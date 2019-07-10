Бизнес

Новости

Медведев поручил провести аукцион на месторождение в ЯНАО под СПГ-проекты

Правительство поручило Роснедрам провести аукцион на Солетско-Ханавейское газовое месторождение на севере Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), размер стартового платежа для участия в конкурсе составит 2,35 млрд руб. Об этом говорится в распоряжении, подписанном премьером Дмитрием Медведевым. Аукцион должен быть проведен до конца года. Запасы газа по категориям C1 и C2 месторождения – 154,7 млрд куб. м, прогнозные ресурсы – 1,788 трлн куб. м.

«Участникам придется увеличить предложение, иначе аукцион будет признан недействительным, победитель должен будет ввести месторождение в разработку в течение 10 лет», – писал 8 июля РБК. Издание уточняло, что новое газовое месторождение на севере ЯНАО, вероятно, получит «Новатэк». Это связано с тем, что по условию лицензии недропользователь обязан поставлять газ для производства СПГ, а в регионе этим занимается только «Новатэк». Кроме того, около месторождения расположено Геофизическое месторождение, лицензия на которое принадлежит одному из проектов «Новатэка» – «Арктик СПГ – 1».

Собеседник издания, близкий к правительству, отмечал, что Солетско-Ханавейское – одно из месторождений в ЯНАО, выдачу лицензий на которые в 2016 г. государство заморозило под СПГ-заводы по просьбе председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона. Он подчеркивал, что условия аукциона не ограничивают конкуренцию. «Если у любой из наших компаний появится желание заняться строительством СПГ-завода в ЯНАО, милости просим», – говорил он.

Ранее председатель правления «Новатэка» заявлял, что компания может производить к 2030 г. до 70 млн т СПГ в год на полуостровах Ямал и Гыдан.