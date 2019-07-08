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Бизнес
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Мэрия Москвы опросит москвичей о качестве ритуальных услуг

Ведомости
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Мэрия Москвы объявила тендер на проведение социологического опроса москвичей об их отношении к рынку ритуальных услуг. Как следует из тендерной документации на портале госзакупок, мэрия объявила открытый конкурс на сумму более 1,1 млн руб. 26 июня. На закупку обратил внимание Telegram-канал Baza.

Цель исследования – узнать отношение людей к мерам, предпринимаемым для развития сферы, а также проанализировать основные проблемы в этой области. Исполнитель заказа должен за 60 дней организовать опрос и подготовить аналитический отчет по его результатам.

Столичные власти не впервые проводят подобное исследование, отмечает Baza. В 2017 г. его по заказу департамента СМИ и рекламы проводил университет «Синергия». Тогда эксперты по итогам работы порекомендовали властям Москвы вести «более тесный контакт сертифицированных ритуальных агентов со структурами службы собственной безопасности МВД», чтобы избежать ситуаций, когда участковые, «заинтересованные в получении прибыли с "теневых" похоронных предприятий, пытаются не пустить их в квартиру умершего».

Проблемы организации ритуальных услуг в столице периодически привлекают внимание общества и властей. Об этом рынке неоднократно писал также журналист-расследователь «Медузы» Иван Голунов. В июне он был задержан по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Голунов отрицал все обвинения и связывал дело против него с угрозами со стороны героев одного из своих материалов. Позже все обвинения с журналиста были сняты. Последнее его расследование – «Кто владеет московскими кладбищами. Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены – и при чем тут ФСБ» – было опубликовано 1 июля.

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Политика
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Трамп заявил, что не будет иметь дело с критиковавшим его британским послом

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что на фоне утечек переписок не будет иметь дело с британским послом в Вашингтоне Кимом Дэрроком. «Я не знаю посла (Великобритании), но в США его не любят и не думают о нем хорошо. Мы с ним больше не будем иметь дело», — сказал Трамп. 

Трамп добавил, что вскоре в Великобритании сменится премьер и назвал это «хорошей новостью». «Я очень критически отнесся к тому, как Великобритания и премьер-министр Тереза Мэй обращались с Brexit. Какой беспорядок она и ее представители создали. Я сказал ей, как это должно быть сделано, но она решила пойти другим путем», — признался американский лидер. Он добавил, что в июне «наслаждался великолепным государственным визитом» в Великобританию, но больше всех его «поразила королева».

Ранее The Daily Mail привела выдержки из дипломатических писем, которые направлял в правительство Великобритании Дэррок. В них он называл Трампа «некомпетентным» и «ненадежным», а его администрацию — «исключительно неработоспособной». Собеседник в правительстве Великобритании подтвердил CNN подлинность телеграмм.

Трамп, комментируя произошедшее, заявил, что Дэррок «сослужил плохую службу Великобритании». Британский МИД начал расследование утечки. 8 июля министр торговли Великобритании Лиам Фокс, который сейчас находится с рабочим визитом в США, пообещал извиниться перед американской стороной в связи с инцидентом. «Я принесу извинения за то, что наши госслужащие и представители нашего политического класса не оправдали ожиданий, которые мы или США возлагаем на их поведение», — заявил Фокс (цитата по Reuters). 

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Политика
Новости

Госдума попросит Путина ввести санкции против Грузии

Ведомости
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Госдума попросит правительство и президента России ввести экономические санкции против Грузии, следует из проекта заявления, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента. В документе отмечается, что необходимость принятия специальных экономических мер обусловлена «непрекращающимися антироссийскими провокациями» в Грузии. Парламентарии указывают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений.

Ранее сообщалось, что в Госдуме намерены предложить, в частности, ввести запрет на денежные переводы в Грузию из России и на импорт продуктов продуктов из этой страны, в том числе вина и воды.

В воскресенье, 7 июля, телеведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния допустил нецензурные оскорбительные высказывания в адрес российского президента Владимира Путина. Президент Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе осудили выступление журналиста, руководство телеканала отстранило его от работы за мат в эфире. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такое поведение позором для грузин, а спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ситуация в Грузии продолжает ухудшаться, поэтому парламент вынужден инициировать жесткие меры.

