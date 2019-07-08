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Erich Krause под видом оплаты рекламы в «Своей игре» вывела в офшор почти 300 млн рублей

Канцелярский бренд Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в программе «Своя игра», следует из решения Арбитражного суда Москвы. Первым на это обратил внимание РБК. Налоговые органы потребовали заплатить 44,6 млн руб. неуплаченных налогов и штрафов, отмечается в документе.

Налоговая служба выявила необоснованную выгоду во время выездной проверки. В связи с этим за 2013–2014 г. компании также предложили уменьшить задекларированный убыток в 157 млн руб. УФНС России по городу Москве привлекла компанию к ответственности за налоговое правонарушение в 2017 г., но компания пыталась это решение оспорить.

Согласно выводу суда, Erich Krause для проведения рекламной кампании заключила с компанией «Ееаma East European Advertisement And Marketing Agency» соглашение об оказании агентских услуг в области рекламы, на основании этого соглашения производилось размещение рекламы в программе «Своя Игра» на канале НТВ. Компания была создан за месяц до заключения рекламного контракта.

Арбитражный суд установил, что этот контрагент в действительности услуги не оказывал и оказывать не мог, являлся технической компанией, созданной в офшорной юрисдикции для вывода денежных средств из оборота в Финляндии и в России.