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Владелец Benetton может стать акционером авиакомпании Alitalia

Ведомости
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Владелец оператора итальянских автодорог Atlantia, принадлежащая семье Бенеттон (ею основана также одноименная сеть магазинов), может стать миноритарным акционером итальянской авиакомпании Alitalia. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Речь идет об инвестициях в авиакомпанию в размере около $336 млн в обмен на долю в ней. Соответствующий вопрос совет директоров Alitalia рассмотрит на заседании 11 июля.

Atlantia, контролирующая римский аэропорт «Фьюмичино», являющийся узловым для авиакомпании, может приобрести около 30% акций в создаваемой холдинговой компании, в которую войдет проблемный авиаперевозчик. Сумма инвестиций со стороны Atlantia будет зависеть от участия в холдинге итальянского казначейства и американской авиакомпании Delta Air Lines, а также от бизнес-плана авиахолдинга. Представитель Atlantia отказался комментировать Bloomberg эту информацию.

На прошлой неделе правительство Италии сообщило, что обязательные заявки на получение доли в обанкротившейся авиакомпании должны быть поданы до 15 июля. Пока 30% акций в Alitalia готовы приобрести государственные железные дороги Ferrovie dello Stato (FS), еще по 15% – итальянское казначейство и американцы из Delta Air Lines.

Несущая убытки Alitalia признала, что исчерпала все опции по спасению в 2017 г. Тогда же был запущен процесс ее банкротства. Первоначально отведенный правительством Джезеппе Конте и утвержденный парламентом страны срок продажи Alitalia истек 30 апреля, второй срок – 15 июня. В октябре 2018 г. административный совет FS принял предложение итальянского правительства участвовать в создании новой Alitalia и проголосовал за покупку 100% авиакомпании. Но компания выдвинула условие, что ее шаг на следующем этапе должен быть поддержан иностранной авиакомпанией, итальянскими компаниями с госучастием, а также частными инвесторами.

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Технологии
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Правительство подписало соглашения с бизнесом о развитии 5G и других технологий

Ведомости
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Правительство подписало соглашения о разработке перспективных технологий с крупными российскими госкомпаниями, передает корреспондент «Ведомостей».  Со стороны компаний подписи поставили их руководители, а со стороны правительства — вице-премьеры Максим Акимов и Юрий Борисов. Документы были подписаны в присутствии президента Владимира Путина. Глава государства  напомнил о необходимости как можно скорее гарантировать России технологический суверенитет.

«Нам некогда "принюхиваться" к теме, проблеме. Нужно работать прямо сейчас и работать активно, — заявил Путин. Он добавил, что ожидает от компаний настоящего лидерства — технологического, кадрового, финансового. "В свою очередь государство в нашем случае окажет компаниям-партнерам всю необходимую помощь для развития высокотехнологичных направлений", — добавил он.

Как пояснил собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом подготовки документов, соглашения заключены с компаниями, которые признаны главными в разработке соответствующих технологий. За право заключить такие соглашения была борьба между компаниями, добавил он. При этом Акимов сказал «Ведомостям», что основные затраты по соглашениям понесут сами компании: «Это история не про бюджетные деньги». Объем затрат госкомпаний на разработки станет известен ближе к осени, уточнил Акимов.

Согласно заключенным соглашениям о намерениях, «Сбербанк» займется разработкой искусственного интеллекта, РЖД  будет развивать квантовые коммуникации, «Росатом» — будет отвечать за квантовые вычисления и технологии создания новых материалов и веществ, «Ростех» — за квантовые сенсоры, технологии распределенного реестра и новые направления узкополосной беспроводной связи для интернета вещей. Кроме того, «Ростелеком»  совместно с «Ростехом» будет развивать беспроводную связь нового поколения 5G.

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Британский посол в США подал в отставку после скандала с Трампом

Ведомости
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Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после международного скандала с президентом США Дональдом Трампом, говорится на сайте британского правительства.

