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Бренд Sela перешел владельцу Befree и Love Republic

Ведомости
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Бренд Sela перешел Melon Fashion Group (управляет сетями одежды Befree, Love Republic и Zarina). Об этом свидетельствуют данные Роспатента, сообщает РБК.

В «СПАРК-Интерфаксе» указано, что Melon Fashion Group получила право на товарный знак Sela 15 июля.

Melon Fashion Group ведет переговоры о покупке сети магазинов одежды Sela, сообщал РБК со ссылкой на источники в конце мая. За несколько месяцев до этого основной владелец Sela Борис Остроброд рассказывал «Коммерсанту», что рассчитывает привлечь инвесторов в обмен на долю в компании.

Sela основана в 1991 г. По собственным данным компании, сеть насчитывает более 400 магазинов, а также представительства в девяти странах.

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Мосгоризбирком заявил о готовности перепроверить документы кандидатов в Мосгордуму

Ведомости
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Мосгоризбирком готов перепроверить все документы кандидатов в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации, если от них поступят официальные жалобы. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов. По его словам, пока таких жалоб не поступало.

Накануне отказ в регистрации получили сторонники Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, муниципальные депутаты Константин Янкаускас и Юлия Галямина, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, члены «Яблока» Сергей Митрохин, Елена Русакова, Кирилл Гончаров. За день до этого избирательная комиссия отказалась зарегистрировать муниципального депутата Илью Яшина.

Основной причиной отказа в регистрации стало превышение допустимой доли недействительных подписей избирателей. Председатель окружной избирательной комиссии, которая принимала решения по регистрации Соболь, сказала, что большинство ее подписей были признаны недействительными из-за ошибок сборщиков при оформлении подписных листов.

В Кремле заявили, что следят за ситуацией вокруг выборов в Мосгордуму, но не будут в нее вмешиваться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал кандидатов обращаться в суд, если они найдут какие-либо нарушения в действиях Мосгоризбиркома.

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«Новая газета»: международные следователи купили «важную улику» по делу MH17

Ведомости
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Международные следователи Объединенной следственной группы (JIT), расследующие катастрофу пассажирского самолета Boeing 777 над Донбассом, купили «важную улику» по этому делу у посредников из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Новая газета», не указывая источник информации.

По данным «Новой газеты», они заплатили «десятки тысяч долларов», чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, как считают в JIT, мог быть сбит лайнер. Кто именно продал следователям обломки «Бука», газета не уточняет. Подлинный ли это вещдок, неизвестно. Прокурор Нидерландов и руководитель JIT Фред Вестербеке ранее говорил, что международные следователи до сих пор изучают данные о ракете, сбившей самолет.

Рейс МН17 Malaysia Airlines потерпел крушение в Донецкой области Украины пять лет назад, 17 июля 2014 г. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней Киев. Москва также отрицает свою причастность к случившемуся. Расследование катастрофы взяла на себя JIT, которая 24 мая 2018 г. впервые показала обломки «Бука», по ее мнению, сбившего пассажирский лайнер. Тогда же международные следователи сообщили, что этот комплекс, по их данным, принадлежал российским военным и был закреплен за 53-й зенитной ракетной бригадой в Курской области. Из России он был доставлен на восток Украины сторонниками ДНР и ЛНР, считают в JIT.

В июне этого года JIT назвала фигурантов этого дела. Ими стали три россиянина и украинец: граждане России Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Они, по мнению JIT, знали о переброске «Бука» в район города Снежное Донецкой области. Кроме того, могли участвовать в перевозке комплекса на Донбасс, а также установке перед крушением пассажирского самолета. Вестербеке заявил, что требовать выдачи фигурантов после выдвижения обвинений его страна не будет, поскольку конституции России и Украины выдачу запрещают, но будут посланы требования об их допросе.

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Политика
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Страх россиян перед повторением Чернобыля снизился до исторического минимума

Ведомости
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Страх россиян перед повторением катастрофы, подобной аварии на Чернобыльской АЭС 1986 г., снизился до исторического минимума: почти каждый третий боится «нового Чернобыля», но 20 лет назад эта цифра была вдвое больше. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Социологи регулярно проводят подобный опрос россиян, и на протяжении всего периода исследований доля респондентов, веривших в вероятность такого развития событий, снижалась с 69% в 2000 г. до 30% в июне этого года. Если в 2000 г. маловероятным или практически невероятным повторение такой катастрофы считал 21% опрошенных, то в этом году – уже 64%. За три года, с марта 2016 по июнь текущего года, доля респондентов, считающих повторение катастрофы маловероятным или практически невероятным, увеличилась на 17%.

