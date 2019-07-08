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«Шереметьево» выплатит компенсации авиакомпаниям за сбой в системе багажа

«Шереметьево» планирует выплатить компенсации авиакомпаниям за сбой в системе багажа. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора аэропорта Андрей Никулин на пресс-конференции. Размер компенсаций он не назвал.

Сейчас «Шереметьево» обслуживает 150 000 единиц багажа в сутки. С пассажирами будут рассчитываться авиакомпании и эти расходы тоже покроет аэропорт, отметил Никулин.

В конце июня у «Шереметьево» возникли сложности с обслуживанием багажа. За выходные 29 и 30 июня не было отправлено по назначению 9000 единиц багажа, рассказывали «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний. По словам источников, багаж досылался пассажирам со следующими рейсами. Проблемы с отправкой багажа возникли из-за нехватки грузчиков. Аэропорт попытался решить проблему кардинально: в июне грузчики в «Шереметьево» получали 200 000–211 000 руб., а операторы погрузчиков могли заработать по 290 000 руб., говорил гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко на совещании в Минтрансе.

Нехватка грузчиков произошла в том числе потому, что аэропорт рассчитывал на людей из компаний партнеров (это «Аэрофлот»), но многие из них решили сократиться по статье, летом отдохнуть и осенью выйти на работу, объяснил Никулин. По его словам, сейчас ситуация с багажом стабилизировалась: сейчас есть около 1000 единиц отправленного багажа, но это стандартная цифра для летнего сезона. Столько было и прошлым летом, отметил Никулин.