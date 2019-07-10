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Более 450 000 логинов и паролей пользователей Ozon попали в интернет

Ведомости
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В сеть попала база с адресами электронной почты и паролями от аккаунтов более 450 000 пользователей интернет-магазина Ozon, сообщает РБК. Издание обнаружило эту базу на одном из сайтов, собирающих утечки данных. Издание проверило около сотни случайных e-mail из этой базы с помощью сервиса Email Checker, все они по-прежнему актуальны. При этом указанные пароли для входа в Ozon уже не подходят. По данным издания, утечка могла произойти еще полгода назад.

Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы издания заявил, что компания видела эту базу с данными пользователей. «Файл, о котором вы говорите, ходит по сети уже достаточно давно, и в свое время мы его также детально проверяли», – рассказал он. Собеседник РБК уточнил, что сразу после обнаружения файла компания сбросила пароли у тех учетных записей из найденной базы, которые принадлежали пользователям Ozon. Он предположил, что утечка могла произойти из-за того, что пользователи из списка использовали одинаковые пароли для разных сервисов. «Мошенники также могли получить их в разное время при помощи вирусной атаки на компьютеры пользователей», – добавил собеседник.

Ozon о каких-либо утечках или взломах никогда не сообщал. В декабре 2018 г. технический директор компании Анатолий Орлов заявил, что компания изменила систему восстановления паролей, включив в нее дополнительное шифрование. «Сейчас все пароли пользователей хранятся в хешированном виде («закодированные необратимым образом»): от пароля вычисляется необратимая функция, в результате проверить его можно, вычислив от него такую же функцию, но восстановить его невозможно. Лучше всего оберегаются те секреты, которые ты сам не знаешь», – говорил он изданию TJ.

Ozon – четвертый по величине российский интернет-магазин по итогам 2018 г., оценивали аналитики Data Insight. Он входит в 20 самых популярных сайтов рунета, согласно статистике SimilarWeb. У компании, по собственным данным, 30 млн клиентов.

Новости СМИ2
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Политика
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Отказавшегося от признательных показаний участника «Нового величия» допросят повторно

Ведомости
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Осужденного по делу «Нового величия» Павла Ребровского, который отказался от своих показаний, допросят повторно, рассказал «Ведомостям» адвокат Максим Пашков, который представляет интересы другой участницы движения – Марии Дубовик.

О новом допросе попросило обвинение. Суд удовлетворил это ходатайство. Повторный допрос Ребровского состоится 19 июля.

Пашков считает повторный допрос Ребровского абсолютно немотивированным. Он напомнил, что на предыдущем заседании все стороны, в том числе обвинение, согласились с тем, что к нему вопросов больше нет. По мнению адвоката, на Ребровского попытаются оказать давление, чтобы он изменил ранее данные показания и вернулся к старой версии. Взамен ему могут предложить изменить наказание на условное. 11 июля суд рассмотрит апелляцию на его приговор.

Ребровский признал вину и был осужден на два с половиной года по делу «Нового величия». На заседании суда 8 июля он отказался от своих показаний. Ребровский заявил, что подписал все бумаги, потому что ему угрожали обвинением в терроризме (ст. 205 УК) и обещали условный срок в обмен на досудебное соглашение.

Всего в деле движения «Новое величие» десять фигурантов, в том числе Анна Павликова и Мария Дубовик. Их обвиняют в организации деятельности экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК).

Как прошла акция в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

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Финансы
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Индекс S&P 500 впервые превысил 3000 пунктов

Ведомости
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Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на утренних торгах в среду, 10 июля, поднялись до рекордных отметок после того, как выступление в конгрессе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла практически не оставило у инвесторов сомнений в снижении процентных ставок на заседании в конце июля.

Рост экономики в ряде ведущих стран в последнее время замедлился и это, а также торговые конфликты и нерешенные политические проблемы могут повлиять на экономику США, сказал Пауэлл. На июньском заседании ФРС многие управляющие посчитали, что необходимость в «несколько более стимулирующей» денежной политике выросла, отметил он: сегодня «представляется, что неопределенность в связи с напряженностью в торговле и беспокойство относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на перспективы экономики США».

Индекс S&P 500 на короткое время на два с небольшим пункта превысил отметку 3000, показав рост на 0,7%. До выступления Пауэлла фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones снижались на 0,2%.

Nasdaq Composite на утренних торгах поднимался до 8228,1 пункта. К 18.30 мск индексы немного сдали позиции: S&P 500 и Dow Jones подрастали примерно на 0,3%, Nasdaq – на 0,4%.