Бизнес
Новости

Erich Krause под видом оплаты рекламы в «Своей игре» вывела в офшор почти 300 млн рублей

Ведомости
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Канцелярский бренд Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в программе «Своя игра», следует из решения Арбитражного суда Москвы. Первым на это обратил внимание РБК. Налоговые органы потребовали заплатить 44,6 млн руб. неуплаченных налогов и штрафов, отмечается в документе.

Налоговая служба выявила необоснованную выгоду во время выездной проверки. В связи с этим за 2013–2014 г. компании также предложили уменьшить задекларированный убыток в 157 млн руб. УФНС России по городу Москве привлекла компанию к ответственности за налоговое правонарушение в 2017 г., но компания пыталась это решение оспорить.

Согласно выводу суда, Erich Krause для проведения рекламной кампании заключила с компанией «Ееаma East European Advertisement And Marketing Agency» соглашение об оказании агентских услуг в области рекламы, на основании этого соглашения производилось размещение рекламы в программе «Своя Игра» на канале НТВ. Компания была создан за месяц до заключения рекламного контракта.

Арбитражный суд установил, что этот контрагент в действительности услуги не оказывал и оказывать не мог, являлся технической компанией, созданной в офшорной юрисдикции для вывода денежных средств из оборота в Финляндии и в России.

Новости СМИ2
Финансы
Новости

Калви рассказал детали сделки, легшей в основу уголовного дела

Ведомости
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Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде объяснил, куда были направлены средства, в хищении которых его обвиняют. «Ведомости» ознакомились с аудиозаписью выступления, ее подлинность подтвердил представитель Baring Vostok. Суд 8 июля оставил Калви под домашним арестом до 13 октября, хотя инвестор просил отпустить его под залог или изменить меру пресечения на подписку о невыезде.

По данным следствия, Калви в феврале 2017 г. убедил совет директоров «Восточного» погасить кредит на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро (ПКБ), в котором у структур Baring более 50%, в обмен на пакет акций компании IFTG, реальная стоимость которого составляет лишь 600 000 руб.

По его словам, в 2012–2014 гг. при прежних собственниках «Восточного» у банка возник кредит на сумму около 2,5 млрд руб., обеспеченный залогом ценных бумаг на сумму 5 млрд, принадлежащих банку и находящихся на счетах депозитария «БКС Кипр». Калви утверждает, что в случае непогашения долга ценные бумаги были бы списаны, это, в свою очередь, создало бы реальный риск отзыва лицензии «Восточного».

Калви разъяснил, что «Восточный» за счет своих средств, выданных через Первое коллекторское бюро, погасил кредит и освободил от залога ценные бумаги на 5 млрд руб. Это принесло выгоду всем акционерам «Восточного», поскольку позволило сохранить капитал банка. Калви подчеркнул, что сведения об этих операциях были раскрыты другим акционерам «Восточного», в том числе Артему Аветисяну и Шерзоду Юсупову.

При этом Юсупов, по информации основателя Baring Vostok, даже принимал участие в поиске компании, которая могла бы быть справедливым замещением кредиту в размере 2,5 млрд руб. Компания IFTG полностью отвечает таким критериям, отметил он. По его словам, Аветисян и Юсупов «предстали обманутыми и введенными в заблуждение, трансформировав данный спор в уголовное дело».

В начале 2019 г. акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении у кредитной организации 2,5 млрд руб. Калви, троих сотрудников Baring Vostok, экс-председателя правления банка Алексея Кордичева и гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова арестовали и обвинили в мошенничестве. В апреле Калви и Кордичеву (пошел на сделку со следствием и признал вину) изменили меру пресечения на домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему находятся в СИЗО. Помимо Кордичева никто из фигурантов дела не признал вину, а Кордичев дал показания на других обвиняемых. Срок его домашнего ареста также продлили до 13 октября.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Спрос на облигации «Роснефти» превысил предложение на 60%

Ведомости
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«Размещение «Роснефти» 25 млрд руб. рублевых облигаций прошло при общем спросе более 40 млрд руб.», – сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Финальная ставка купона составила 7,95% годовых, продолжил он. Выпуск получил широкую дистрибуцию, активное участие в книге приняли российские институциональные инвесторы, включая прежде всего управляющие компании. В результате сделки «Роснефть» разместила облигации на 5 лет по минимальной ставке купона среди всех рыночных размещений корпоративных заемщиков на российском рынке за последний год на сопоставимый срок, говорит Шулаков.

