Бизнес

Новости

«Коммерсантъ» сообщил о планах ФСБ получить право отменять международные рейсы

Минтранс предложил дать Федеральной службе безопасности (ФСБ) право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса «в случае угрозы безопасности» страны, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства. Что будет считаться «угрозой безопасности», в документе не говорится. Документ проходит публичные обсуждения и может вступить в силу в 2020 г.

Ведомство призывает изменить правила допуска российских авиакомпаний к международным полетам. Если постановление вступит в силу, от них начнут требовать сообщать Росавиации о числе и национальности членов экипажа и пассажиров, о графике полета с указанием пунктов посадок, пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства России и других государств, а также данные о перевозимых грузах. Всю эту информацию авиакомпании должны будут передать ведомству не позднее чем за полчаса до вылета.

Если авиакомпания дважды откажется это сделать, она будет отстранена от международных полетов на месяц. Три таких нарушения и более будут наказываться отзывом разрешения на год. Источники газеты рассказали, что инициатор новых правил – ФСБ, которая последние годы добивается ужесточения контроля за полетами. При этом, по их словам, в штате Росавиации нет сотрудников, в обязанности которых входит анализ этих сведений, поэтому эти функции возьмет на себя спецслужба.

Источник добавил, что несколько российских чартерных перевозчиков осуществляют только международные рейсы, приостановка допуска к таким полетам будет для них означать прекращение бизнеса. В Минтрансе и Росавиации от комментариев отказались. ФСБ на запрос издания не ответила.