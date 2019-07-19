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В «Шереметьево» Boeing прервал взлет из-за задымления

В аэропорту «Шереметьево» самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines, направлявшийся в Ереван, прервал взлет из-за задымления в пассажирском салоне, сообщила пресс-служба Росавиации.

Экипаж сообщил о задымлении во время разбега по взлетной полосе в 0.45 мск. Командир принял решение о прекращении полета и самостоятельно освободил взлетно-посадочную полосу. Находившиеся на борту люди были эвакуированы по аварийным надувным трапам.

На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. После эвакуации за медицинской помощью обратились восемь человек, серьезных травм у них не зафиксировано. Двое пассажиров были госпитализированы. В 5.32 мск резервный борт Nordwind Airlines вылетел из «Шереметьево» в Ереван, сообщили в пресс-службе аэропорта. На вылет зарегистрировались 145 пассажиров. 28 пассажиров решили отменить перелет, в том числе двое госпитализированных.

Росавиация проведет расследование обстоятельств и причин произошедшего. Для этого сформирована специальная комиссия, которая уже приступила к работе. Свою проверку также проведет Московская межрегиональная транспортная прокуратура.