Первоначально «Роснефть» планировала разместить облигации на 15 млрд руб. в диапозоне 8,10–8,25%, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. В середине дня компания под давлением спроса увеличила выпуск до 25 млрд руб. Таким образом, переподписка от первоначального размещения была 2,6 раза.

Последний раз «Роснефть» выходила на долговой рынок в апреле 2019 г.: она разместила два 10-летних выпуска облигаций с офертой через 5 лет общим объемом 30 млрд руб. по ставке 8,7% годовых.

В настоящее время в обращении находится 41 выпуск биржевых облигаций «Роснефти» на 2,9 трлн руб. и 7 выпусков классических облигаций на 90 млрд руб.

Политика
Новости

Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса

Ведомости
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Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве. Его слова приводит РБК со ссылкой на корреспондента. Зеленский выразил надежду на то, что через год войны в Донбассе уже не будет, отмечает «Интерфакс-Украина».

Отвечая на вопрос о шагах Киева по урегулированию конфликта в Донбассе, украинский президент напомнил о пенсиях и социальных выплатах. Зеленский уточнил, что для того, чтобы их получить, украинские переселенцы с оккупированных территорий не могут пребывать на этих территориях более 60 дней. «Мы предложили следующий шаг (на переговорах в Минске): давайте расширим возможность людям быть людьми, и предложили срок в один год», – рассказал он.

Зеленский добавил, что стороны конфликта обсуждают обмен военнопленными, но мешает этому то, что списки сторон не совпадают, отмечает ТАСС. Он призвал также подготовить перечень продуктов и товаров, которые нельзя провозить между подконтрольной и не подконтрольной Украине территориями Донбасса, чтобы облегчить жизнь гражданам, «не играющим в политические игры».

Конфликт в Донбассе длится с апреля 2014 г. В том же году бывший президент Украины Петр Порошенко подписал «указ об экономической блокаде», по которому с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик были выведены государственные банки и учреждения, а также остановлены выплаты пенсий и зарплат. В 2015 г. эти выплаты взяли на себя власти ДНР и ЛНР.

Политика
Новости

Заключивший сделку со следствием участник «Нового величия» отказался от показаний

Ведомости
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Признавший вину и осужденный на два с половиной года колонии фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский отказался от своих показаний в суде, передает ТАСС.

Обвинение просило приговорить Ребровского к четырем годам колонии, но он признал вину и заключил соглашение со следствием, поэтому его дело слушалось в особом порядке – без исследования доказательств и допроса свидетелей. Он получил два с половиной года колонии общего режима.

Как отметил адвокат Максим Пашков, представляющий интересы участницы движения «Новое величие» Марии Дубовик, Ребровский подвергался давлению со стороны следователей при даче признательных показаний – ему угрожали делом по ст. 205 УК («Терроризм»), если он не даст необходимых показаний. «Он также заявил, что ему обещали взамен его показаний условный срок, поэтому ему пришлось подписать то, что дали», – отметил адвокат.

Всего в деле организации «Новое величие» десять фигурантов, в том числе Анна Павликова и Мария Дубовик. Все они обвинялись в организации деятельности экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК).

Как прошла акция в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Политика
Новости

Бывший «народный мэр» Севастополя Чалый пошел на выборы самовыдвиженцем

Ведомости
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Алексей Чалый, который в апреле 2014 г., после присоединения Крыма, был и. о. главы Севастополя, выдвинулся в депутаты заксобрания города в качестве самовыдвиженца. В прошлый состав регионального заксобрания Чалый, как и все его сторонники, был избран от «Единой России». После этого бывший «народный мэр» в течение двух лет был спикером городского парламента.

По словам Чалого, он не хотел участвовать в нынешних выборах, но передумал, а о причинах сообщит позже. Он призвал поставить подписи за выдвижение достойных кандидатов, добавив, что «Севастополю нужны такие депутаты, которые будут работать на город, а не зарабатывать на нем». Для регистрации на выборах требуется около 1200 подписей, на сбор осталось пять дней. В базе избиркома уже появилась информация о выдвижении Чалого.

На эти выборы сторонники Чалого идут от разных партий: от «Единой России», отделение которой возглавил первый зампред «Боевого братства» Дмитрий Саблин, от «Родины», «Зеленых», а также самовыдвиженцами. На выборы бывший Чалый пошел в одномандатном округе, где уже ранее был выдвинут его сторонник, вице-спикер заксобрания города Александр Кулагин.

