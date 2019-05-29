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РБК узнал о возможной покупке сети Sela владельцем befree и Love Republic

Ведомости
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Российский ритейлер Melon Fashion Group ведет переговоры о покупке сети магазинов одежды Sela, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, Melon Fashion Group планирует купить весь бизнес Sela. Другой источник предположил, что речь может идти только о покупке объектов недвижимости. Заказ на производство следующей коллекции на фабриках под брендом Sela в Китае поступил от другой компании, отметил еще один собеседник РБК.

В марте основной владелец Sela Борис Остроброд рассказал «Коммерсанту», что рассчитывает привлечь инвесторов в обмен на долю в компании. Полученные средства пойдут на запуск магазинов новых форматов.

Melon Fashion Group создана в 2005 г. на базе петербургской фабрики «Первомайская Заря». Компания управляет тремя сетями магазинов одежды – befree, Love Republic и Zarina.

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Губернатор Хабаровского края назвал ошибки пилотов причиной крушения SSJ100

Ведомости
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Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), потерпевший крушение во время захода на посадку в «Шереметьево», был полностью исправен, причиной катастрофы стал человеческий фактор, заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал со ссылкой на заключение Росавиации. «Технически самолет был в идеальном состоянии», – подчеркнул он в эфире местного телеканала «Губерния».

Лайнеры SSJ100 собирают на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Как пояснил «Коммерсанту» пресс-секретарь губернатора, документ в администрацию Хабаровского края поступил из управления безопасности полетов Росавиации, проводившего расследование катастрофы.

По словам Фургала, причиной крушения стали ошибки пилотов, которые они совершили «по неопытности или на нервном срыве». «Первая ошибка – под неправильным углом на высокой скорости начали садиться. На третьем ударе стойками пробили крылья, баки, полилось топливо, и самолет загорелся», – сказал губернатор. Он добавил, что до последней минуты двигатели работали нормально.

Фургал также подчеркнул, что ни о каком прекращении производства самолетов SSJ100 после катастрофы не может быть и речи. «Наоборот, будем его расширять», – сказал он, отметив, что самолет в скором времени будет модернизирован: его немного уменьшат в длину, за счет чего улучшатся характеристики.

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево» вечером 5 мая. По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек. Министерство транспорта пообещало представить первые итоги расследования катастрофы SSJ100 в середине лета.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

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Политика
Новости

Роскомнадзор потребовал от екатеринбургского издания удалить трансляции протестов

Ведомости
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Роскомнадзор потребовал удалить с YouTube-канала екатеринбургского издания E1.RU две онлайн-трансляции протестов против строительства храма на месте сквера у Театра драмы, сообщается на сайте издания.

Причиной стали комментарии пользователей под трансляциями, в которых ведомство увидело призывы к массовым беспорядкам и экстремизму. Руководитель юридического отдела E1.RU Евгений Шуров сказал, что они удалят все комментарии, чтобы исключить причины для блокировки.

Ранее депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора удалил с YouTube-канала видео, посвященное протестам в Екатеринбурге. Причиной также стали комментарии к ролику.

В середине мая в Екатеринбурге начались протесты против строительства храма в сквере в центре города, которые продолжались несколько дней. В ситуацию вмешался президент Владимир Путин. Он предложил провести опрос населения по поводу места строительства. Опрос ВЦИОМ показал, что 74% жителей Екатеринбурга считают сквер неудачным местом для храма. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что результаты опроса дают основание исключить сквер из перечня мест для строительства.

Политика
Новости

Назарбаев стал почетным председателем Высшего евразийского экономического совета

Ведомости
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) – высшего наднационального органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС), объединяющего Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.

О присвоении Назарбаеву этого звания в среду, открывая заседание ВЕЭС в Нур-Султане, объявил новый президент Казахстана, преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев. По его словам, инициатива присвоения Назарбаеву этого звания принадлежала президенту России Владимиру Путину, все страны – участницы ЕАЭС поддержали ее.

Токаев напомнил, что в свое время именно Назарбаеву принадлежала идея евразийской интеграции: «Благодаря политической прозорливости, стратегическому видению первого президента Казахстана идея евразийской интеграции стала реальностью, которая заметно переформатировала экономический и, можно сказать, геополитический ландшафт континента. Поэтому, учитывая его исторический вклад в становление ЕАЭС, президент России Владимир Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего евразийского экономического совета».