Авария на АЭС в Чернобыле на территории Украины произошла 26 апреля 1986 г. и стала крупнейшей подобной катастрофой за всю историю ядерной энергетики. ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 г. Вокруг нее была установлена 30-километровая «зона отчуждения», куда можно попасть через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Дитятки». В середине июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий запрет на посещение зоны отчуждения в Чернобыле. В частности, там будет создан «зеленый коридор» для туристов.

«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции – силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы», – констатировал Зеленский. Он подчеркивал, что все это будет прекращено, а зона отчуждения станет одной из точек роста новой Украины.

«Левада-центр» проводил опрос в конце июня – начале июля. Организация опросила 1608 человек от 18 лет в 137 населенных пунктах России.

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Политика
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Володин представил свои предложения об изменении Конституции

Ведомости
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию. С помощью поправок в основной закон страны необходимо исправить дисбаланс между ветвями власти, считает он. Здесь основной проблемой, по мнению Володина, является отсутствие «необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти».

Именно в этой части Конституции нужны «отдельные, точечные конституционные новации», уверен спикер Госдумы. Он отметил, что парламент представляет интересы граждан и законодательно определяет формы реализации принципов основного закона страны, а задача правительства – их реализовать «под парламентским контролем».

Существующая система правительства несовершенна и не вполне отвечает этим принципам, считает Володин. В частности, из-за действующей системы назначения членов правительства, в котором не участвует Госдума. Кроме того, нет процедуры обсуждения и консультаций по кандидатурам будущих членов кабинета министров. Президент также утверждает предложенный премьером состав правительства, не имея возможности «опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам», рассуждает спикер Госдумы. В связи с этим он вновь призвал внести изменения в Конституцию и разрешить нижней палате парламента участвовать в формировании правительства.

Весной Володин уже предлагал внести в Конституцию поправки, расширяющие полномочия Госдумы в части работы с правительством. Он указывал, что депутаты могли бы участвовать в консультациях при назначении кандидатов на посты вице-премьеров и министров. Инициативу спикера Госдумы поддержали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, а также представители фракций «Единой России» и «Справедливой России». Премьер Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что никакие фундаментальные изменения в Конституцию не нужны. Он подчеркнул, что Конституция – инструмент, рассчитанный «на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не является участником этой дискуссии.

В середине июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Кремль рассматривает возможность проведения парламентской реформы, для того чтобы президент Владимир Путин остался у власти после окончания срока в 2024 г. Один из источников агентства уточнил, что реформа может быть проведена перед парламентскими выборами, запланированными на 2021 г. Она даст Путину полный контроль над Госдумой за три года до окончания его срока, пояснял собеседник агентства.

Что говорили об изменении Конституции представители высшего руководства России

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Политика
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Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing в Донбассе

Ведомости
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Совет Европейского союза призывает Россию признать ответственность за крушение Boeing в Донбассе в 2014 г., говорится в заявлении на его сайте.

«Евросоюз призывает Россию признать ответственность и сотрудничать с расследованием», – подчеркивается в заявлении. В нем также отмечается, что ЕС приветствует планы предъявить обвинения четырем подозреваемым в причастности к катастрофе.

Заявление выпущено в связи с пятилетней годовщиной крушения самолета.

Рейс МН17 Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области на Украине. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии.

В июне совместная следственная группа, сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, назвала имена четырех человек, которые подозреваются в причастности к крушению. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Как отмечали расследователи, Гиркин был министром обороны в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), Дубинский был его заместителем, а Пулатов, в свою очередь, был заместителем Дубинского. Харченко также, по данным расследователей, находился под руководством Дубинского.

Следственная группа заявила о планах предъявить подозреваемым обвинения в убийстве 298 человек.

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Бизнес
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«Коммерсантъ» узнал о возможном выходе «Объединенных кондитеров» на рынок снеков

Ведомости
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Холдинг «Объединенные кондитеры», в который входят фабрики «Красный октябрь», «Кондитерский концерн “Бабаевский”» и «Рот Фронт», может выйти на рынок снеков, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, на прошлой неделе компания опубликовала вакансию директора направления «Орехи, семечки», который должен заняться развитием проекта и сформировать стратегию. Также холдинг начал поиски главного инженера направления, он должен провести оценку оборудования фабрики на соответствие проекту и произвести замену, если она нужна.