«Теперь все действительно уверены, что ФРС собирается снизить ставки на июльском заседании, – сказала The Wall Street Journal Шана Сиссел, старший портфельный управляющий CLS Investments. – Это многих заставило расслабиться».

На преодоление расстояния в 1000 пунктов у S&P 500 ушло почти пять лет: отметку в 2000 пунктов он прошел в августе 2014 г.

Новости СМИ2
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Финансы
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Гендиректор российского Disney станет вице-президентом Сбербанка

Ведомости
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Гендиректор дочерней компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан займет должность старшего вице-президента Сбербанка и руководителя департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций, сообщил госбанк. Она будет курировать направления маркетинга и рекламы как в самом банке, так и в его дочерних компаниях. Жигалова-Озкан приступит к выполнению новых обязанностей со 2 сентября, пока она продолжает руководить отделением Disney в России.

Представитель Disney подтвердил «Ведомостям», что Жигалова-Озкан к сентябрю покинет свою должность и перейдет на работу в Сбербанк. Он не уточнил, кто займет пост руководителя компании в России.

Ранее направление маркетинга, рекламы и коммуникаций в Сбербанке курировала старший вице-президент банка Татьяна Завьялова. Она остается в Сбербанке в той же должности, но теперь займется гуманитарными и медиапроектами, говорится в другом сообщении банка. Завьялова будет отвечать за реализацию таких проектов и взаимодействие по этим темам с органами власти и общественными организациями. До Завьяловой пост старшего вице-президента занимала руководитель «РИА Новости» Светлана Миронюк. После нее Сбербанк вел переговоры с журналистом Марианной Максимовской, но та отказалась от этой должности. В декабре 2018 г. департамент маркетинга, рекламы и коммуникаций переподчинили зампреду Сбербанка Льву Хасису. До этого департамент находился в прямом подчинении у председателя правления банка Германа Грефа.

Жигалова-Озкан проработала гендиректором «дочки» Disney 13 лет с момента прихода компании в Россию. Под ее руководством Disney в России заключил лицензионные соглашения с российскими телеканалами, стал лидером кинопроката, а также запустил кинопроизводство, говорится в сообщении банка. По какой причине Жигалова-Озкан решила сменить работу, стороны не сообщают. Жигалова-Озкан за время своей карьеры также занимала должности первого заместителя гендиректора компании «Профмедиа», вице-президента в группе «Интеррос» с совмещением позиции заместителя гендиректора Северо-Западного пароходства, работала в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне.

Новости СМИ2
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Финансы
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Альфа-банк снизил ставки по рублевым вкладам и ипотеке

Ведомости
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С 10 июля Альфа-банк снизил ставки рублевых вкладов в среднем на 0,1–0,3 процентного пункта (п. п.). Максимальная ставка розничного вклада для клиентов без карт и пакетов услуг теперь составляет 6,5% годовых (7,16% с учетом капитализации процентов) и начисляется при вложении от 5 млн руб. на три года (депозит «Победа+»), говорится в сообщении кредитной организации.

Одновременно Альфа-банк снизил ставки кредитов на покупку квартир в новостройках, вторичном рынке жилья, а также на рефинансирование ипотеки в среднем на 0,4–0,8 п. п. Теперь базовые ставки ипотеки в банке составляют 9,69–10,39% для вторичного и первичного жилья, 9,79–10,09% – для рефинансирования. При отсутствии страхования жизни заемщика ставка повышается на 2 п. п., при отсутствии титульного страхования – на 2 п. п. Для молодых семей и сотрудников бюджетных организаций в банке действуют скидки к ставке до 0,3 п. п.

Минимальная ставка 9,59% действует для молодых семей при условии личного страхования. Альфа-банк выдает ипотеку с первоначальным взносом от 15% от стоимости жилья на срок от трех до 30 лет. В минувший понедельник, 8 июля, после снижения ставок вкладов в Сбербанке директор по некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-банка Алексей Ермаков передал «Ведомостям» через пресс-службу, что банк не исключает корректировок ставок.

Альфа-банк занимает 9-е место по выдаче ипотеки (по данным за январь – апрель 2019 г.) и 3-е место по портфелю вкладов населения на 1 июня 2019 г.

Новости СМИ2
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Бизнес
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«Лукойл» восстановил объемы поставок нефти после загрязнения «Дружбы»

Ведомости
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«Лукойл» восстановил объемы поставок нефти до контрактного уровня после апрельского инцидента на трубопроводе «Дружба», сообщил первый вице-президент компании Вадим Воробьев.