Назарбаев, который был президентом Казахстана почти 30 лет, 19 марта подписал указ о сложении с себя полномочий. В соответствии с конституцией страны полномочия президента перешли к спикеру сената Токаеву, который будет исполнять обязанности главы государства до следующих выборов в апреле 2020 г.

Друг Путина, отец Таможенного союза, лидер Казахстана. 30 лет президентства Назарбаева

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Бизнес
Новости

Фонды «Росатома» и «Р-фарма» вложили 100 млн рублей в медицинскую платформу

Ведомости
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Компания «Интеллоджик», развивающая проект Botkin.AI для поиска патологий по рентгеновским снимкам, компьютерной томографии и маммографии с помощью искусственного интеллекта, привлекла 100 млн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на инвесторов проекта. Ими стали фонды Digital Evolution Ventures, созданный при участии «Росатома», и RBV Capital, основанный «Р-фармом» Алексея Репика и Российской венчурной компанией. В этом раунде финансирования участвовали и уже работавшие с компанией инвесторы Primer Capital и «Экспокапитал».

Инвестиции будут направлены на исследования и разработки в области искусственного интеллекта для здравоохранения, сертификацию продукции и выход на зарубежные рынки. Прежде всего речь идет о Юго-Восточной Азии, а затем Европе и США, пояснил основатель Botkin.AI Сергей Сорокин.

По оценке Orbita Capital, управляющей фондом Digital Evolution Ventures, рынок продуктов для здравоохранения с применением искусственного интеллекта в мире растет более чем на 40% в год. К 2026 г. он может достичь $150 млрд.

Для дальнейшего развития компании нужно будет начать продажи своей продукции за рубежом, чтобы привлекать средства в следующих раундах на международных рынках, отмечает партнер iTech Capital Алексей Соловьев. Выход из проекта Botkin.AI его нынешних инвесторов возможен только в пользу стратегического иностранного игрока, считает эксперт, отмечая тесное сотрудничество компании с фармацевтическим гигантом Bayer.

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Политика
Новости

Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина

Ведомости
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Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса ФОМ, проведенного для администрации президента.

С середины марта по начало апреля респондентов спрашивали, за кого из политиков они проголосуют, если выборы президента России состоятся в следующее воскресенье. Только 36% опрошенных жителей Магаданской области готовы проголосовать за Путина, в среднем по стране – 48%.

Самый низкий электоральный рейтинг «Единой России» зафиксирован в Хабаровском крае. Там за кандидата от партии готовы проголосовать 21% опрошенных жителей. Средний рейтинг «Единой России» по стране составил 34%.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 31,7% опрошенных россиян доверяют Путину в решении важных государственных вопросов. Это самый низкий показатель за последние 13 лет. При этом президенту россияне доверяют больше, чем любому отечественному политику.

Технологии
Новости

Huawei попросила американский суд рассмотреть ее иск против США в упрощенном порядке

Ведомости
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Китайская телекоммуникационная корпорации Huawei подала ходатайство о рассмотрении своего иска к правительству США в упрощенном порядке, передает Reuters со ссылкой на сообщение суда. В марте технологический гигант подал иск в Федеральный окружной суд Восточного округа Техаса против США с требованием признать неконституционным и отклонить закон о государственной обороне 2019 г. (NDAA), запрещающий федеральным агентствам покупать продукцию Huawei. Рассмотрение дела в упрощенном порядке позволит компании сократить сроки разбирательства.

Юристы Huawei оспаривают введенный США запрет, настаивая, что конгресс США не предоставил доказательств в поддержку введения ограничений на продукцию компании. «Правительство США не представило никаких доказательств того, что Huawei несет угрозу безопасности. Здесь нет оружия, нет дыма. Только предположения», – приводит Channel NewsAsia слова главного юрисконсульта Huawei Суна Люпина.

