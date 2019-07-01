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Суд обязал семью владельцев «Трансаэро» вернуть 60 млн рублей дивидендов

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга отменил решение Арбитражного суда Ленинградской области о признании законной выплаты дивидендов в размере около 60 млн руб. за 2013 г. основным акционерам «Трансаэро» Ольге и Александру Плешаковым, а также миноритариям. Копия решения размещена в картотеке судебных дел.

«Взыскать в конкурсную массу ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» с Плешаковой Ольги Александровны – 23 512 587 руб., с Плешакова Александра Петровича – 23 300 996 руб. 80 коп., с Анодиной Татьяны Григорьевны – 3 835 279 руб., с Плешаковой Натальи Александровны – 4 474 476 руб. 60 коп., с Плешаковой Татьяны Александровны – 4 474 476 руб. 60 коп.», – говорится в резолютивной части постановления суда. Суд также постановил взыскать с ответчиков в доход государства госпошлину за рассмотрение заявления. При этом суд отказался по ходатайству конкурсного управляющего Алексея Белокопыта взыскать с ответчиков еще 21,6 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда можно обжаловать в Арбитражном суде Северо-Западного округа в течение месяца.

В 2015 г. «Трансаэро» из-за финансовых проблем прекратила полеты. Долги компании на тот момент превышали 250 млрд руб. В сентябре 2017 г. авиакомпанию признали банкротом.