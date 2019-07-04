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Цены на бензин за неделю выросли в 48 регионах России

Цены на бензин в России за неделю с 24 июня по 1 июля в среднем выросли на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Увеличение цен было зафиксировано в 48 регионах, больше всего бензин подорожал в Салехарде (на 1,8%) и Иркутске (на 1,3%). Снижение цен было отмечено только в Москве (на 0,1%) и Кызыле (на 0,3%).

Средние цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 на российских автозаправках поднялись на 0,1%, Аи-98 подорожал на 0,2%. Стоимость дизельного топлива не изменилась. Так, например, в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 43,93 руб. за литр, марки Аи-95 – от 41,9 до 48,98 руб., марки Аи-98 – от 48,6 до 53,99 руб.

Самые высокие цены на бензин, по данным на 1 июля, были зафиксированы в Анадыре (средняя стоимость – 57,74 руб. за литр), Якутске (55,34 руб.) и Магадане (51,24 руб.). Самый дешевый бензин, согласно данным Росстата, в Салехарде (41,32 руб.), Барнауле (42,15 руб.) и Назрани (42,16 руб.).

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