«После утечки официальных документов из посольства было много спекуляций вокруг моей должности и продолжительности моего срока на посту посла. Я хочу положить конец этим спекуляциям. Из-за сложившейся ситуации я не могу выполнять свои обязанности так, как мне бы хотелось», — приводятся в сообщении слова посла. Дэррок отметил, что его полномочия не должны были закончится до конца года, но в сложившейся ситуации необходимо назначить нового посла. Посол поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку в сложной ситуации.

В воскресенье, 7 июля британская газета Daily Mail опубликовала выдержки из секретных сообщений Дэррока британскому правительству. В них посол назвал американского президента «ненадежным» и «некомпетентным», а также раскритиковал экономическую политику и работу Белого дома. Окончание карьеры Трампа может быть «позорным», отмечал посол. «Трамп попадал в скандалы практически всю свою жизнь и пережил их. Кажется, что он несокрушим», — писал он. Премьер-министр Великобритании Мэй ранее выразила поддержку Дэрроку. 

В свою очередь Трамп раскритиковал посла, назвав его «очень тупым парнем», «напыщенным дураком».  «Мы не в восторге от чокнутого посла, которого Великобритания навязала США. Ему следует обсудить со своей страной и премьером Мэй их неудачные переговоры по Brexit, и не стоит расстраиваться из-за моей критики по этому поводу», — написал американский лидер в Twitter.

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Политика
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Генпрокуратура отказалась проверять полеты самолетов «Роснефти» на курорты

Ведомости
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Генпрокуратура России не обнаружила оснований для проверки деятельности «Роснефти» после сообщений о возможном использовании руководством компании корпоративных самолетов в личных целях, сообщает русская служба BBC.

В середине июня агентство Reuters опубликовало расследование, в котором сообщалось, что корпоративные самолеты «Роснефти» с января 2015 г. по май 2019 г. совершали рейсы на курорты в то время, когда там якобы отдыхал исполнительный директор компании Игорь Сечин или люди из его окружения.

«Роснефть» сообщала, что работает с партнерами по всему миру и все административные расходы производятся в соответствии с корпоративными стандартами. В кодексе деловой и корпоративной этики госкомпании утверждается, что сотрудники не могут использовать имущество «Роснефти» для личных нужд. Также «Роснефть» заявила, что расследование содержит признаки слежки и взлома аккаунтов в социальных сетях.

После публикации расследования партия «Яблоко» попросила Генпрокуратуру и Счетную палату проверить обоснованность и законность использования самолетов руководством «Роснефти». Счетная палата ответила, что в этом году не планирует проводить проверку в отношении госкомпании, однако примет к сведению переданную информацию.

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Матвиенко попросила Счетную палату проверить расходы Дом.РФ

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Счетную палату проверить работу Дом.РФ. Это произошло на заседании палаты, там же присутствовал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Матвиенко отметила, что идея поддержки строительства и ипотеки – это хорошо. «Но я попрошу, – продолжила она, – дать протокольное поручение комитету по федеративному устройству, комитету по бюджету установить жесткий контроль за расходованием» (цитата по «Интерфаксу»).

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что у нее нет понимания того, кто и как контролирует расходы Дом.РФ. «Включите в план наших предложений, в план Счетной палаты проверку на следующий год Дом.РФ», – добавила она. Матвиенко констатировала, что речь идет об очень больших деньгах и что она не знает, эффективно ли они расходуются. «У меня сомнения – может быть, я не права, но пожалуйста, возьмите эту историю под контроль», – призвала Матвиенко.

Дом.РФ – госкомпания, которая на 100% принадлежит правительству. Она была образована в 2018 г. после объединения Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) с банком «Российский капитал». В 2017 г. правительство решило внести 100% акций этой кредитной организации в уставный капитал АИЖК для создания ипотечно-строительного банка. Среди задач Дом.РФ – развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, вовлечение в оборот неиспользуемых федеральных земель.