Чалый покинул пост спикера законодательного собрания Севастополя в марте 2016 г. после длительного конфликта с главой города Сергеем Меняйло. Одним из поводов для конфликта было нежелание губернатора исполнять концепцию социально-экономического развития города, подготовленную Чалым. После перевода Меняйло на пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе Чалый не стал выдвигаться на губернаторские выборы в Севастополе: главой города стал Дмитрий Овсянников.

Политика
Новости

Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работы

Ведомости
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Грузинского телеведущего Георгия Габунию, который накануне в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба телекомпании «Рустави-2», где работает Габуния. Соответствующее решение приняла саморегулирующая комиссия телекомпании. Решение комиссии касается всех передач, которые готовит или ведет журналист на телеканале.

Инцидент произошел 7 июля. Габуния в своей передаче «Постскриптум» выступил с оскорблениями в адрес Путина, использовав нецензурную лексику. Руководство «Рустави-2» принесло извинения за высказывания Габунии. Телеведущий нарушил стандарты канала, подчеркивалось в официальном заявлении.

Власти Грузии, в том числе президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе, осудили его выступление. Высказывания телеведущего осудили также в Кремле и МИД России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес российского лидера позором для грузин. Члены совета Госдумы предложили привлечь грузинского журналиста к уголовной ответственности и добиваться его экстрадиции в Россию.

Госдума 8 июля также призвала запретить поставки в Россию вина и воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы в эту страну. С соответствующей просьбой депутаты обратятся к парламенту 9 июля. «Недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа», – объяснил вице-спикер нижней палаты парламента, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Политика
Новости

Госдума попросит правительство запретить поставки вина и воды из Грузии

Ведомости
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Госдума 9 июля попросит правительство запретить поставки в Россию вина и воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы в эту страну, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит «Интерфакс». Соответствующее решение было единогласно принято на Совете Госдумы. Володин отметил, что по сумме переводов в Грузию Россия занимает первое место, в 2018 г. было переведено свыше $640 млн.

О планах Госдумы предложить запрет на ввоз грузинского вина и воды ранее сообщил вице-спикер нижней палаты парламента, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. «Недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа», – пояснил он.

В конце июня «Коммерсантъ» писал, что Роспотребнадзор запросил у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в продаже. Собеседники издания предположили, что это может быть связано с подготовкой к введению запрета на поставки вина из Грузии. Позже Роспотребнадзор сообщил, что усилит контроль за качеством ввозимого грузинского алкоголя, но как именно, не раскрыл. Усиление связано с тем, что с 2014 по 2018 г. количество некачественной алкогольной продукции из Грузии выросло почти втрое, констатировало ведомство.

В июне в Грузии прошли акции протеста у парламента в Тбилиси после того, как российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия. Оппозиционеры тогда остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал. Кремль называл произошедшее русофобской провокацией. Президент Владимир Путин запретил авиасообщение между Россией и Грузией.

7 июля телеведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес российского президента. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал инцидент позором для грузин. Власти Грузии, в том числе президент Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе, осудили выступление журналиста.

Политика
Новости

Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ выписали из госпиталя

Ведомости
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Пятеро пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписаны из расположенного в Североморске Военно-морского клинического госпиталя 1469, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования обстоятельств произошедшей в начале июля трагедии. Эту информацию изданию подтвердил источник, близкий к властям Мурманской области.

Четверо выживших – офицеры-подводники, рассказали собеседники РБК. Пятый – гражданский специалист, вероятно, представитель Северодвинского завода, рассуждает еще один источник – моряк, знакомый с обстоятельствами произошедшего. Пострадавшие получили контузию при взрыве и пожаре в носовом отсеке станции, где находился аккумулятор. В момент взрыва все они были в центральном отсеке, уточняет издание.

Пожар на глубоководном научно-исследовательском аппарате ВМФ произошел 1 июля, когда его команда изучала рельеф дна Баренцева моря. На следующий день Министерство обороны сообщило, что в результате ЧП погибли 14 моряков. Они были похоронены 6 июля. Четырем погибшим подводникам посмертно присвоено звание Героя России.

Подробности случившегося и данные о типе глубоководного аппарата не раскрываются. В Кремле объяснили, что эта информация относится к государственной тайне. Имена погибших сначала тоже не назывались, но позже все же были раскрыты. Расследование обстоятельств ЧП находится под личным контролем главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что причиной пожара на глубоководном аппарате могло стать короткое замыкание в одном из распределительных щитов.

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