Мероприятия «Транснефти» по преодолению последствий загрязнения трубопровода уже дают позитивные результаты, отметил он. По его словам, постоянные западные партнеры компании – покупатели нефти на южной ветке «Дружбы» и из Белоруссии – сейчас не жалуются на качество нефти. Негативных последствий при исполнении экспортных контрактов также позволило избежать то, что «Транснефть» предложила «Лукойлу» возможность перераспределить поставки через другие направления, в том числе морские порты, добавил Воробьев.

В апреле российская нефть, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре. Загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти, отмечали в «Транснефти». По факту мошенничества было заведено уголовное дело.

После загрязнения трубопровода страны ЕС прекратили прокачку российской нефти. В начале июля «Транснефть» сообщила о возобновлении прокачки в полном объеме.

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Недвижимость
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Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде

Ведомости
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Миллиардер Дмитрий Рыболовлев, состояние которого Forbes в 2019 г. оценивает в $6,8 млрд, продал три земельных участка, на которые ранее разделил бывшее поместье нынешнего президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (штат Флорида), пишет Mansion Global. По информации издания, последний земельный участок был продан на прошлой неделе за $37,3 млн, год назад его стоимость оценивалась в $42 млн. Два других участка ранее были реализованы за $34,4 млн и $37 млн соответственно.

Представитель Рыболовлева подтвердил РБК факт совершения сделки. От других комментариев он отказался.

Рыболовлев купил поместье Трампа в 2008 г. за $95 млн. Знакомый семьи бизнесмена сообщил РБК, что актив был приобретен еще в браке с бывшей супругой Еленой. Это поместье должно было стать семейной резиденцией. Но в конце того же года Рыболовлева подала на развод и наложила арест на актив. В результате этих действий поместье в Палм-Бич много лет пустовало. После развода бизнесмен решил продать его. По рекомендации консультантов сам особняк был снесен, а территория разделена на три участка. От продажи земельных участков по отдельности Рыболовлев получил дополнительные $13 млн, отмечает РБК.

После избрания Трампа президентом США в 2016 г. сделка по покупке поместья Рыболовлевым стала объектом пристального внимания СМИ. На третий участок, выставленный на продажу после 2016 г., долгое время не находился покупатель, уточняет Mansion Global. В 2017 г. сенатор Рон Уайден потребовал от минфина США проверить сделку между Трампом и Рыболовлевым. Уайден обратил внимание на то, что Трамп, купив в 2004 г. поместье за $41,35 млн, через четыре года продал его за $95 млн.

Дональд Трамп и его связи с Россией

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Политика
Новости

Поставщик продуктов для Росгвардии заявил о тяжелом финансовом положении

Ведомости
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Мясокомбинат «Дружба народов», поставляющий продукты Росгвардии, находится в тяжелом финансовом положении. Об этом говорится в резолютивной части решения Арбитражного суда Крыма по иску предприятия, которое оспаривало штраф ФАС. На документ обратили внимание «Открытые медиа».

В решении суда говорится, что кредиторская задолженность предприятия составляет почти 845 млн руб., из которых 463 млн руб. – задолженность перед поставщиками сырья. В связи с этим суд решил вдвое снизить штраф ФАС – с 200 000 до 100 000 руб.

ФАС оштрафовала мясокомбинат за нарушение ч. 4 ст. 7.32 КоАП (изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг). Суть претензий ведомства не раскрывалась. РБК со ссылкой на источники писал, что дело было заведено из-за завышения контрактных цен при поставках продовольствия.

Кроме того, к «Дружбе народов» был подан еще один иск из-за поставок продуктов для Росгвардии. Арбитражный суд Коми 10 июля отклонил его, следует из картотеки суда. Россельхознадзор требовал привлечь предприятие к ответственности по ст. 14.45 КоАП (нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия). В Росгвардии пояснили, что иск был подан в связи с несоответствием в документах по рисовой крупе, поставляемой в воинскую часть в Сыктывкаре, отмечает «Интерфакс». В результате было изъято более 2 т риса. Позже поставщик заменил изъятую партию.

В августе 2018 г. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о мясокомбинате «Дружба народов». В нем говорилось, что стоимость закупаемых Росгвардией продуктов возросла после того, как в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому предприятие стало единственным поставщиком продовольствия службе.

Политика
Новости

Зеленский подписал указ об открытии Чернобыля для туристов

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий ряд запретов на посещение зоны отчуждения в Чернобыле. Об этом он сообщил в Twitter. В частности, будет создан «зеленый коридор» для туристов.

«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции – силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы», – написал Зеленский. Он добавил, что все это будет прекращено и зона отчуждения превратится в одну из точек роста новой Украины.

