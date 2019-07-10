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Владелец Benetton может стать акционером авиакомпании Alitalia

Владелец оператора итальянских автодорог Atlantia, принадлежащая семье Бенеттон (ею основана также одноименная сеть магазинов), может стать миноритарным акционером итальянской авиакомпании Alitalia. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Речь идет об инвестициях в авиакомпанию в размере около $336 млн в обмен на долю в ней. Соответствующий вопрос совет директоров Alitalia рассмотрит на заседании 11 июля.

Atlantia, контролирующая римский аэропорт «Фьюмичино», являющийся узловым для авиакомпании, может приобрести около 30% акций в создаваемой холдинговой компании, в которую войдет проблемный авиаперевозчик. Сумма инвестиций со стороны Atlantia будет зависеть от участия в холдинге итальянского казначейства и американской авиакомпании Delta Air Lines, а также от бизнес-плана авиахолдинга. Представитель Atlantia отказался комментировать Bloomberg эту информацию.

На прошлой неделе правительство Италии сообщило, что обязательные заявки на получение доли в обанкротившейся авиакомпании должны быть поданы до 15 июля. Пока 30% акций в Alitalia готовы приобрести государственные железные дороги Ferrovie dello Stato (FS), еще по 15% – итальянское казначейство и американцы из Delta Air Lines.

Несущая убытки Alitalia признала, что исчерпала все опции по спасению в 2017 г. Тогда же был запущен процесс ее банкротства. Первоначально отведенный правительством Джезеппе Конте и утвержденный парламентом страны срок продажи Alitalia истек 30 апреля, второй срок – 15 июня. В октябре 2018 г. административный совет FS принял предложение итальянского правительства участвовать в создании новой Alitalia и проголосовал за покупку 100% авиакомпании. Но компания выдвинула условие, что ее шаг на следующем этапе должен быть поддержан иностранной авиакомпанией, итальянскими компаниями с госучастием, а также частными инвесторами.