Раздел 889 закона NDAA, принятого в 2018 г., наложил полный запрет на использование оборудования Huawei для федеральных агентств и их подрядчиков по соображениям национальной безопасности. Власти США обвиняли компанию в связях с правительством Китая. Также Вашингтон призывал своих партнеров в мире, в том числе по НАТО, отказаться от оборудования китайской компании при создании мобильных сетей пятого поколения (5G) из-за рисков кибершпионажа. Huawei неоднократно отрицала обвинения в сотрудничестве с китайским правительством и спецслужбами.

Подготовка к рассмотрению иска Huawei началась на фоне ужесточения санкций США против компании. 15 мая Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. После этого минторг США внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, но позже выдал компании временную лицензию на 90 дней.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз зарубежных продуктов для личных нужд

Ведомости
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Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт поддержал частичный запрет на ввоз российскими гражданами из-за рубежа молочной и мясной продукции для личного пользования. «До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, – не вводить», – приводит ТАСС его заявление после заседания российско-аргентинской межправкомиссии в Буэнос-Айресе.

Данкверт отметил, что подобные запреты на ввоз молочной и мясной продукции действуют «во всех цивилизованных странах», и призвал не политизировать вопрос. «Почему все решили, что это (запрет на – «Ведомости») хамон и пармезан? Вот, допустим, сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье», – привел Данкверт пример обоснованного ограничения ввоза готовой продукции.

Как ранее сообщали «Ведомости», 20 марта Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования. Помимо этого предлагалось усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Исключение предлагается сделать лишь для детских молочных смесей и детского питания. В ассоциацию входят такие крупнейшие производители, как «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком». В компаниях и Минсельхозе считают, что вместе с мясными и молочными изделиями в Россию могут попасть опасные вирусы животных.

30 апреля на портале проектов правовых актов был опубликован проект поправок в закон о ветеринарии. Он предполагает, что Россельхознадзор в пунктах пропуска через границу сможет организовывать уничтожение подконтрольных товаров, найденных в ручной клади физлиц. Это касается продуктов, привезенных из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, без разрешения и без ветеринарного сертификата. Граждане смогут ввозить по 5 кг продуктов на человека «при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя». Общественное обсуждение проекта продлится до 3 июня. 

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Авто
Новости

Правительство рекомендовало Peugeot и Citroen изменить заявку на специнвестконтракт

Ведомости
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За месяц до подписания в автопроме всех специнвестконтрактов, предлагающих налоговые льготы в обмен на инвестиции, правительство рекомендовало альянсу Peugeot и Citroen (PSA) скорректировать свою заявку. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве и на рынке, PSA предложил осуществлять в рамках СПИК только сварку и окраску легких коммерческих автомобилей (LCV), которые составляют до 80% от всех продаж концерна в России. В Белом доме посоветовали альянсу предусмотреть локализацию компонентов для LCV или исключить эту часть из СПИК.

Эта рекомендация отражает позицию аппарата вице-премьера Дмитрия Козака и Минпромторга, поясняет собеседник издания. По его словам, определенный стандарт по условиям задал СПИК группы ГАЗ Олега Дерипаски. Этому стандарту соответствует и заявка «Соллерса», куда войдет продукция УАЗа и Ford Transit. LCV последнего конкурирует с продукцией PSA, указывает руководитель ГК «Фаворит моторс» Владимир Попов. В аппарате Козака пояснили, что минимальные условия о сварке и окраске в рамках СПИК распространяются только на легковой сегмент, а для LCV обязательства выше, так как они должны согласовываться с другими контрактами в сегменте. В Минпромторге дополнили, что СПИК в коммерческом сегменте должны включать локализацию двигателя, коробки передач и систем управления.

«Непонятно, зачем государство должно из бюджета поддерживать иностранного производителя в сегменте, где уже есть российский продукт», – говорит один из собеседников издания на рынке. Он не припомнит, чтобы «правительство какой-либо европейской страны из средств налогоплательщиков давало льготы российскому производителю». По его мнению, уровень локализации для LCV должен включать глубокую локализацию двигателя, трансмиссии и блока управления и т. д.

Заявка PSA на заключение СПИК была подана в апреле. Предполагалось, что все автоконцерны подпишут специнвестконтракты до июля, чтобы получить доступ к промсубсидиям. PSA владеет 70% калужского завода ООО ПСМА, еще 30% у Mitsubishi, который обеспечивает основную загрузку.

