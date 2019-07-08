Бизнес

Новости

Великобритания оштрафует British Airways из-за утечки данных клиентов

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) собирается оштрафовать британскую авиакомпанию British Airways на 183 млн фунтов стерлингов (почти $230 млн) из-за кражи хакерами данных пассажиров в 2018 г., пишет Financial Times (FT). Как отмечает издание, штраф составит 1,5% от мирового оборота авиакомпании в 2017 г. (максимально возможный штраф в Великобритании за утечку данных составляет 4% от оборота компании. – FT).

В сентябре 2018 г. British Airways сообщила, что хакеры украли данные около 380 000 клиентов за две недели с сайта и мобильного приложения авиакомпании. Данные клиентов (имена, адреса электронной почты, за исключением паспортных данных. – FT) хакеры украли в разгар сезона летних каникул, с 21 августа по 5 сентября. В октябре того же года авиакомпания заявила, что помимо этого хакеры получили данные кредитных карт 185 000 клиентов. Речь идет о номерах карт, сроках истечения их действия и трехзначном коде CVV, указанном на обороте карт.

«Мы удивлены и разочарованы решением ICO. British Airways быстро отреагировала на преступное деяние с целью кражи данных клиентов. Мы не нашли никаких доказательств мошенничества со счетами, связанными с кражей данных», – заявил председатель правления и главный исполнительный директор British Airways Алекс Круз. В свою очередь исполнительный директор International Airlines Group (IAG, владеет British Airways. – «Ведомости») Вилли Уолш заявил, что компания собирается оспорить штраф. На подачу апелляции у British Airways будет 28 дней, отметил он.

За нарушение законодательства в области персональных данных пока что самый большой штраф получила соцсеть Facebook. В октябре прошлого года британские власти оштрафовали Facebook на 500 000 фунтов стерлингов ($644 000) за сотрудничество с Cambridge Analytica. Эта компания собирала персональные данные пользователей Facebook для составления политических портретов избирателей накануне президентских выборов в 2016 г. в США. Действия Cambridge Analytica могли затронуть более 87 млн пользователей соцсети.