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Экономика
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Минэкономразвития пригрозило увольнением руководству госкомпаний на невыполнение KPI

Ведомости
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Министр экономического развития Максим Орешкин поручил усилить контроль за внедрением ключевых показателей эффективности (KPI) в госкомпаниях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По результатам мониторинга исполнения KPI будут приниматься кадровые решения в отношении руководства компаний и изменяться составы советов директоров. Речь идет о предприятиях, где доля участия государства превышает 50%. Распоряжение министра обязывает Росимущество ежеквартально отчитываться о внедрении KPI.

Ранее сообщалось, что правительство решило по-новому оценивать работу руководства госкомпаний. Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение с рекомендациями по установке KPI, на основе этого документа советы директоров госкомпаний и госбанков должны выработать KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгий период. Как выяснили «Ведомости», от достижения KPI будут зависеть премии руководства госкомпаний.

Среди нововведений оказалось требование к госкомпаниям помогать правительству выполнять майский указ президента Владимира Путина, а также отношение инвестиций к денежному потоку и амортизационным начислениям. Также по-прежнему учитываются финансовые показатели компаний и их долговая нагрузка.

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Политика
Новости

На Красной площади задержали протестующих против преследования крымских татар

Ведомости
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На Красной площади задержали семерых участников акции протеста против уголовного преследования крымских татар, передают «Дождь» и Русская служба BBC. По информации телеканала, активисты во время акции протеста держали в руках плакаты с надписями «Борьба с терроризмом в Крыму – это борьба с инакомыслием», «Наши дети не террористы». Задержанных полицейские отвезли в ОВД «Китай-город».

По данным Русской службы ВВС, всего в акции протеста приняли участие около 20–30 человек.

Акция протеста приурочена к рассмотрению 11 июля жалобы на приговор четверым крымским татарам в Верховном суде. В декабре 2018 г. суд в Ростове-на-Дону приговорил их к различным срокам заключения – от 9 до 17 лет. Все они были признаны виновными по делу о создании бахчисарайской ячейки исламистской организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена на территории России – прим. «Ведомости»). Ранее правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными.

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Экономика
Новости

Кудрин усомнился в прогнозе Минфина о росте доходов россиян

Ведомости
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Прогноз руководителя Минфина Антона Силуанова по росту реальных доходов россиян в этом году на уровне 1% слишком оптимистичен. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Совете Федерации на обсуждении поправок в бюджет 2019 г.

По его словам, в I квартале года реальные доходы снижались на 2,2%. «Поэтому достижение даже этого скромного показателя [в 1%] будет проблематично», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Кудрин выразил также сомнение в достижимости показателя по сокращению в 2019 г. уровня бедности до 12% от общей численности населения. Этот показатель предполагает, что количество бедных уменьшится на 1,5 млн, констатировал он, добавив, что это «немало». Но здесь, подчеркнул он, «пока остается под вопросом выполнение некоторых макропоказателей, которые должны, по сути, являться основанием для даже этой более скромной цели».

«В зоне риска» остается и прогноз Силуанова о росте ВВП в 2019 г. на 1,3%. Кудрин напомнил, что в I квартале экономика выросла на 0,5% в годовом измерении, а в сравнении с последним кварталом 2018 г. экономика показала снижение темпов роста.

Технологии
Новости

Власти США собираются значительно ослабить ограничения против Huawei

Ведомости
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Администрация президента США Дональда Трампа собирается значительно ослабить ограничения для американских компаний, сотрудничающих с китайской корпорацией Huawei, пишет Financial Times. Власти США готовы оставить в силе только один запрет – на покупку американскими телекоммуникационными компаниями оборудования, представляющего угрозу для нацбезопасности США.

Как отмечает издание, такое решение является победой для технологических компаний, лоббировавших возможность продолжать торговлю с Huawei.

Во вторник, 9 июля, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон начнет выдавать американским компаниям лицензии на продажу телекоммуникационного оборудования китайскому производителю на определенных условиях. По словам министра, Huawei не станут исключать из черного списка компаний, с которыми торговля технологиями и комплектующими происходит только по специальной лицензии.