В «Объединенных кондитерах» на запрос не ответили.

«Объединенные кондитеры» входят в группу «Гута» Юрия Гущина. Бизнесмен занимает 117-е место в списке богатейших российских бизнесменов Forbes. Его состояние оценивается в $850 млн. Среди брендов холдинга – «Аленка», «Вдохновение», «Бабаевский».

Политика
Новости

МИД отказался выдавать визы учителям Англо-американской школы в Москве

Ведомости
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МИД России отказал в выдаче виз учителям Англо-американской школы в Москве. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на письмо сотрудницы посольства США в Москве Хизер Бирнс, которая является также членом совета в этом учебном заведении.

Российский МИД уведомил посольство США о том, что он откажет в выдаче виз 30 новым преподавателям школы, говорится в письме. Как отметила Бирнс, американская сторона пыталась убедить Кремль «не вовлекать школьников в политические разногласия с американским правительством». Отказ в визах будет «иметь разрушительные последствия для возможностей школы нанимать и удерживать высококачественных международных учителей и сотрудников», подчеркнула также она. По ее словам, школа может быть вынуждена отказаться от зачисления неопределенного числа детей на учебный год, начинающийся в августе.

Как напомнила NYT, в 2016 г. администрация президента США Барака Обама наложила санкции на Россию за вмешательство в выборы. Американский чиновник тогда говорил CNN, что в ответ может быть закрыта Англо-американская школа. Президент Владимир Путин не стал тогда отвечать на санкции, пригласив детей американских дипломатов в России на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль.

Некоторые из родителей столкнулись с выбором – отказаться от работы в Москве или отправить детей в школу где-то в другом месте, рассказал руководитель Американской торговой палаты в России Алексей Родзянко. По его мнению, российские власти пытаются надавить на США, чтобы те вернули Москве два дипломатических здания в Нью-Йорке и Мэриленде, которые были закрыты в 2016 г.

МИД не ответил на запрос о комментарии.

В Англо-американской школе, расположенной на северо-западе Москвы, обучаются 1200 детей. Учебное заведение было создано в 1949 г. американским, британским и канадским правительствами. Всего в нем преподают 150 учителей, среди которых есть и россияне.

Несмотря на то что отказ в выдаче виз связан с отношениями с США, дети американских дипломатов, скорее всего, не потеряют мест в школе, поскольку у них – наравне с детьми британских и канадских дипломатов – имеется приоритет, отмечает NYT. Но таких детей в школе меньшинство: в учебном заведении обучаются дети дипломатов из других стран, в частности Германии и Кореи, зарубежных бизнесменов, а также богатых россиян. В целом школу посещают дети из 60 стран.

Политика
Новости

NYT: бизнесмен из России может быть причастен к поставкам дорогих машин в КНДР в обход санкций

Ведомости
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Российский бизнесмен из Владивостока Даниил Казанчук может быть причастен к поставкам дорогих автомобилей в КНДР вопреки санкциям. Об этом сообщает газета The New York Times, которая провела исследование совместно с некоммерческой организацией Center for Advanced Defense Studies (CADS, «Центр передовых оборонных исследований»).

NYT обратила внимание на то, что во время своих международных поездок Ким Чен Ын пользуется двумя лимузинами – Maybach S600 и Maybach S62. Стоимость каждого достигает $1,6 млн. При этом еще в 2006 г. против КНДР были введены санкции ООН, которые запрещают поставку в эту страну предметов роскоши.

Газета и CADS, используя данные о перевозках и спутниковые снимки, отследили доставку двух контейнеров с Maybach S600, показав, как работает транспортировка предметов роскоши в КНДР. По их данным, грузы начали свой путь в 2018 г. в Нидерландах, были доставлены в Китай, затем в Японию и Южную Корею. Далее они были транспортированы на грузовое судно DN5505, которое ходит под флагом Того (государство в Западной Африке), и направились в порт в российском городе Находке.

