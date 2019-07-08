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Мэрия Москвы опросит москвичей о качестве ритуальных услуг

Мэрия Москвы объявила тендер на проведение социологического опроса москвичей об их отношении к рынку ритуальных услуг. Как следует из тендерной документации на портале госзакупок, мэрия объявила открытый конкурс на сумму более 1,1 млн руб. 26 июня. На закупку обратил внимание Telegram-канал Baza.

Цель исследования – узнать отношение людей к мерам, предпринимаемым для развития сферы, а также проанализировать основные проблемы в этой области. Исполнитель заказа должен за 60 дней организовать опрос и подготовить аналитический отчет по его результатам.

Столичные власти не впервые проводят подобное исследование, отмечает Baza. В 2017 г. его по заказу департамента СМИ и рекламы проводил университет «Синергия». Тогда эксперты по итогам работы порекомендовали властям Москвы вести «более тесный контакт сертифицированных ритуальных агентов со структурами службы собственной безопасности МВД», чтобы избежать ситуаций, когда участковые, «заинтересованные в получении прибыли с "теневых" похоронных предприятий, пытаются не пустить их в квартиру умершего».

Проблемы организации ритуальных услуг в столице периодически привлекают внимание общества и властей. Об этом рынке неоднократно писал также журналист-расследователь «Медузы» Иван Голунов. В июне он был задержан по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Голунов отрицал все обвинения и связывал дело против него с угрозами со стороны героев одного из своих материалов. Позже все обвинения с журналиста были сняты. Последнее его расследование – «Кто владеет московскими кладбищами. Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены – и при чем тут ФСБ» – было опубликовано 1 июля.