26 апреля 1986 г. произошел взрыв в реакторе на Чернобыльской АЭС, это привело к радиоактивному загрязнению 155 000 кв. км территории бывшего СССР. В то время там проживали почти 7 млн человек. Вскоре после аварии в 30 км от атомной станции была установлена зона отчуждения. Города Припять и Чернобыль были полностью эвакуированы.

В данный момент действует запрет на посещение территорий, зараженных радиацией. Однако украинские туроператоры организуют индивидуальные и групповые экскурсии по безопасным для здоровья путешественников маршрутам.

Чернобыль 30 лет спустя после аварии

Бизнес
Новости

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей

Ведомости
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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек. Россиян в нем нет.

Первое место в рейтинге заняла певица Тейлор Свифт. Ее состояние издание оценило в $185 млн. На втором месте модель Кайли Дженнер ($170 млн). В предыдущем списке она занимала третью строчку, став единственный человеком, который сохранил свою позицию в топ-3 с прошлого года. На третьем месте певец Канье Уэст ($150 млн).

В первой десятке также оказались футболисты Лионель Месси (4-е место, $127 млн), Криштиану Роналду (6-е место, $109 млн), Неймар (7-е место, $105 млн), группа The Eagles (8-е место, $100 млн), а также боксер Сауль Альварес (10-е место, $94 млн).

Всего в списке 38 музыкатов, 34 спортсмена, 12 человек в категории «Персоналии» (среди них модели, ведущие, шеф-повара), 11 актеров, два писателя, два комика, а также иллюзионист Дэвид Копперфильд (он занимает 37-ю строчку, его состояние оценено в $60 млн). Несмотря на то что в тройку лидеров в рейтинге вошли две женщины, всего в списке 16 женщин.

Минимальный заработок в списке – у Селин Дион ($37,5 млн). Сумма, заработанная человеком, занявшим 100-ю строчку, в этом году на 7% больше, чем в прошлом. В целом знаменитости, попавшие в рейтинг, получили $6,3 млрд до уплаты налогов.

Политика
Новости

Меркель в третий раз за месяц пережила приступ дрожи на публике

Ведомости
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Канцлер Германии Ангела Меркель вновь пережила приступ дрожи на публичном мероприятии, сообщает агентство Reuters. Инцидент произошел в Берлине во время ее встречи с премьером Финляндии Антти Ринне. Подобный приступ случился с Меркель третий раз на публике за последние несколько недель.

Представитель Меркель не дал никаких объяснений по поводу произошедшего. Агентство отмечает, что ранее о каких-либо проблемах со здоровьем 64-летнего канцлера ФРГ не сообщалось. «С канцлером все в порядке, и переговоры с премьер-министром Финляндии идут в соответствии с планом», – сказал Reuters представитель немецкого правительства. «Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться», – заявила позже сама Меркель RTL Online.

Аналогичные приступы дрожи у Меркель журналисты заметили 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и 27 июня в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В первый раз немецкий лидер объяснила случившееся обезвоживанием. Во второй раз источник агентства в немецком правительства заявил, что причина может быть психологическая: Меркель могла испытать сильный стресс из-за опасений, что приступ повторится.

Reuters отмечает, что за 14 лет руководства немецким правительством Меркель заработала репутацию очень трудоспособного лидера, способного работать и проводить сложные переговоры до поздней ночи. Cама Меркель говорила ранее, что ее здоровье в порядке. Осенью 2018 г. она заявила, что не будет бороться за пост главы немецкого правительства на выборах в 2021 г., когда истекают ее полномочия.

Политика
Новости

Суд признал законным отказ закрыть мусорный полигон «Ядрово» под Волоколамском

Ведомости
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Десятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ закрыть мусорный полигон «Ядрово» под Волоколамском и рекультивировать его территорию, передает «РИА Новости» из зала суда.

Иск с соответствующим требованием в прошлом году в Арбитражный суд Московской области подала администрации Волоколамского района. Суд назначил проведение экспертизы. Она показала, что причиненный полигоном вред экологии может быть устранен. В связи с этим суд отклонил иск.

Жители Волоколамского района в феврале 2018 г. начали жаловаться на неприятный запах с полигона «Ядрово». Они провели несколько митингов с требованием закрыть его. Весной ситуация обострилась из-за выброса свалочного газа, после которого были госпитализированы несколько десятков детей.

В мае Волоколамский городской суд отклонил два иска местных жителей с требованием закрыть прием отходов на «Ядрово» и провести рекультивацию полигона. Оба иска были поданы до отравления детей и последовавших за этим протестных акций.

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