По данным NYT и CADS, судно принадлежит компании Do Young Shipping, зарегистрированной на Маршалловых островах. Кто является владельцем компании, точно неизвестно, однако она, вероятно, связана с российским бизнесменом из Владивостока Даниилом Казанчуком, отмечает газета. По ее данным, говорить с уверенностью, что произошло с автомобилями, невозможно, но они могли быть доставлены из России в Северную Корею.

В телефонном интервью Казанчук признал, что DN5505 принадлежит ему, но отказался рассказать детали поставки автомобилей. «Это секрет моей компании. Почему я должен говорить всем, где я купил эти автомобили и кому я их продал?» – отметил он.

В феврале этого года DN5505 и другое принадлежащее Do Young Shipping судно, Katrin, были задержаны южнокорейскими властями по подозрению в нарушении санкционного режима против КНДР.

Политика
Новости

В Мексике россиянина приговорили к 37,5 года тюрьмы за убийство

Ведомости
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Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 года тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в 405 000 песо (1,3 млн руб.).

Макеев выкладывал на YouTube видеозаписи, на которых оскорблял жителей Мексики. В 2017 г. толпа атаковала его дом в городе Канкун. Его обвинили в том, что во время этой атаки он смертельно ранил мексиканца ножом. Самого Макеева избили. Он был спасен полицией и доставлен в больницу. Страница россиянина на YouTube была заблокирована.

Посольство России в Мексике сообщило «РИА Новости», что во время процесса над Макеевым его права не нарушались. «Мы не усмотрели нарушения прав изъясняться на родном языке, на перевод процессуальных документов, на уведомление о месте проведения судебного заседания и ознакомление с юридической ситуацией», – сообщило оно. Диппредставительство также отметило, что россиянин имеет право попросить об отбывании наказания в России, но он с такой просьбой не обращался.

Политика
Новости

Во Франции приняли закон о реставрации Нотр-Дам де Пари

Ведомости
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Нижняя палата парламента Франции одобрила 16 июля законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает телеканал France 24.

Как заявил министр культуры Франции Франк Рьестер, закон необходим, чтобы «восстановить Нотр-Дам так, чтобы это соответствовало тому месту, которое собор занимает в сердцах французского народа и всего мира».

Документ предусматривает организацию и координирование работ по реставрации. В частности, он описывает механизмы контроля за использованием пожертвований на восстановление собора, сделанных физическими и юридическими лицами.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал реконструировать его за пять лет. Как сообщала французская прокуратура, причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могли стать непотушенная сигарета или неисправность электропроводки. Доказательств умышленного поджога найти не удалось.

Пожар был воспринят французами как трагедия, множество меценатов предложили свою помощь в его восстановлении. Через несколько дней после пожара французские власти смогли собрать около 1 млрд евро от французских бизнесменов и крупных компаний страны на реконструкцию собора. О своем желании помочь заявили семьи миллиардеров Пино, Арно, Буиг, Ладре де Лашарьер и Беттанкур-Майерс, нефтегазовая компания Total, мэрия Парижа и власти региона Иль-де-Франс, а также зарубежные спонсоры.

Как проходит реставрация в соборе Парижской Богоматери

Политика
Новости

Соболь назвала беспределом недопуск независимых кандидатов на выборы

Ведомости
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь назвала беспределом действия избирательных комиссий в Москве, отказавшихся допускать к участию в выборах независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом она заявила на несогласованной акции протеста на Трубной площади, трансляцию мероприятия вело на YouTube сетевое издание Sota.vision.

«То, что творят эти жулики, это полнейший беспредел... Они даже попытались сделать видимость законности», – сказала Соболь. Она заявила, что избирком округа №43, по которому она баллотировалась, отмахнулся от представленных доказательств достоверности собранных в поддержку Соболь подписей. Политик назвала это плевком в адрес москвичей. «Они просто отложили [доказательства] в сторону и приняли то решение, которое им спустил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин», – добавила Соболь. По ее мнению, действия избиркомов в столице зависят от позиции мэрии, поэтому к участию в выборах в Мосгордуму допускают только кандидатов, удобных для действующей власти.

Столичные избиркомы не пустили на выборы в Мосгордуму большинство известных оппозиционных кандидатов. Помимо Соболь это глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, муниципальный депутат Константин Янкаускас (округ №31), директор ФБК Иван Жданов (округ №8), политик Юлия Галямина (округ №9), кандидат от «Яблока» Кирилл Гончаров (округ №32). Большинство из них, по мнению избирательных комиссий, не смогли собрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

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