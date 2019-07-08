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В «Шереметьево» прокомментировали данные о 200-тысячных зарплатах грузчиков

Средний заработок рабочих по специальности «грузчик» и «водитель самоходных механизмов» в летний туристический сезон в «Шереметьево» – 82 000 руб. до вычета налогов, заявил первый заместитель гендиректора аэропорта Андрей Никулин. Так он прокомментировал информацию о том, что из-за ситуации с обработкой багажа сотрудники аэропорта этих специальностей теперь зарабатывают не менее 200 000 руб. в месяц. По его словам, речь идет о единичных случаях, в которых сотрудникам выплатили материальную помощь из-за сложных жизненных обстоятельств.

Ранее том-менеджеры «Шереметьево» говорили на совещании, что в июне грузчики аэропорта получали 200 000–211 000 руб., а операторы погрузчиков могли заработать по 290 000 руб., рассказали «Ведомостям» два человека, знающие об этом от участников совещания. Министр транспорта Евгений Дитрих на совещании поинтересовался, почему проблема при таком уровне зарплат не решена, добавили источники «Ведомостей».

Проблемы с обработкой багажа в «Шереметьево» начались в конце мая и резко обострились в первых числах июня: время ожидания багажа растягивалось на несколько часов, а в улетающие лайнеры не всегда успевали загрузить багаж и отправляли его следующими рейсами. В те дни аэропорт не успевал отправить порядка 2000 единиц багажа в сутки, рассказывали сотрудники авиакомпаний. В конце июня у «Шереметьево» вновь возникли сложности с обслуживанием багажа из-за нехватки грузчиков. За выходные 29 и 30 июня не было отправлено по назначению 9000 единиц багажа, рассказывали «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний. Багаж досылался пассажирам со следующими рейсами.

Сейчас в «Шереметьево», по словам Никулина, ситуация с багажом стабилизировалась. Минтранс 6 июля рассказал, что меры по преодолению коллапса приняты: ситуация с багажом полностью разрешится к середине августа.