорию отдела МВД по Шалинскому району Чечни, ранив сотрудников. Одновременно в Грозном произошло еще два нападения. В первом случае при перестрелке на улицах города погиб сотрудник правоохранительных органов. Во втором случае автомобиль без номеров попытался прорваться через городское КПП без досмотра, произошел взрыв, сотрудник МВД был ранен.

В мае того же года четверо боевиков пытались захватить в заложники прихожан церкви Архангела Михаила в центре Грозного. Ответственность за это взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Бизнес
Новости

Счетная палата отказалась проверять полеты самолетов «Роснефти» на курорты

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Счетная палата отказалась проверить полеты главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина на курорты на служебном самолете. Об этом говорится в ответе аудитора Счетной палаты Валерия Богомолова на обращение Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко».

В письме также уточняется, что в текущем году не предусмотрено проведение проверки в отношении госкомпании. Однако Счетная палата приняла к сведению переданную информацию и при необходимости использует ее «при проведении запланированных контрольных мероприятий».

В середине июня Reuters опубликовало расследование, согласно которому, корпоративные самолеты «Роснефти» с января 2015 г. по май 2019 г. совершали рейсы на элитные курорты в то время, когда там якобы отдыхал Сечин или люди из его окружения. Агентство проанализировало 290 рейсов в отчетном периоде и выяснило, что из них 96 пришлись на праздничные или выходные дни.

«Роснефть» на запрос Reuters сообщила, что компания работает с партнерами по всему миру, административные расходы производятся в соответствии с корпоративными стандартами. В кодексе деловой и корпоративной этики госкомпании утверждается, что ее сотрудники не могут использовать имущество и активы «Роснефти» для личных нужд.

Выбор редактора
Политика
Новости

Прокуратура нашла нарушения в работе МЧС в связи с наводнением в Иркутской области

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Прокуратура выявила нарушения в работе МЧС и местного самоуправления в некоторых районах Иркутской области в связи с наводнением, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Речь идет о нарушениях в части неисполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении. Однако какие именно нарушения были допущены, не уточняется. Прокуратура внесла представления об их устранении. Кроме того, были объявлены предостережения в целях защиты прав на летний отдых детей, проживающих на затопленной территории.

В Иркутской области на прошлой неделе из-за сильных дождей началось наводнение. Оно затронуло почти 50 населенных пунктов. Более 1200 домов были уничтожены, около 4000 строений подтоплено.

По данным МЧС, в результате наводнения погибли пять человек, двое считаются пропавшими без вести. СМИ со ссылкой на источники сообщили о семи погибших и девяти пропавших без вести. Пострадали 353 человека, из них 32 ребенка.

Паводки в Иркутской области. Фотографии

Читать ещё
Preloader more
Фото