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Бизнес
Новости

Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонами

Ведомости
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Идея выплаты дивидендов ОАО РЖД имуществом на 20 млрд руб., в том числе вагонами на 12 млрд руб., не нашла поддержки в Минфине. Ведомство дало отрицательный отзыв на проект директивы по голосованию представителям интересов государства, разосланный Росимуществом в госорганы на согласование. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием письма Минфина. В финансовом ведомстве подтвердили его отправку. В Минэкономики на запрос не ответили.

В письме замминистра финансов Алексея Моисеева в Росимущество от 24 мая отмечалось, что директивы по голосованию представителям государства на совете директоров, который должен был принять решение по дивидендам, «требуют доработки». Минфин указал, что все госкомпании должны платить в бюджет дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО, и предложил поэтапный переход к таким выплатам для ОАО РЖД: 30% в 2019 г., 40% в 2020 и 50% в 2021 г. без учета дивидендов по привилегированным акциям.

При этом Минфин указал на недопустимость выплаты дивидендов имуществом. Бюджетный кодекс определяет доходы бюджета как поступающие в него денежные средства. У администратора доходов бюджета нет полномочий учитывать их в неденежной форме. «Поступление в федеральный бюджет дивидендов по акциям ОАО РЖД, принадлежащим РФ, возможно только в денежной форме», – говорится в письме. Что же касается передачи в федеральную собственность движимого и недвижимого имущества, то она требует финансово-экономического обоснования, чего железнодорожная монополия не сделала.

В середине мая «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что ОАО РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами. Представитель Росимущества тогда подтвердил, что такой вопрос прорабатывается. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника, именно это предложение и содержалось в проекте резолюции, разосланной Росимуществом в профильные ведомства. Ранее предполагалось, что директиву удастся согласовать на заседании совета директоров ОАО РЖД 27 мая. Было ли в итоге принято решение по дивидендам, в компании не уточнили.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о налоговых льготах для Приобского месторождения «Роснефти»

Ведомости
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Компания «Роснефть» получит дополнительные льготы по НДПИ для Приобского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, решение было принято на совещании у премьера Дмитрия Медведева 27 мая. Пресс-секретарь премьера Олег Осипов подтвердил газете наличие решения о поддержке Приобского как месторождения «с трудноизвлекаемыми запасами». Издание уточняет, что Минфин, Минэнерго и «Роснефть» должны подготовить предложения по вариантам поддержки. Минфин отказался комментировать решение, а в «Роснефти» на запрос издания не ответили.

В феврале сообщалось, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать крупнейшее в России – Приобское – месторождение нефти и снизить на нем налоговую нагрузку. При этом Минфин тогда считал, что предоставление дополнительных льгот для Приобского месторождения является нецелесообразным. Сумму выпадающих доходов от получения «Роснефтью» дополнительных налоговых вычетов Минфин оценивал в 460 млрд руб. к 2029 г.

Приобское месторождение – крупнейшее из месторождений «Роснефти». Там добывается примерно по 24 млн т нефти в год, точных данных компания не раскрывает. Это 11% всей добычи «Роснефти» (214 млн т в прошлом году). На «РН-Юганскнефтегаз», который разрабатывает не только Приобское месторождение, приходится 32,7% всей добычи «Роснефти», следует из документов госкомпании.

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Политика
Новости

США могут прекратить обучение турецких пилотов из-за покупки С-400 у России

Ведомости
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Власти США собираются приостановить обучение турецких военных летчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы С-400, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В середине мая министр ВВС США Хезер Уилсон утверждала, что США продолжают тренировать турецких пилотов на авиабазе Люк в Аризоне. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что, в случае приобретения этих систем вооружений, США могут отказать Турции в продаже F-35. 22 мая США потребовали от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки С-400 у России.

Россия и Турция заключили соглашение о поставке четырех комплексов С-400 стоимостью $2,5 млрд в конце 2017 г. Ранее Турция также заказала у США 100 бомбардировщиков F-35. Передача первого самолета должна была состояться в июне прошлого года, но так и не произошла. Ранее США уже грозили Турции санкциями из-за покупки систем С-400. В начале апреля этого года Вашингтон прекратил поставки Анкаре оборудования для F-35.

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