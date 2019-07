Бренд Sela перешел владельцу Befree и Love Republic

Политика

NYT: бизнесмен из России может быть причастен к поставкам дорогих машин в КНДР в обход санкций

Российский бизнесмен из Владивостока Даниил Казанчук может быть причастен к поставкам дорогих автомобилей в КНДР вопреки санкциям. Об этом сообщает газета The New York Times, которая провела исследование совместно с некоммерческой организацией Center for Advanced Defense Studies (CADS, «Центр передовых оборонных исследований»).

NYT обратила внимание на то, что во время своих международных поездок Ким Чен Ын пользуется двумя лимузинами – Maybach S600 и Maybach S62. Стоимость каждого достигает $1,6 млн. При этом еще в 2006 г. против КНДР были введены санкции ООН, которые запрещают поставку в эту страну предметов роскоши.

Газета и CADS, используя данные о перевозках и спутниковые снимки, отследили доставку двух контейнеров с Maybach S600, показав, как работает транспортировка предметов роскоши в КНДР. По их данным, грузы начали свой путь в 2018 г. в Нидерландах, были доставлены в Китай, затем в Японию и Южную Корею. Далее они были транспортированы на грузовое судно DN5505, которое ходит под флагом Того (государство в Западной Африке), и направились в порт в российском городе Находке.

По данным NYT и CADS, судно принадлежит компании Do Young Shipping, зарегистрированной на Маршалловых островах. Кто является владельцем компании, точно неизвестно, однако она, вероятно, связана с российским бизнесменом из Владивостока Даниилом Казанчуком, отмечает газета. По ее данным, говорить с уверенностью, что произошло с автомобилями, невозможно, но они могли быть доставлены из России в Северную Корею.

В телефонном интервью Казанчук признал, что DN5505 принадлежит ему, но отказался рассказать детали поставки автомобилей. «Это секрет моей компании. Почему я должен говорить всем, где я купил эти автомобили и кому я их продал?» – отметил он.

В феврале этого года DN5505 и другое принадлежащее Do Young Shipping судно, Katrin, были задержаны южнокорейскими властями по подозрению в нарушении санкционного режима против КНДР.