Ранее Вашингтон обвинил Huawei в сборе данных пользователей в интересах Пекина и краже интеллектуальной собственности у американских компаний. В середине мая Трамп подписал указ, запрещающий телекоммуникационным компаниям США покупать оборудование, представляющее угрозу для нацбезопасности страны. В тот же день министерство торговли страны включило Huawei и 70 ее дочерних подразделений в черный список. Спустя пять дней ведомство разрешило Huawei работать в США по специальной лицензии.

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Финансы
Новости

Суд оставил без движения иск «Открытия» к бывшим владельцам

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы оставил иск банка «ФК Открытие» к бывшим владельцам и руководителям на 289,5 млрд руб. без движения до 9 августа , следует из материалов в картотеке судебных дел. Причина такого решения пока неизвестна.

Этот иск 2 июля от имени «ФК Открытие» подал ЦБ, которому сейчас принадлежит банк. Ответчиками по нему стали основатель банка Вадим Беляев, бывший президент «ФК Открытие» Рубен Аганбегян, бывший председатель правления банка Евгений Данкевич, члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также «Открытие холдинг».

Регулятор провел расчет убытков в отношении средств, предоставленных на поддержание ликвидности в форме депозитов, а также средств, выделенных на проведение докапитализации банка. Он требует, чтобы ответчики возместили причиненные убытки. Иск по возмещению убытков «Открытию» побил рекорд иска Промсвязьбанка к бывшим владельцам братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым и членам правления на 282 млрд руб.

Накануне ЦБ объявил о завершении санации «Открытия», поскольку были сформированы резервы на возможные потери по проблемным активам и восстановлена финансовая устойчивость. В 2021 г. Центробанк намерен продать часть акций «ФК Открытие».

Выведенные миллиарды: как государство и бизнес судятся с банкирами

Бизнес
Новости

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Ведомости
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Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.

По его словам, производство турбин будет локализовано на базе совместного предприятия Siemens и «Силовых машин» – СТГТ. Сборка турбин будет осуществляться в России, при этом их компоненты будут производиться на предприятиях поставщиков.

В России пока нет собственных технологий производства газовых турбин большой мощности, которые были бы доведены до этапа коммерческого производства. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отмечал, что спрос на такие турбины будет расти, поэтому получение таких технологий и локализация производства являются важными для страны задачами. В Крыму 18 марта были введены в эксплуатацию две новые теплоэлектростанции общей мощностью 990 МВт – Таврическая в Симферополе и Балаклавская в Севастополе.

Строительством обеих станций занималась «дочка» «Ростеха» – «Технопромэкспорт». На станциях используются четыре газовые турбины Siemens. Они были изготовлены по заказу «Технопромэкспорта» и предназначались для ТЭС в Тамани. Однако после передачи заказчику турбины были изменены и установлены на электростанции в Крыму. Siemens выступил против поставок своего оборудования на полуостров из-за санкций ЕС. Компания пыталась признать недействительными договоры на поставку турбин и требовала вернуть оборудование. Однако суды эти жалобы не удовлетворили.

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Политика
Новости

СКР возбудил дело о мошенничестве при ремонте тоннеля в московском метро

Ведомости
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Следственный комитет по заявлению ГУП «Московский метрополитен» возбудил уголовное дело о мошенничестве при ремонте тоннеля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено против неустановленных сотрудников подрядчика – АО «Триада-холдинг», а также сотрудников самого метрополитена. Первым вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), вторым – халатность (ст. 293 УК).

По версии следствия, в 2013–2014 гг. сотрудники «Триада-холдинга» похитили деньги, выделенные на работы по устранению течи в одном из перегонов. Проверяются и действия сотрудников метрополитена, допустивших халатность, отмечает СКР.

О деле ранее 10 июля сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник. По его данным, АО «Триада-холдинг» должно было устранить течь на перегоне между станциями «Рязанский проспект» и «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии. За это компания получила 847 млн руб., но часть работ не выполнила, утверждает собеседник агентства.

В пресс-службе метрополитена агентству подтвердили информацию о деле.

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