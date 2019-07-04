Минэкономразвития Крыма подало иск к производителю обуви Zenden
Минэкономразвития Крыма подало иск против компании группы Zenden «Крым шуз» с требованием расторгнуть договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории республики, следует из картотеки арбитражных дел. Первым на это обратил внимание РБК.
Компания не выполняла обязательства по договору, что стало причиной обращения в суд, рассказали РБК в пресс-службе министерства. Суд рассмотрит обстоятельства дела, а вопрос о возмещении налоговых преференций отнесен к компетенции налоговых органов и также будет определен в суде, добавили в министерстве.
В апреле 2016 г. Zenden объявил о планах построить обувную фабрику в Крыму. Компания должна была инвестировать в проект 1 млрд руб. Запуск завода ожидался осенью 2017 г. Однако позже проект был заморожен, строительство было прекращено еще в декабре 2016 г., писал «Коммерсантъ».
Владелец Zenden Андрей Павлов рассказал Forbes, что проблемы с проектом начались через несколько месяцев после закладки первого камня. Он обнаружил грубые нарушения на стройке, у него были претензии к качеству материалов, соблюдению технологий заливки фундамента и состоянию металлоконструкций. «Крым шуз» подавала иск к ИП, который был нанят для технического надзора за стройкой, из-за ненадлежащего оказания услуг, но позже компания отозвала иск. «Крым шуз» также подавала иски к генподрядчику «Сити билдинг компани» и одному из субподрядчиков – «Крымстройресурсу».